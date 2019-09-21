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 Политика Украины
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Все про:обстрел (8241) наемники РФ (929) операция Объединенных сил (1615)

 Наемники РФ за сутки 22 раза нарушили "режим тишины", четверо украинских воинов ранены, - штаб

20 сентября российско-террористические войска на Донбассе 19 раз нарушили режим прекращения огня, еще 3 нарушения произошли уже от начала этих суток.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм., а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил, в районе ответственности "СЕВЕР" - еще 6", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за минувшие сутки три военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести, один – боевую травму.

"От начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня: дважды неподалеку Водяного – из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Лебединского – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", - отметили в штабе сил ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ задержала информаторшу наемников РФ на Луганщине: "Для конспирации помогала военным в бытовых вопросах". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3149697
 
 
 Топ комментарии
 
Наемники РФ за сутки 22 раза нарушили "режим тишины", четверо украинских воинов ранены, - штаб - Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе
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Проклятый Порошенко не смотря на устойчивое перемирие умудряется зарабатывать на войне. Я правильно излагаю ЗЕблоиды?
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Наемники РФ за сутки 22 раза нарушили "режим тишины", четверо украинских воинов ранены, - штаб - Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе
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Раненые сплошь, а потом то там хоронят, то там...
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дуже важко читати такі повідомлення (особливо на фоні якіхось закулісних домовленностей про якісь там вибори і статуси для бойовиків і їм співчуваючим...
ніде! ніде не звучить про повне і стабільне припинення вогню - як найпеше і найголовніше у будь яких перемовинах з ворогом!!!
кожного дня поранені (наскільки важкі ті поранення ми не знаємо) і Україна має повне право голосно заявляти про зрив домовленостей з боку недорецпублік... чому ж мовчимо???
пораненим хлопчикам найскорішого одужання...
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Потому что тогда РФ может прекратить сотрудничество с компанией Green Family Ltd. Это компания- основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того- из бюджета минобороны РФ- «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс». Собственником которых является всем известный Владимир Александрович Зеленский.
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть расіянсько-московським окупантам!!!! Щоб клята масковія палала у пеклі!!!!
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Дайте им продуктов,пенсий и ждите в гости...
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Проклятый Порошенко не смотря на устойчивое перемирие умудряется зарабатывать на войне. Я правильно излагаю ЗЕблоиды?
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Знову поранені..
Шкода хлопців.
Одужання їм.
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Де санкції щодо обстрілів та каліцтв на фронті? Де вони? #санкціїзаобстріли
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Кому не байдужа війна, приєднуйтесь, хеш тег в кожному коментарі. На всіх майданчиках де ви є! #санкціїзаобстріли
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Подлые времена...воинам- выздоровления и мести.
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Совсем забыл...в пакте зелемойского-мутина есть пункт об амнистии наших военных и ополченцев из добробатов Найманці РФ за добу 22 рази порушили "режим тиші", чотирьох українських воїнів поранено, - штаб - Цензор.НЕТ 1856
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А президенту пофигу!У него терки с путилером.
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Найманці РФ за добу 22 рази порушили "режим тиші", чотирьох українських воїнів поранено, - штаб - Цензор.НЕТ 8181
Такі картини кожного пораненого в ЗЕгадюшник (оф.през) замість пінгвінів
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