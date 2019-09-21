 Гонтарева о Коломойском: "Это запугивание всех. Просто я - первая жертва". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", ведущий Савик Шустер задал Гонтаревой вопрос о том, зачем Коломойскому это нужно, ведь она не вернет ему "ПриватБанк".



Экс-глава НБУ отметила, что задавала этот вопрос "всем, кого знает".



"В день, когда мне сожгли дом, у меня было много общения с журналистами. Появилась статья газеты Financial Times о том, что премьер-министр, президент хотят сделать по "ПриватБанку" settlement (урегулирование. – Ред.). У меня был вопрос ко всем журналистам – каким образом я мешаю премьер-министру [Алексею Гончаруку] и господину Коломойскому сделать settlement, когда нахожусь в Лондоне в инвалидном кресле и два с половиной года не работаю в "ПриватБанке". Никто ответить не может. Все, кто знает этого человека, говорят, что это такая страшная месть. И второе – это еще и запугивание всех остальных реформаторов. [Мол] если вы будете такая непослушная, как Гонтарева, будете идти своим путем, то завтра вас будет ждать то, что получила она", – сказала Гонтарева.

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Она отметила, что обыск в "ПриватБанке" состоялся за день до обыска ее квартиры, 11 сентября.



"Вы видели, как запугивают менеджмент "ПриватБанка", менеджмент Нацбанка, Министерства финансов. Это же запугивание всех. Просто я – первая жертва", – добавила экс-глава НБУ.





Позже, когда в эфир по телефону должен был выйти Коломойский, она отказалась его слушать и с ним общаться.

"Я не хочу слушать... Этот человек не говорит ни слова правды, никогда. Я не хотела бы. Давайте, может, меня отпустите – и вы все выслушаете Коломойского в прямом эфире без меня", – сказала она.

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Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.