 "Савик, верните два триста!" - Коломойский обвинил Шустера в присвоении денег, стороны встретятся в суде. ВИДЕО

Перепалка между Шустером и Коломойскими произошла в прямом эфире программы "Свобода слова" и заняла последние 10 минут программы, информирует Цензор.НЕТ.

Коломойский, который был в эфире по телефону, утверждает, что Шустер во время сотрудничества со студией "1+1" взял деньги за производство 10 программ и не произвел продукт.

Цензор.НЕТ приводит расшифровку спора между Шустером и Коломойским.

Ш: Я думаю, что на тему журналистки...

К: А то у нас там Савик журналист, расскажите-ка мне.

Ш: Слушайте, пока вы там занимались всяким...

К: Может, вы сначала деньги верните за взятые 10 передач, которые вы провели? А потом мы с вами разговаривать будем?

Ш: Покажите контракт. Придете в суд.

К: Да у нас все контракты на пальцах. Вы не переживайте. Вы верните два триста.

Ш: Что?

К: 2 миллиона 300 тысяч долларов.

Ш: А вы – 155 миллиардов (отсылка к национализации "Приватбанка". – Ред.)

К: Сто процентов.

(студия апплодирует).

К: Ооооо! Смотрите, у вас прямо не передача, а ботоферма там, судя по апплодисментам.

Ш: Да, конечно, здесь же народ. Вы же гораздо выше!

К: Ну конечно! Вы ж про журналистику, а не про банки. Когда будет про банки, мы про 155 поговорим. Видите, сразу проявилась направленность модератора.

Ш: Куда?

К: То есть, кто заказал передачу. Как там Ахметов поживает? Все нормально у вас?

Ш: Все нормально. Ну, а в чем проблема?

К: Скажите, сколько получает Аслунд в "Атлантик каунсил"? И кто является его спонсором основным?

Ш: Аслунд? Слушайте...

К: Где работает господин Фурса, который очень активно общается в Фейсбуке, или в "Украинской правде", или еще где-то, работая у Томаша Фиалы? Вы думаете, что, вы собрали там сборище порохоботов и думаете, вы кого-то удивите этим? Савик? Вы два триста, вы сначала два триста верните.

Ш: Игорь Валерьевич, я вот смотрю... Тут поддержка ваша примерно на уровне 15%.

К: Это не имеет значения.

Ш: Вы бы 85% Украины посадили, потому что она вам не нравится, правильно?

К: Мы знаем, как вы эту поддержку на экран выводите. Вы кому рассказываете, Савик?

Ш: Кому? Кому?

К: Поверьте мне, что там, где вы учились – я там преподавал.

Ш: Где вы преподавали?

К: Вот там, где вы учились.

Ш: В университете в Монреале вы преподавали?

К: Вот там, где на экране – 15%.

Ш: Вы преподавали?

К: Я говорю: там, где вы учились, я там преподавал.

Ш: То есть, в университете "Мегил" в Монреале.

К: Да, да, конечно. В Монреале. Вы еще свои медальки вытащите и дипломчик.

Ш: Я вам покажу диплом.

К: Вы верните конкретно деньги. 2 миллиона 300 тысяч долларов.

Савик Шустер приглашает в студию юриста Павла Елизарова со словами "Вот сейчас вам Павел отдаст деньги, контракты все".

Е: Здравствуйте, Игорь Валерьевич.

К: Здравствуйте, Павел Елизаров! Когда вы деньги вернете?

Е: Игорь Валерьевич, мы будем очень рады вас видеть в суде. Вот здесь у нас есть контракт, который мы с вами подписали на 3 года. Мы передавали вам сигнал, и вы этот сигнал не трансформировали и не показывали, Игорь Валерьевич.

К: Скажите, вы за 10 передач деньги взяли?

Е: Игорь Валерьевич, мы с вами встретимся в суде.

К: Павел Елизаров, вы деньги взяли в руки?

Е: Игорь Валерьевич, с вами беседовать бесполезно...

К: Ну так зачем вы за микрофон...

Е: Мы вас 2 года не трогали, пока вы не оболгали Савика. Вы – нечестный человек. Вы обманываете всю страну и грабите, Игорь Валерьевич.

К: Да, конечно, Павел Елизаров.

Е: И еще я вам скажу одно: отстаньте от новой власти! Пришли молодые люди в страну, а вы отвлекаете их!

К: О! о! о!

Е: Игорь Валерьевич, вам уже пора в Америку визу имени Павла Лазаренко.

К: Серьезно? Вы знаете, есть такая поговорка – не спрашивай, по ком звонит колокол.

Е: Все вопросы выясним с вами в суде.

К: Понятно. До свидания. Савик, когда деньги вернете?

Ш: Как вы сказали, Игорь Валерьевич, извините?

К: Когда деньги вернете?

Соня Кошкина берет у Елизарова контракт.

К: Да вы – жалкие взяточники! Которые берут за одну и ту же работу трижды. Вы взяли деньги у несчастных мэров и обирали каждого, кто приходит в вашу передачу.

Е: Игорь Валерьевич, я заасфальтирую дорогу в Мариуполь за 10 миллионов, которые вы нам вернете. Иск на 10 миллионов.

К: Шо-то жидкие аплодисменты стали. Пожижели аплодисменты.

Ш: Это вам, вам лично. Подарок от меня: поаплодируйте Игорю Валерьевичу, а то он спать не будет.

К: Ну, поаплодируйте за афериста, который украл деньги и который не хочет их возвращать.

Ш: Я бы про кражу денег на вашем месте не сильно распространялся.

К: Да что вы! да что вы! да что вы! Вы верните деньги, просто тупо верните деньги.

Соня Кошкина:

- Я держу в руках письмо, адресованное Шустеру...

К: Соня, пусть они вам оффшорную часть покажут. Это вершина айсберга. Пусть Савик сейчас скажет, была ли оффшорная часть.

Ш: Покажите контракт.

К: Которая 90% от стоимости контракта.

Ш: Покажите контракт.

К: Савик, да нормально покажем! Вы скажите - было или не было, мы поняли, врете вы или не врете!

Ш: Не было.

Дискуссия Коломойского и Шустера – последние 10 минут эфира.