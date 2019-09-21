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 Общество
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Все про:Коломойский (1174) Шустер (516)

 Скандал между Шустером и Коломойским в эфире: "Верните 155 миллиардов и я верну вам 2 миллиона". ВИДЕО

Бизнесмен Игорь Коломойский обвинил ведущего программы "Свобода слова" на телеканале "Украина" в присвоении 2 млн. 300 тысяч долларов.

Перепалка между Шустером и Коломойскими произошла в прямом эфире программы "Свобода слова" и заняла последние 10 минут программы, информирует Цензор.НЕТ.

Коломойский, который был в эфире по телефону, утверждает, что Шустер во время сотрудничества со студией "1+1" взял деньги за производство 10 программ и не произвел продукт.

Цензор.НЕТ приводит расшифровку спора между Шустером и Коломойским.

Ш: Я думаю, что на тему журналистки...

К: А то у нас там Савик журналист, расскажите-ка мне.

Ш: Слушайте, пока вы там занимались всяким...

К: Может, вы сначала деньги верните за взятые 10 передач, которые вы провели? А потом мы с вами разговаривать будем?

Ш: Покажите контракт. Придете в суд.

К: Да у нас все контракты на пальцах. Вы не переживайте. Вы верните два триста.

Ш: Что?

К: 2 миллиона 300 тысяч долларов.

Ш: А вы – 155 миллиардов (отсылка к национализации "Приватбанка". – Ред.)

К: Сто процентов.

(студия апплодирует).

К: Ооооо! Смотрите, у вас прямо не передача, а ботоферма там, судя по апплодисментам.

Ш: Да, конечно, здесь же народ. Вы же гораздо выше!

К: Ну конечно! Вы ж про журналистику, а не про банки. Когда будет про банки, мы про 155 поговорим. Видите, сразу проявилась направленность модератора.

Ш: Куда?

К: То есть, кто заказал передачу. Как там Ахметов поживает? Все нормально у вас?

Ш: Все нормально. Ну, а в чем проблема?

К: Скажите, сколько получает Аслунд в "Атлантик каунсил"? И кто является его спонсором основным?

Ш: Аслунд? Слушайте...

К: Где работает господин Фурса, который очень активно общается в Фейсбуке, или в "Украинской правде", или еще где-то, работая у Томаша Фиалы? Вы думаете, что, вы собрали там сборище порохоботов и думаете, вы кого-то удивите этим? Савик? Вы два триста, вы сначала два триста верните.

Ш: Игорь Валерьевич, я вот смотрю... Тут поддержка ваша примерно на уровне 15%.

К: Это не имеет значения.

Ш: Вы бы 85% Украины посадили, потому что она вам не нравится, правильно?

К: Мы знаем, как вы эту поддержку на экран выводите. Вы кому рассказываете, Савик?

Ш: Кому? Кому?

К: Поверьте мне, что там, где вы учились – я там преподавал.

Ш: Где вы преподавали?

К: Вот там, где вы учились.

Ш: В университете в Монреале вы преподавали?

К: Вот там, где на экране – 15%.

Ш: Вы преподавали?

К: Я говорю: там, где вы учились, я там преподавал.

Ш: То есть, в университете "Мегил" в Монреале.

К: Да, да, конечно. В Монреале. Вы еще свои медальки вытащите и дипломчик.

Ш: Я вам покажу диплом.

К: Вы верните конкретно деньги. 2 миллиона 300 тысяч долларов.

Савик Шустер приглашает в студию юриста Павла Елизарова со словами "Вот сейчас вам Павел отдаст деньги, контракты все".

Е: Здравствуйте, Игорь Валерьевич.

К: Здравствуйте, Павел Елизаров! Когда вы деньги вернете?

Е: Игорь Валерьевич, мы будем очень рады вас видеть в суде. Вот здесь у нас есть контракт, который мы с вами подписали на 3 года. Мы передавали вам сигнал, и вы этот сигнал не трансформировали и не показывали, Игорь Валерьевич.

К: Скажите, вы за 10 передач деньги взяли?

Е: Игорь Валерьевич, мы с вами встретимся в суде.

К: Павел Елизаров, вы деньги взяли в руки?

Е: Игорь Валерьевич, с вами беседовать бесполезно...

К: Ну так зачем вы за микрофон...

Е: Мы вас 2 года не трогали, пока вы не оболгали Савика. Вы – нечестный человек. Вы обманываете всю страну и грабите, Игорь Валерьевич.

К: Да, конечно, Павел Елизаров.

Е: И еще я вам скажу одно: отстаньте от новой власти! Пришли молодые люди в страну, а вы отвлекаете их!

К: О! о! о!

Е: Игорь Валерьевич, вам уже пора в Америку визу имени Павла Лазаренко.

К: Серьезно? Вы знаете, есть такая поговорка – не спрашивай, по ком звонит колокол.

Е: Все вопросы выясним с вами в суде.

К: Понятно. До свидания. Савик, когда деньги вернете?

Ш: Как вы сказали, Игорь Валерьевич, извините?

К: Когда деньги вернете?

Соня Кошкина берет у Елизарова контракт.

К: Да вы – жалкие взяточники! Которые берут за одну и ту же работу трижды. Вы взяли деньги у несчастных мэров и обирали каждого, кто приходит в вашу передачу.

Е: Игорь Валерьевич, я заасфальтирую дорогу в Мариуполь за 10 миллионов, которые вы нам вернете. Иск на 10 миллионов.

К: Шо-то жидкие аплодисменты стали. Пожижели аплодисменты.

Ш: Это вам, вам лично. Подарок от меня: поаплодируйте Игорю Валерьевичу, а то он спать не будет.

К: Ну, поаплодируйте за афериста, который украл деньги и который не хочет их возвращать.

Ш: Я бы про кражу денег на вашем месте не сильно распространялся.

К: Да что вы! да что вы! да что вы! Вы верните деньги, просто тупо верните деньги.

Соня Кошкина:

- Я держу в руках письмо, адресованное Шустеру...

Скандал между Шустером и Коломойским в эфире: Верните 155 миллиардов и я верну вам 2 миллиона 01

К: Соня, пусть они вам оффшорную часть покажут. Это вершина айсберга. Пусть Савик сейчас скажет, была ли оффшорная часть.

Ш: Покажите контракт.

К: Которая 90% от стоимости контракта.

Ш: Покажите контракт.

К: Савик, да нормально покажем! Вы скажите - было или не было, мы поняли, врете вы или не врете!

Ш: Не было.

Дискуссия Коломойского и Шустера – последние 10 минут эфира.

Источник: https://censor.net.ua/n3149696
 
 
 Топ комментарии
 
Цікава розмова, яка висвітлила суть Коломойського і Шустера.
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Коломойський купує журналістів, а вони брешуть на користь Коломойського. Так і створили сьогоднішню зебільну брехню.
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Для мене вони однакові брехуни. Один дає гроші на брехню, а другий бреше за його гроші.
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Не смотрите зелевизор в принципе"Савіку, поверніть два триста!" - Коломойський звинуватив Шустера в привласненні грошей, сторони зустрінуться в суді - Цензор.НЕТ 2743 И тем более- политические ток-шоу...берегите психику и критический взгляд на происходящее.
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НА 90% наших телеканалов - которые принадлежат нашим акулам бизнеса, показывают И мусолят только темы КОТОРЫЕ касаются ИНТЕРЕСОВ наших оЛигархов - которые НА протяжении всей независимости Украины НА нашем НАРОДЕ заработали СЕБЕ миллиарды ДОЛЛАРОВ, ВЕШАЛИ и продолжают НАМ всем вешать лапшичку на ухи. Сейчас Ахметов купил себе Шустрика который будет НАМ с вами вещать заказные передачки.
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Не нужно смотреть Гром адское ТВ,смотрите громадское
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Це мені дуже нагадує слова з відомого фільму - "Афоня ти мне рубль должен!" Тільки там мова йде про "рубль" а тут про мільйони доларів. Совок живе і процвітає!!!
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Ахаха)))) теперь зебилы забыли, как того савика ждали... Перед смертью все одно не надышитесь, зебобики
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Лєра, скільки Вам років? 800? "Савіку, поверніть два триста!" - "А ви - 155 мільярдів": Коломойський і Шустер судитимуться - Цензор.НЕТ 5547
Всі там будемо, Лєра
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Возможно, это лерка гонтарева. Да мало ли у нас таких придурашных лерок?
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😂😂😂﻿ Точно! Помню, тут бобики ждали Шустика с нетерпением, а вот как оно вышло... 😂😂😂﻿
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Праввильно Порох вытурил этого продажного Ш. Всем давно и так было ясно про его «свободу слова». Ну а к Бене какие вопросы, он еврей каких поискать.... Вот только боюсь для Зеленых почитателей эта история ни о чем не говорит - они продолжают жевать эту жевачку с бутылкой пива по вечерам. Зе-массовка...
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Можна подумати у вас в Росії є ще щось дивитись, окрім "що там у хохлов?"
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Лапоть, судя по твоим высерам, то рюзьге это именно ты.
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Та не так все погано в нього. Не рюзьге, ні. Десь тут, поблизу, в Україні. Та ще й інтернет в тій дурці провели, от і користується...
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Шустер - унылое го.но, зачем он вообще вернулся на ТВ. деньги закончились. Newsone намного круче
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У ватника разрыв пукана шаблона? 😂😂😂﻿
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На этом скандале судьи хорошо наварят.
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"И сошлись две собаки в драке,
И слились две змеи в любви." ))
Сколько проблем в стране а нам втюхивают очередное " шоу ".. С начала президентской гонки такое чувство, что мы еще не вышли со зрительного зала.
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Я вот не пойму кто ссорит наших олигархов Кремль или Банковая?
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Пусть грызутся ,а Канцлером я всё равно стану."Савіку, поверніть два триста!" - "А ви - 155 мільярдів": Коломойський і Шустер судитимуться - Цензор.НЕТ 7848 "Савіку, поверніть два триста!" - "А ви - 155 мільярдів": Коломойський і Шустер судитимуться - Цензор.НЕТ 3783
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ось, ради цього і була вся вистава:
"Е: И еще я вам скажу одно: отстаньте от новой власти! Пришли молодые люди в страну, а вы отвлекаете их!"

піпл хаває
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дивлюсь, "мудрий нарід" на повному серйозі вважає, ніби Бєня поперся у студію, щоб погавкатись на камеру з Шустріком
ги
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у свынорылого мародера пэцьки сегодня счастливый день
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а в свинопикої тамари новицької який день? акація цвіте?
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оба прекрасно владеют искусством хуцпы
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Беня красава! На всю страну публично писюн под нос Савику поднёс!
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Ага, стоимость нюхания 2 лимона долларов.Просили еще долларов,далее нюхать-согласны
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Это показательно, что все лжепатриоты теперь вдруг стали одобрять Шустера, хотя раньше, при Пете, съедали его с потрохами.

Но теперь, когда он стал работать на канале ахметова, да еще сцепился с Коломойским, Шустер сразу стал для них хорошим.
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Разговор ни о чем ! Колома , Пепа и др олигархи должны быть пизжены и посажены . А Шустрый , так он обычный журналист , не более и не менее продажный ,как и остальные . Но не пропагандон , как Говнопольский . Орловская . Гольдарбы ,Пиховшеки и др .
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А "сажать" кто будет? И сажать как - с выходом под залог? Зеленский в предвыборной кампании пыжился, что договорится с Лаурой Кавеши или Мартой Борщ о борьбе с коррупционерами и где результат?
Якщо стане президентом - МЗС може очолити екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, ГПУ - екс-прокурор США Марта Борщ або екс-глава Національного антикорупційного управління Румунії Лаура Ковеші https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/yakshcho-stane-prezidentom-u-shtabi-zelenskogo-rozpovili-pro-pershi-desyat-rishen-shoumena-50015739.html
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Пока у меня нет особых претензий к Зеленскому .Рябошапке и Ермаку . Меня не радует ,то что Марта и Лаура не возглавили ведомства .Сейчас сажать некому , как было всегда . Значит ,останемся в болоте в котором сидим 30 лет иногда выныривая вздохнуть .
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нет особых претензий , и "останемся в болоте" Классно ! Можно я на вас подпишусь?
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Коломойский уделал шустера и порохосвиноту ахметовскую
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Чмошник твой коломойский. Как впрочем и ты.
Ибо ты ведь не объяснишь в чем именно он его уделал? В хамстве? Это да.
Одни понты и дерзость звучали из зловонного рта этого мудазвона - грабителя Коломошлюхи.
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еще раз подтвердил, что коломойша сам себя уделал, он жи...ая скотина
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"Да у нас все контракты на пальцах" - это вообще-то признание в совершении экономического преступления, так? Новая власть, если она "не такая, как старая" должна бы тут же взяться за расследование.
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А при том что зелебобик советуется с Коломойшлюхой как дальше страну грабить.
Да увидят тупые что происходит. Ан нет. Показалось.
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Как это "причем", а кто договорняки составляет в кулуарах с Ахметовым, Пинчуком и Коломойским, разве это не ЗЕ и его команда
Президент Зеленский провел встречи не только с Коломойским, но и с Ахметовым и Пинчуком:
https://censor.net.ua/n3148277

Скандал між Шустером і Коломойським в ефірі: "Поверніть 155 мільярдів і я поверну вам 2 мільйони" - Цензор.НЕТ 4792
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США (ГосДеп):
Мы надеемся Зеленский сможет стать независимым от олигархов, таких как Коломойский. Мы поддерживаем принципы реформ, преодоление доминирования олигархов в политический системе, таких как Коломойский. Мы надеемся, что он сможет быть независимым и выполнить обещанное" https://censor.net.ua/n3133186

Скандал між Шустером і Коломойським в ефірі: "Поверніть 155 мільярдів і я поверну вам 2 мільйони" - Цензор.НЕТ 9306
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Ужас во что превратилась Украины... Зебилы сделали из страны африканскую банановую страну где есть главный безнаказанный король Коломойский
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ЗЕдаунизм излечим лишь временем.. И то если повезет.
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Бене незачем врать, Савик еще тот "журналист"...
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Ты правда такой тупонаивный? Или продал свой коммент?)))
Скажу так Савик еще тот журналист, тогда как БЕня еще тут мудазвон-грабитель.

Вроде по чесноку.
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Ну, теперь Саввик, пожалуй, вернул себе часть былой популярности....
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но судя по разговору, денежки "вчерную" он у Бени таки брал.
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Ну так и вчёрную ему что-то там "транслировал"....
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что беня что савик , пусть сами разбираются между собой.
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Два подонка и моральных урода побеседовали. Нового-ничего. Аферы да попил бабла. Кто вообще смотрит это гуано,да еще и на канале ахметки?
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Савику по ходу надо было вернуть дветриста и спокойно работать в Украине. А так пять долгих лет забвения.
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А Коломой-шлюхе ничего вернуть не надо?
Редкий даун.
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Черный нал = неуплата налогов = воровство. Именно с такими бизнесменами Зеленский клятвенно обещал бороться перед выборами))
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Так он и борется ... стравливая их в прямом эфире .
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коломойша всех купил и вложил в выборы зедебила, поливание грязью оппонентов, пошло как по маслу. Значит выборы прошли не демократично, но нае...ли зеприхильникiв. В результате вся Украина страдает.
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у зебуїнів все, як у кацапів, якщо ти проти їхнього хазяїна каламойського і узеленської гопоти - ти порохобот і врах . а скоро і кругом врагі почнеться
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Коломойский кинул свою ботоферму прагматико на травлю шустера
Ну и зебильное холопы тоже тащатся от своего хозяина
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В общем Шустер отшустрил у Коломийского почти два ляма долларами и ерзает пытаясь соскочить )))
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Два хитрых еврея залихватски сделали рекламу нового продукта с Шустером. И народ послушно варежку разинул. Ха!-ха!-хаааа!!!
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Неожиданно.Казалось,что Шустер умнее,РАЗОЧАРОВАЛ!!!
....верните 155 млрд.,а я верну 2 млн.......Это истерика,получается,что он таки взял эти 2.3??
А вообще......судились 2 еврея,срок получил прокурор.
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Интересно сколько Шустер отшустрил у Путина, крысчан и даунбасов )))
Савик покайся иначе они сами проболтаются )))
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Вчера все слышали как Коломойский вел себя вел в эфире - как средневековый король, которому срать на все и решение судов он уже знает наперед.

Конченные зебильные 73 процентные дегенераты двумя галочками в бюллетене вернули Украину в феодализм, который с кровью был демонтирован в 2014 году активным меньшинством.
Опять в воздухе витает дух олигархической беспредельной вседозволенности и загнанного в вольер народа.
Ну разве может быть у такого зебильного народа будущее?
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ситуация "***...ла жаба гадюку" или более литературно "пауки в банке" . СДД - Сожрите Друг Друга.
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смотря на письмо - шустер не прав на все 100%. с 15 г. можна давно в суд подать но ...оффшорная часть мешает....и бене тоже))
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Беня поверни українцям 6 млрд. дол. , Шустер сказав.
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Обнародовали на хевру терки двух хитрых маланцев за бабло... Шоу маст гоу он!
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