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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1174) Шустер (516) Гонтарева (792)

 Гонтарева о Коломойском: "Это запугивание всех. Просто я - первая жертва". ВИДЕО

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 20 сентября, что является "первой жертвой" реализации угроз олигарха Игоря Коломойского.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", ведущий Савик Шустер задал Гонтаревой вопрос о том, зачем Коломойскому это нужно, ведь она не вернет ему "ПриватБанк".

Экс-глава НБУ отметила, что задавала этот вопрос "всем, кого знает".

"В день, когда мне сожгли дом, у меня было много общения с журналистами. Появилась статья газеты Financial Times о том, что премьер-министр, президент хотят сделать по "ПриватБанку" settlement (урегулирование. – Ред.). У меня был вопрос ко всем журналистам – каким образом я мешаю премьер-министру [Алексею Гончаруку] и господину Коломойскому сделать settlement, когда нахожусь в Лондоне в инвалидном кресле и два с половиной года не работаю в "ПриватБанке". Никто ответить не может. Все, кто знает этого человека, говорят, что это такая страшная месть. И второе – это еще и запугивание всех остальных реформаторов. [Мол] если вы будете такая непослушная, как Гонтарева, будете идти своим путем, то завтра вас будет ждать то, что получила она", – сказала Гонтарева.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Савик, верните два триста!" - Коломойский обвинил Шустера в присвоении денег, стороны встретятся в суде. ВИДЕО

Она отметила, что обыск в "ПриватБанке" состоялся за день до обыска ее квартиры, 11 сентября.

"Вы видели, как запугивают менеджмент "ПриватБанка", менеджмент Нацбанка, Министерства финансов. Это же запугивание всех. Просто я – первая жертва", – добавила экс-глава НБУ.

Позже, когда в эфир по телефону должен был выйти Коломойский, она отказалась его слушать и с ним общаться.

"Я не хочу слушать... Этот человек не говорит ни слова правды, никогда. Я не хотела бы. Давайте, может, меня отпустите – и вы все выслушаете Коломойского в прямом эфире без меня", – сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поджог дома Гонтаревой грозит дестабилизацией в Украине. Это ящик Пандоры, - Данилюк

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Источник: https://censor.net.ua/n3149698
 
   
 Топ комментарии
 
Подивіться на хама коломойського.
Гонтарєва права на рахунок нього.
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Встречал я таких людей с антисоциальным расстройством личности. Им характерна патологическая брехливость, отсутствие совести, чувств вины и стыда. Но если их прижать - сразу корчат из себя жертву. Она - эталонная криминальная психопатка.
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За поднятие курса валюты в 3,5 раза ей пожизненное светит, а она себя еще жертвой считает.
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все 'зраду' розганяємо,ольгінський..)
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"Турбулентность вокруг "Приватбанка" плохо повлияет на финансовую систему, - Данилюк "

Давайте, Квартал, "по-отжигайте" еще, денег то у ваших хозяев много, Данилюку они подкинут?
Ведь подкинут? Гонтарева про Коломойського: "Це залякування всіх. Просто я - перша жертва" - Цензор.НЕТ 641
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Треба почати боятися Коломойського, може й мені пощастить жити у Лондоні.
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Мне понравилась фраза "Это запугивание всех."...

Воровала с Шоколадной Парашей она, а запугивает всех...
Пора Петрушке собирать очередной митинг под АП, что-то пауза затянулась...
Гонтарева про Коломойського: "Це залякування всіх. Просто я - перша жертва" - Цензор.НЕТ 9347
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И сколько петя человек сможет привести Гонтарева про Коломойського: "Це залякування всіх. Просто я - перша жертва" - Цензор.НЕТ 7591. Он то и в 14 на Майдане не частил с посещениями, все больше за бугром майданил. А сейчас киевляне просто поржут с его "протестов"
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Факти про забугорний майдан Петі є? Чи, як завжди, ватним лайнецом харконули?
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У меня был вопрос ко всем журналистам - каким образом я мешаю премьер-министру [Алексею Гончаруку] и господину Коломойскому сделать settlement, когда нахожусь в Лондоне в инвалидном кресле и два с половиной года не работаю в "ПриватБанке".


Оговорка по Фрейду? Когда это она работала в Приват банке? "Первая жертва"? Жертва тёрок между Беней Коломойским и Пецей Порошенко. Нужно было раньше думать, когда ярды из Украины выводила. Кстати, из страны свинтила когда Коломойша еще публично не отсвечивал. Так что собака не только в Привате порылась. Гонтарева про Коломойського: "Це залякування всіх. Просто я - перша жертва" - Цензор.НЕТ 1013
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дурную козу троллят, она это испоьзовала в своих целях. Спалила себе хату и получила убежище в Штатах.
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У вас в методичці помилка. Мова про Англію, а не про Штати
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Не, тут останутся только зебилы батрачить на Беню
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Он выжмет из украинцев все и продаст страну пуйлу за 33 монеты
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Мені у всій цій історії дуже подобається як вправно відвертається увага від шоколадного мародера. Хто такі ці "гонтарєви" "вовки" "южаніни" і всі "свинарчуки" зі своїми "підсвинками" - та ніхто нуль без палочки як кажуть але всіх їх пов'язує в одну банду саме шоколадний мародер і вся ця метушня це ніщо інше як відволікання уваги від головного натхненника організатора і керівника раніше небаченого в Світі пограбування своєї країни! Зеленський - коли почнуться обіцяні "посадки"???
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не хвилюйтесь...
ВР з нового року зняла недоторканість.

орієнтовно в лютому Порошенко буде заарештований.

хоча є варіанти.
1)втеча в Іспанію.
2)
Екс-президент Перу застрелився перед арештом за корупцію: всі подробиці
17 квітня 2019



Екс-президент Перу Алан Гарсія спробував застрелитися перед арештом через підозри в хабарництві.
Як передає ВВС, політик вистрілив собі в голову за кілька хвилин до затримання. Його встигли доставити в столичну лікарню Ліми і провести операцію, проте врятувати не змогли.
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Из" людей с антисоциальным расстройством личности. Им характерна патологическая брехливость, отсутствие совести, чувств вины и стыда. Но если их прижать - сразу корчат из себя жертву. Она - эталонная криминальная психопатка." Как технологично Гонтарева переделывает свое злодейство в жертвенность.
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Мне как-то похер до Коломойши, но тебя, ***** крашенная, вообще мочить надо...
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Еврей хочет по-своему здесь работать. Игорь, это Украина. По-украински будешь работать. Слышал, что такое справедливость?.. Не?
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пля - когда эта жаба будет уже на нарах?
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Список.
Порохоботів Цензора і ольгінських,що під них "закосили"


UA Паравоз
А если не начать наказывать - не будет!
Не будет Украины.
OA
Расследуйте.Предавайте.
Доллар после ваших "расследований" не то 200 будет, а по 300.
Арина Родионова 96ca5499
скоро наши герои Украинцы будут гибнуть за панов чтоб у них батрачить на чужой земле а ЗЕбилоиды не нарадуются солнцеликим!
IN UA 7395a7cc
Украина меняет своих граждан на своих граждан
...антиконституционный обмен мог организовать только Зебил, марионетка, предатель национальных интересов Украины.
Василий Vasil
Мне нравится как зебуины оправдывают предательство национальных интересов сцыкливвм клоуном,прикрывая заботой о пленных?!
Анатолій Вітер
Израиль не отдавал 1027 евреев за... еврея!
Ты идиотизм ситуации понимаешь? Украинцев отдают за украинцев!
Віктор Багряний 6d106e85
тебе тоді на цензорі і близьео не було, зєбобіку.
Mora Zfayfer
Прошу пана не перебільшувати кількість твердолобих ЗеБілів. 73 відсотки проголосували за зелену шмарклю,
З Україною в серці
Томос якийсь термос..
З нами Бог та Україна
Ну і не справжні олігофрени ці зєбіли?.
aquarius580 .(ОА?)
После того как к власти в Киеве пришла банда новомалороссов, я ничему не удивляюсь
orionemc2 a7fce8b3
Это шо ж выходит ЗЕбильчики,
Привет
😀Та да...я тоже заметил что последнее время зебобики очень сидьно бздят
Аркадій Петрович
Будем без світла сидіти, зато нема Роттердаму.
кацахол
Коротше, виборці ЗЕ, запасайтеся свічками.
Дід Трохим(провокатор на мовному грунті)
Лишь бы не украинцами. Потом эти меншины, кем бы они не были, будут требовать русскага языка.
Paulo Kit
В ці хвилини, Зеленський соловейком заливається про закон один для всіх
....Скоро всех посадят
Стрелок
ты тоже был на курсах в трускавце?
Igor Zolotovskiy
геноцид организовывает зеля..
Андрій Жагун(провокатор на єврейську тему)
Топив Зурабка проти Порошенка,
aquarius580 459c2008
natribu.org
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Кому выгоден этот поджег? Коломойскому выгоден этот геморой, чтобы всех собак вешали на него? Гонтаревой выгодно получить британское подданство, чтобы НАБУ не смогло её допросить? А шо по этому поджогу думает Порошенко, ему возможно тоже выгодно? О чем будут говорить на перекрестном допросе Коломойский, Гонтарева, Порошенко; неужели про поджег? Анализируй Гонтарева про Коломойського: "Це залякування всіх. Просто я - перша жертва" - Цензор.НЕТ 1417.
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Оба персонажа крайне негативны. И лично для меня нет разницы между вором каламойским и воровкой гонторчихой.
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