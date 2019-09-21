 Байден призвал Трампа обнародовать стенограмму разговора с Зеленским

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", свой призыв Байден опубликовал в своем Twitter
"Если отчеты правдивы, тогда на самом деле нет границ у готовности президента Трампа злоупотреблять своей властью и унижать свою страну", – написал Байден.
Он подчеркнул, что Трамп должен немедленно опубликовать стенограмму звонка, чтобы американский народ сам мог дать оценку и уполномочить офис директора национальной разведки рассекретить сообщение.
"Такое поведение особенно отвратительно, поскольку оно использует внешнюю политику нашей страны и подрывает нашу национальную безопасность в политических целях", – добавил Байден.
If these reports are true, then there is truly no bottom to President Trump’s willingness to abuse his power and abase our country. pic.twitter.com/PblNGDarXU— Joe Biden (@JoeBiden) 20 сентября 2019 г.
9 сентября главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.
The Washington Post и The New York Times писали, что речь шла о разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сотрудник разведки доложил руководству, что одно из обещаний, прозвучавших из уст Трампа, вызывает тревогу.
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разговор между Зеленским и Трампом "был долгим, дружеским и касался многих вопросов". При этом министр убежден, что давления на Зеленского со стороны Трампа не было.
В июне Джулиани призывал президента Украины Зеленского приступить к расследованию дела о возможном вмешательстве Киева в американские выборы в 2016 году и предполагаемом подкупе экс-вице-президента США Джо Байдена пятым президентом Украины Петром Порошенко.
А беззубые старухи
Их разносят по умам,
Их разносят по умам.
...
она вам надо? или бесплатный анонс хотите сделать? ))))
велкам как говорится
арселор митал чем провинился?
"а может".. ну да... а может и не давал. а может все нормально там. изъяли новую печь за якобы источник радиации в ней. почему не закрыли предприятие если там реально проблемы с очистными сооружениями? или после заведения УД вдруг все стало хорошо? почему завод продолжает работать? правда без новой печи
и не пиши бред про 90% и про "чек не допросишься"
ты хоть и родился в шапке
но нюх теряеш
зайди в любой ларек и купи пачку сигарет
йух тебе дадут а не чек
а у бабок я лет 20 ничего не покупаю
нтхватало мне еще этих кормить
ибо 5% в город теоритисески должно идти
но это мне, буйному
а в основном зависимые не такие принципиальные
Так он потом опохмелился и все нашел...и мониторы...и розетки с выключателями....
Так что хлебани зеленки...с пол стакана...тебя попустит....
Но зебобикам этого понять не дано...в силу их врожденного скудоумия...
и мелкого обрезанта подключили...
где их столько по миру взялось???
Доля США у руках клоуна з 95 кварталу?!
Відомо, що жінка проживала в Маріуполі і під час проросійських заворушень добровільно погодилася взяти участь у т.зв. "референдумі", який, по суті, означав розділ України та втрату нею суверенітету. Жінка організовувала "референдум" у Приморському районі.
Там вона взяла участь у розподілі серед членів так званої "виборчої комісії" заздалегідь підготовлених "бюлетенів" і стежила за веденням обліку голосуючих. Приблизно о 18:00 після закінчення "загального обласного референдуму" обвинувачена спільно з іншими "членами комісії", організовувала підрахунок результатів голосування і вивезення бюлетенів, актів та інших документів. Надалі ці документи було передано бойовикам т.зв. "ДНР" у Донецьк.
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Дії жінки кваліфіковано за ч.2 ст. 110 КК України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Обвинувачена уклала угоду з прокурором і вину визнала. Її визнали винною і призначили 5 років позбавлення волі. Пізніше термін замінили на 1 рік умовно.
https://antikor.com.ua/articles/329378-organizatorka_psevdoreferendumu_u_mariupoli_vidbulasja_umovnim_terminom_pokarannja