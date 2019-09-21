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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Байден (422) Зеленский (2895) Трамп (2382)

 Байден призвал Трампа обнародовать стенограмму разговора с Зеленским

Бывший вице-президент США нынешний кандидат в президенты Джо Байден призвал главу государства Дональда Трампа опубликовать расшифровку записи телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в котором могла идти речь о давлении на последнего.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", свой призыв Байден опубликовал в своем Twitter

"Если отчеты правдивы, тогда на самом деле нет границ у готовности президента Трампа злоупотреблять своей властью и унижать свою страну", – написал Байден.

Он подчеркнул, что Трамп должен немедленно опубликовать стенограмму звонка, чтобы американский народ сам мог дать оценку и уполномочить офис директора национальной разведки рассекретить сообщение.

"Такое поведение особенно отвратительно, поскольку оно использует внешнюю политику нашей страны и подрывает нашу национальную безопасность в политических целях", – добавил Байден.

9 сентября главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп отрицает договоренности с Зеленским в отношении расследования дела, связанного с сыном Байдена

The Washington Post и The New York Times писали, что речь шла о разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сотрудник разведки доложил руководству, что одно из обещаний, прозвучавших из уст Трампа, вызывает тревогу.

Читайте также: "Никакого давления не было", - Пристайко о телефонной беседе Зеленского и Трампа

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разговор между Зеленским и Трампом "был долгим, дружеским и касался многих вопросов". При этом министр убежден, что давления на Зеленского со стороны Трампа не было.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телефонный разговор Трампа, касающийся Украины, встревожил разведку США, - Washington Post

В июне Джулиани призывал президента Украины Зеленского приступить к расследованию дела о возможном вмешательстве Киева в американские выборы в 2016 году и предполагаемом подкупе экс-вице-президента США Джо Байдена пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3149700
 
   
 Топ комментарии
 
Шо? При пивас добазаривались?????
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Также интересно было бы послушать о чем Свыня с Хуйлом по телефону ночами тер
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Воровство сына-наркомана Байдена расследовать нельзя, а то Путин нападет. Демократия и цивилизация.
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Не Доні хтів приватний концерт Жіночого кварталу, просив Вову посприяти.
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Сабакова залишили на посаді США..так мамо залишаються Жуков патрульна поліція, Зозуля в Києві. Кажуть був тиск на Зеленого щоб їх не зачипали..
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...И словно мухи тут и тамХодят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам,
Их разносят по умам.
...
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госпадзи...да за концерты они договаривались... за концерты!
она вам надо? или бесплатный анонс хотите сделать? ))))
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Американский политик.... а слово одного политика США "весит" больше чем все слова всех политиков Украины вместе взятые....
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А как же суверинитет государства? По требованию Байдена при Порошенко сменили генпрокурора, который посмел расследовать воровство сына Байдена в Украине.
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А каким боком суверенитет Украины...к требованию Бадена опубликовать стенограмму разговора..??
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А требование Байдена сменить генпрокурора Украины никаким боком к суверинитету?
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************, ты смешное. Это в ********** генпрокурор сидит в кресле десятилетиями, пока не пукнет на совещании при Путине. Только тогда его снимают. А в Украине, при демократической смене власти меняется и Генпрокурор. Вам, ************, не понять. )))
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Выключи путивизор, лапоток! Лучше расскажи нам расследовании дело о рюкзаках сыночка продажного Авакова!
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Цвет пианино обговаривали....на котором чувак с ксивой презЕдента мурку членом сбацает....
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Ой бачу шо клоун погано закінчить, прийдеться клоуну втікати до Ростова з такими темпами і оборотами роботи на путіна
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еще один привет инвесторам.
велкам как говорится

Байден призвал Трампа обнародовать стенограмму разговора с Зеленским - Цензор.НЕТ 623
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Так, что ворьё теперь вообще не трогать? Ты ж на это намекаешь?
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о каком ворье речь?
арселор митал чем провинился?
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Индийцы привыкли на экологию забивать. Ганг грязный как канализация.
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индийцы у себя пусть делают что хотят. я спрашиваю конкретно про арселор и филип морис в Украине
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Арселор в Кривом Роге забили на очистные сооружения и довели до экологической катастрофы, росту заболеваемости украинцев.
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серьезно? а можно посмотреть результаты экспертизы очистных сооружений арселора? Вот какое совпадение. Арселор работает уже 11 лет в Украине и надо тебе - только теперь его очистные сооружения стали не такими. А может дело в том что у него есть конкуренты из числа приближенных к зебобикам? например беня. нет? совпадение просто?
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А может 11 лет арселор давал взятки, чтобы загрязнение власти не видели? Тебе плевать на здоровье украинцев?
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так предъявляйте обвинение по взяткам. в чем проблема?
"а может".. ну да... а может и не давал. а может все нормально там. изъяли новую печь за якобы источник радиации в ней. почему не закрыли предприятие если там реально проблемы с очистными сооружениями? или после заведения УД вдруг все стало хорошо? почему завод продолжает работать? правда без новой печи
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Зазначається, що СБУ проводить розслідування кримінальної справи за статтею 441 Кримінального кодексу України («Екоцид»).
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Так як і по єфремову напевно, вибіркове шоу не більше.
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если не ошибаюсь они уже заплатили в казну огромный штраф и взяли обязательства построить очистные.
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хотелось бы ссылочку чтобы почитать про это. есть такая?
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не покупай контрафакт у бабок
и не пиши бред про 90% и про "чек не допросишься"
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лягавый
ты хоть и родился в шапке
но нюх теряеш
зайди в любой ларек и купи пачку сигарет
йух тебе дадут а не чек
а у бабок я лет 20 ничего не покупаю
нтхватало мне еще этих кормить
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В любом магазине тебе дадут сигареты и чек в комплекте....так что не бреши зебобик....
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Что зебобик... правда глаза колет?? А ты не бреши...и тебя мордой в гавно тыкать никто не будет...
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Навіть горілку без чеку, можливо криша, хз, але за свої слова відповідаю, без образ до вас.
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можно. контрафакт и не в магазине а в генделе. ну и кто доктор?
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Ні, не контрофакт, акциз все на місці, пп, 4 мазагини має, за інші три не знаю, за один точно ніяких чеків ні на що.....
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бред. ему никто лицензию на торговлю не выдаст без наличия кассового аппарата состоящего на учете в налоговой. мало того - уже лет пять контролируется закупка остаток и чеки по акцизу. с момента как зет-отчеты (или чеки) стали передаваться он лайн в единый реестр. левая
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Кажу як є, касовий апарат сьоїть, але він як декор, гроші в шуфлядці в бумажняній коробці можливо після зміни касапрарат працює, звіти подаються, але під час торговлі весь акзиз продається без вручення чеку касового апарату, він при покупці навіть не задіюється, магазин в 200 метрах від налогової. ￼ Байден закликав Трампа оприлюднити стенограму розмови із Зеленським - Цензор.НЕТ 2080
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Во всех...во всех без исключения.... слишком дорого обойдется продавцу не выдача чека на акцизный товар....
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слышь ты дятел пустоголовый. я покупаю сигареты и в ларьках табачных (а в других ларьках их и не продают с конца 90-х) и в магазинах. так вот - я чек не прошу (он мне не нужен) мне его выдают ВСЕГДА. Это акцизный товар и им нельзя торговать официально без кассового аппарата. бабки - торгуют. не покупай у бабок. только производитель не при чем к тому что ты экономя покупаешь контрафакт
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Ты реально крутой чувак - пачку сигарет покупаешь непосредственно у Philip Morris!
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А кто ...или что мешает покупать в другом магазине...в котором чек выдают даже без просьб...а вместе с пачкой сигарет...??
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мне уже везде дают
ибо 5% в город теоритисески должно идти
но это мне, буйному
а в основном зависимые не такие принципиальные
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Чек дают всем...а не только тебе... особо одаренному...
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ми теж "требуем" послухати цю "розмову" ...
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Я б, з більшим задоволенням послухав розмову "Блазня" з Путіним, після убивства наших хлопців на Донбасі...
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передивись концерти 95ї підворотні там все є ...ну про що може розмовляти блазень з гбістом ?
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Таз потримаеш? Бо я бульше п"яти хвилин цю гидоту не витримував ніколи...
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от і я про те ... навіщо слухати ту гидоту ?
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Также интересно было бы послушать о чем Свыня с ****** по телефону ночами тер
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Зеленая свыня по телефоны с ****** трет об отводе войск..и .о формуле шанмаера...и не только ночью...но и днем....
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Порохобот, а тебя что Кнур забыл с Банковой вместе с мониторами и скрученными выключателями и розетками забрать? Так и оставил под диваном, что ты все знаешь?
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Это ты... зебобик... о том как данилюк с будуна свое рабочее место искал..??
Так он потом опохмелился и все нашел...и мониторы...и розетки с выключателями.... Байден призвал Трампа обнародовать стенограмму разговора с Зеленским - Цензор.НЕТ 8122
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А меня он мог там найти только в твоих воспаленных мозгах....
Так что хлебани зеленки...с пол стакана...тебя попустит....
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Ты так авторитетно гавкнул о подробностях разговора по каналам правительственной связи, что не возникло сомнения, что ты сам все слышал, сидя за тумбочкой, позабытый хозяином
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Не нужно самому слышать о чем разговаривает зеленая свинья с ******....вполне достаточно посмотреть на последствия этих разговоров...что бы понять о чем они говорят....

Но зебобикам этого понять не дано...в силу их врожденного скудоумия...
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Вау! Так позвони Байдену и расскажи о чем Клован с Трампом трет. А то старик не в курсе дела, распечатку требует. А тут у нас Кассандра макеевская имеется. Все знает
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О ты тупой зебобик....старик в курсе разговора.....но требует опубликовать стенограмму разговора...
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Это ты ему насвистел, имбецильный стецьгав? Мабильные аператоры маладой республики освоили роуминг?
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Ти про Богдана, так он больше с Беней калякает.
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жы2 хотят крови трампа
и мелкого обрезанта подключили...
где их столько по миру взялось???
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Впевые в истории, судьба самого сильного государства находится в руках презиента Украины! Заля, главное не спеши, пеусть поторгуются.
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Серйозно зебіли ?! :D

Доля США у руках клоуна з 95 кварталу?!
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Во блин. Клоуну пора паковать чемоданы на Ростов.
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Прикольно ... Байден, який один із найвпливовіших політиків США і претендент на крісло Президента США, тролить агентуру путіна - трампа і зеленського... Наслідки для нашого клоуна будуть плачевні в любому випадку. Чи розуміє це сцикливий клоун, який думає, шо то ше серіал про Голобородька і для нього це просто кіношна гра?! Чи розуміє він в яку він жо...пу попав ?!
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В любом случае для Зеленского будут открыты двери всех концертных залоф РФ, это при том что у него имеется и паспорт Израиля.
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У Приморському районному суді відбувся суд над уродженкою РФ, громадянкою України, яка брала участь в організації незаконного референдуму в травні 2014 року.

Відомо, що жінка проживала в Маріуполі і під час проросійських заворушень добровільно погодилася взяти участь у т.зв. "референдумі", який, по суті, означав розділ України та втрату нею суверенітету. Жінка організовувала "референдум" у Приморському районі.

Там вона взяла участь у розподілі серед членів так званої "виборчої комісії" заздалегідь підготовлених "бюлетенів" і стежила за веденням обліку голосуючих. Приблизно о 18:00 після закінчення "загального обласного референдуму" обвинувачена спільно з іншими "членами комісії", організовувала підрахунок результатів голосування і вивезення бюлетенів, актів та інших документів. Надалі ці документи було передано бойовикам т.зв. "ДНР" у Донецьк.

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Дії жінки кваліфіковано за ч.2 ст. 110 КК України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Обвинувачена уклала угоду з прокурором і вину визнала. Її визнали винною і призначили 5 років позбавлення волі. Пізніше термін замінили на 1 рік умовно.

https://antikor.com.ua/articles/329378-organizatorka_psevdoreferendumu_u_mariupoli_vidbulasja_umovnim_terminom_pokarannja
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Зеля сливом информации о разговоре с трампом сам себя закопал. хотел показать что он крут в мировой политике? похвастался идиот? ну красава. теперь трамп тебя сожрет за слив а байден сожрет за подозрения в сговоре с трампом. всунулся в избирательную компанию штатов шавка...
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Зє!білу омєріка нєінтєрєсна - там "свати" не підуть. Паства Сцикла на постсовковому просторі. Тайожний сайуз
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Зє!біл - связной між трам-пам-пам-пом та ******
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Американский президент Дональд Трамп считает, что действия США в Украине являются бессмысленными и раздражают Россию, с которой необходимо иметь дружеские отношения. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post ... Байден закликав Трампа оприлюднити стенограму розмови із Зеленським - Цензор.НЕТ 9895 Странно как то в кремлёвский Фюрер тоже так думает, в годы Гитлера тоже были подобные спектакли в Европе...потом апетиты возросли
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нет!!!! сначала трамп должен посоветоваться с шефом. а тот, "в отпуске?" ))
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Как мне нравится когда бомбит Порохоферму Байден закликав Трампа оприлюднити стенограму розмови із Зеленським - Цензор.НЕТ 8842
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Не, ну мы же не требуем стенограмму Байдена с его бабой во время орального секса. Хотя некоторым это было бы интересно
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