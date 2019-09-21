 "Савик, верните два триста!" - "А вы - 155 миллиардов": Коломойский и Шустер будут судиться. ВИДЕО

Перепалка между Шустером и Коломойскими произошла в прямом эфире программы "Свобода слова" и заняла последние 10 минут программы, информирует Цензор.НЕТ.
Коломойский, который был в эфире по телефону, утверждает, что Шустер во время сотрудничества со студией "1+1" взял деньги за производство 10 программ и не произвел продукт.
Цензор.НЕТ приводит расшифровку спора между Шустером и Коломойским.
Ш: Я думаю, что на тему журналистки...
К: А то у нас там Савик журналист, расскажите-ка мне.
Ш: Слушайте, пока вы там занимались всяким...
К: Может, вы сначала деньги верните за взятые 10 передач, которые вы провели? А потом мы с вами разговаривать будем?
Ш: Покажите контракт. Придете в суд.
К: Да у нас все контракты на пальцах. Вы не переживайте. Вы верните два триста.
Ш: Что?
К: 2 миллиона 300 тысяч долларов.
Ш: А вы – 155 миллиардов (отсылка к национализации "Приватбанка". – Ред.)
К: Сто процентов.
(студия апплодирует).
К: Ооооо! Смотрите, у вас прямо не передача, а ботоферма там, судя по апплодисментам.
Ш: Да, конечно, здесь же народ. Вы же гораздо выше!
К: Ну конечно! Вы ж про журналистику, а не про банки. Когда будет про банки, мы про 155 поговорим. Видите, сразу проявилась направленность модератора.
Ш: Куда?
К: То есть, кто заказал передачу. Как там Ахметов поживает? Все нормально у вас?
Ш: Все нормально. Ну, а в чем проблема?
К: Скажите, сколько получает Аслунд в "Атлантик каунсил"? И кто является его спонсором основным?
Ш: Аслунд? Слушайте...
К: Где работает господин Фурса, который очень активно общается в Фейсбуке, или в "Украинской правде", или еще где-то, работая у Томаша Фиалы? Вы думаете, что, вы собрали там сборище порохоботов и думаете, вы кого-то удивите этим? Савик? Вы два триста, вы сначала два триста верните.
Ш: Игорь Валерьевич, я вот смотрю... Тут поддержка ваша примерно на уровне 15%.
К: Это не имеет значения.
Ш: Вы бы 85% Украины посадили, потому что она вам не нравится, правильно?
К: Мы знаем, как вы эту поддержку на экран выводите. Вы кому рассказываете, Савик?
Ш: Кому? Кому?
К: Поверьте мне, что там, где вы учились – я там преподавал.
Ш: Где вы преподавали?
К: Вот там, где вы учились.
Ш: В университете в Монреале вы преподавали?
К: Вот там, где на экране – 15%.
Ш: Вы преподавали?
К: Я говорю: там, где вы учились, я там преподавал.
Ш: То есть, в университете "Мегил" в Монреале.
К: Да, да, конечно. В Монреале. Вы еще свои медальки вытащите и дипломчик.
Ш: Я вам покажу диплом.
К: Вы верните конкретно деньги. 2 миллиона 300 тысяч долларов.
Савик Шустер приглашает в студию юриста Павла Елизарова со словами "Вот сейчас вам Павел отдаст деньги, контракты все".
Е: Здравствуйте, Игорь Валерьевич.
К: Здравствуйте, Павел Елизаров! Когда вы деньги вернете?
Е: Игорь Валерьевич, мы будем очень рады вас видеть в суде. Вот здесь у нас есть контракт, который мы с вами подписали на 3 года. Мы передавали вам сигнал, и вы этот сигнал не трансформировали и не показывали, Игорь Валерьевич.
К: Скажите, вы за 10 передач деньги взяли?
Е: Игорь Валерьевич, мы с вами встретимся в суде.
К: Павел Елизаров, вы деньги взяли в руки?
Е: Игорь Валерьевич, с вами беседовать бесполезно...
К: Ну так зачем вы за микрофон...
Е: Мы вас 2 года не трогали, пока вы не оболгали Савика. Вы – нечестный человек. Вы обманываете всю страну и грабите, Игорь Валерьевич.
К: Да, конечно, Павел Елизаров.
Е: И еще я вам скажу одно: отстаньте от новой власти! Пришли молодые люди в страну, а вы отвлекаете их!
К: О! о! о!
Е: Игорь Валерьевич, вам уже пора в Америку визу имени Павла Лазаренко.
К: Серьезно? Вы знаете, есть такая поговорка – не спрашивай, по ком звонит колокол.
Е: Все вопросы выясним с вами в суде.
К: Понятно. До свидания. Савик, когда деньги вернете?
Ш: Как вы сказали, Игорь Валерьевич, извините?
К: Когда деньги вернете?
Соня Кошкина берет у Елизарова контракт.
К: Да вы – жалкие взяточники! Которые берут за одну и ту же работу трижды. Вы взяли деньги у несчастных мэров и обирали каждого, кто приходит в вашу передачу.
Е: Игорь Валерьевич, я заасфальтирую дорогу в Мариуполь за 10 миллионов, которые вы нам вернете. Иск на 10 миллионов.
К: Шо-то жидкие аплодисменты стали. Пожижели аплодисменты.
Ш: Это вам, вам лично. Подарок от меня: поаплодируйте Игорю Валерьевичу, а то он спать не будет.
К: Ну, поаплодируйте за афериста, который украл деньги и который не хочет их возвращать.
Ш: Я бы про кражу денег на вашем месте не сильно распространялся.
К: Да что вы! да что вы! да что вы! Вы верните деньги, просто тупо верните деньги.
Соня Кошкина:
- Я держу в руках письмо, адресованное Шустеру...
К: Соня, пусть они вам оффшорную часть покажут. Это вершина айсберга. Пусть Савик сейчас скажет, была ли оффшорная часть.
Ш: Покажите контракт.
К: Которая 90% от стоимости контракта.
Ш: Покажите контракт.
К: Савик, да нормально покажем! Вы скажите - было или не было, мы поняли, врете вы или не врете!
Ш: Не было.
Дискуссия Коломойского и Шустера – последние 10 минут эфира.
(наприклад три Точкі-У)
то ти нічого не знаєш.
Гои аплодируют на галерке и пускают слюни.
Це Україна, малята...
.Ігор Коломойський дав Зеленському пораду щодо війни на Донбасі
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«Те, що відбувається в Донбасі - це заколот, інспірований зовнішньою стороною - в даній ситуації Росією - повністю забезпечила важким, легким і іншим озброєнням … Але сьогодні я можу називати його сміливо громадянським конфліктом по одному характерній ознаці - по обидва боки в ньому беруть участь громадяни України»[47]
2 травня 2019 року Коломойський заявив в інтерв'ю BIHUS info про війну на сході України так: «Громадянський конфлікт, можна сказати і громадянська війна, але це занадто глобально, а це громадянський конфлікт»[48].[49]_________________________
Щось про "інтернаціональний обов"язок" тут я у Бєні не знайшов. І виправдовування присутності на Донбасі російських військових теж
в переводе на простой язык это значит "деньги в банк надо было вернуть за счет взявших кредиты". а на каком основании? заемщики что то нарушили? не платили по кредитам?
банки (нормальные) не зарабатывают на кредитах. нормальные банки депозиты вкладывают в развивающиеся отрасли выступая инвесторами.
Как это всё за*бало...
Приват був створений з нуля і був віджатий по бєзпрєдєлу за патріотичну позицію олігарха. Фактично Коломойський був покараний за свій патріотизм. Як і добровольці, що отримали замість подяки - кримінальне переслідування від Матіоса. І досі сидять. Чи комусь про це не хочеться знати?
Жрите))
И не сопротивляйтесь если вас Беня раком будет ставить. ЗАслужили в полном обьеме.
але не того Шустера чекали Зебіли.
Вони мріяли що він буде розказувати про поганого Петра.
Але щось пішло не так.
У Лахті вже готують нову метОду що
Порох який нібито пригнічував Шустера, закривав програми,
тепер дав грошей Шустеру щоб розтерти зеКОманду у пил.
"Да у нас все контракты на пальцах" - в этом весь беня. Теперь и вся страна будет так... на пальцах. Это будет покруче рыгов при овоще.
получается шустрик должен был делать передачи и имел право их передавать для трансляции только на два канала - г+г и 3с
когда его сняли с эфира (может по контракту плюсы имеют на это право) шустрик продал свою трансляцию 112. за что и отгреб разрыв контракта.
получается что те зебуины которые тут еще не так давно выли про то что "петя скотина выгнал шустера и закрыл его передачу" сейчас жидко обосрались и таки у шустрика были финансовые проблемы из-за которых он закрыл свое мапет-шоу
Людина пише про шустрика і про брехню зебілів, а ти знову про Пороха і Корбана - ні в тин, ні в ворота. Можливо, тобі важко зрозуміти логіку? А ти не смієшся до клямок?? Не ходиш, боронь Боже, під себе??
В мене погане передчуття, що ми тебе втрачаємо...
.
Раньше я регулярно смотрела его передачи, а теперь неохота. Из-за ахметова.
Купили Шустера, не иначе.
Ляшко оказывается , такое - цабе шо самому президенту не даёт спать спокойно . Интересно , чем же он мог так " насолить " Петру " , если максимум на что Олэжка был способен , это рассказывать на каждом углу , журналюгам на камеру , что вся власть - скотыняки .?
Програму роблять у студії компанії Шустера.
Сигнал подають у студію 1+1
а ті не подають у ефір.
І ХТО КОМУ ДОКТОР?
Всі там будемо, Лєра
И слились две змеи в любви." ))
Сколько проблем в стране а нам втюхивают очередное " шоу ".. С начала президентской гонки такое чувство, что мы еще не вышли со зрительного зала.
"Е: И еще я вам скажу одно: отстаньте от новой власти! Пришли молодые люди в страну, а вы отвлекаете их!"
піпл хаває
ги
Но теперь, когда он стал работать на канале ахметова, да еще сцепился с Коломойским, Шустер сразу стал для них хорошим.
На счета студии "Квартал 95" комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского вывели 41 млн долларов перед национализацией ПриватБанка во времена олигарха Игоря Коломойского.
https://youtu.be/K0gcLW9JWpw
Все чітко людина розклала по поличках. Кому ще треба що пояснювати?