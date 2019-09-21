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Все про:Коломойский (1174) Шустер (516)

 "Савик, верните два триста!" - "А вы - 155 миллиардов": Коломойский и Шустер будут судиться. ВИДЕО

Бизнесмен Игорь Коломойский обвинил ведущего программы "Свобода слова" на телеканале "Украина" в присвоении 2 млн. 300 тысяч гривен.

Перепалка между Шустером и Коломойскими произошла в прямом эфире программы "Свобода слова" и заняла последние 10 минут программы, информирует Цензор.НЕТ.

Коломойский, который был в эфире по телефону, утверждает, что Шустер во время сотрудничества со студией "1+1" взял деньги за производство 10 программ и не произвел продукт.

Цензор.НЕТ приводит расшифровку спора между Шустером и Коломойским.

Ш: Я думаю, что на тему журналистки...

К: А то у нас там Савик журналист, расскажите-ка мне.

Ш: Слушайте, пока вы там занимались всяким...

К: Может, вы сначала деньги верните за взятые 10 передач, которые вы провели? А потом мы с вами разговаривать будем?

Ш: Покажите контракт. Придете в суд.

К: Да у нас все контракты на пальцах. Вы не переживайте. Вы верните два триста.

Ш: Что?

К: 2 миллиона 300 тысяч долларов.

Ш: А вы – 155 миллиардов (отсылка к национализации "Приватбанка". – Ред.)

К: Сто процентов.

(студия апплодирует).

К: Ооооо! Смотрите, у вас прямо не передача, а ботоферма там, судя по апплодисментам.

Ш: Да, конечно, здесь же народ. Вы же гораздо выше!

К: Ну конечно! Вы ж про журналистику, а не про банки. Когда будет про банки, мы про 155 поговорим. Видите, сразу проявилась направленность модератора.

Ш: Куда?

К: То есть, кто заказал передачу. Как там Ахметов поживает? Все нормально у вас?

Ш: Все нормально. Ну, а в чем проблема?

К: Скажите, сколько получает Аслунд в "Атлантик каунсил"? И кто является его спонсором основным?

Ш: Аслунд? Слушайте...

К: Где работает господин Фурса, который очень активно общается в Фейсбуке, или в "Украинской правде", или еще где-то, работая у Томаша Фиалы? Вы думаете, что, вы собрали там сборище порохоботов и думаете, вы кого-то удивите этим? Савик? Вы два триста, вы сначала два триста верните.

Ш: Игорь Валерьевич, я вот смотрю... Тут поддержка ваша примерно на уровне 15%.

К: Это не имеет значения.

Ш: Вы бы 85% Украины посадили, потому что она вам не нравится, правильно?

К: Мы знаем, как вы эту поддержку на экран выводите. Вы кому рассказываете, Савик?

Ш: Кому? Кому?

К: Поверьте мне, что там, где вы учились – я там преподавал.

Ш: Где вы преподавали?

К: Вот там, где вы учились.

Ш: В университете в Монреале вы преподавали?

К: Вот там, где на экране – 15%.

Ш: Вы преподавали?

К: Я говорю: там, где вы учились, я там преподавал.

Ш: То есть, в университете "Мегил" в Монреале.

К: Да, да, конечно. В Монреале. Вы еще свои медальки вытащите и дипломчик.

Ш: Я вам покажу диплом.

К: Вы верните конкретно деньги. 2 миллиона 300 тысяч долларов.

Савик Шустер приглашает в студию юриста Павла Елизарова со словами "Вот сейчас вам Павел отдаст деньги, контракты все".

Е: Здравствуйте, Игорь Валерьевич.

К: Здравствуйте, Павел Елизаров! Когда вы деньги вернете?

Е: Игорь Валерьевич, мы будем очень рады вас видеть в суде. Вот здесь у нас есть контракт, который мы с вами подписали на 3 года. Мы передавали вам сигнал, и вы этот сигнал не трансформировали и не показывали, Игорь Валерьевич.

К: Скажите, вы за 10 передач деньги взяли?

Е: Игорь Валерьевич, мы с вами встретимся в суде.

К: Павел Елизаров, вы деньги взяли в руки?

Е: Игорь Валерьевич, с вами беседовать бесполезно...

К: Ну так зачем вы за микрофон...

Е: Мы вас 2 года не трогали, пока вы не оболгали Савика. Вы – нечестный человек. Вы обманываете всю страну и грабите, Игорь Валерьевич.

К: Да, конечно, Павел Елизаров.

Е: И еще я вам скажу одно: отстаньте от новой власти! Пришли молодые люди в страну, а вы отвлекаете их!

К: О! о! о!

Е: Игорь Валерьевич, вам уже пора в Америку визу имени Павла Лазаренко.

К: Серьезно? Вы знаете, есть такая поговорка – не спрашивай, по ком звонит колокол.

Е: Все вопросы выясним с вами в суде.

К: Понятно. До свидания. Савик, когда деньги вернете?

Ш: Как вы сказали, Игорь Валерьевич, извините?

К: Когда деньги вернете?

Соня Кошкина берет у Елизарова контракт.

К: Да вы – жалкие взяточники! Которые берут за одну и ту же работу трижды. Вы взяли деньги у несчастных мэров и обирали каждого, кто приходит в вашу передачу.

Е: Игорь Валерьевич, я заасфальтирую дорогу в Мариуполь за 10 миллионов, которые вы нам вернете. Иск на 10 миллионов.

К: Шо-то жидкие аплодисменты стали. Пожижели аплодисменты.

Ш: Это вам, вам лично. Подарок от меня: поаплодируйте Игорю Валерьевичу, а то он спать не будет.

К: Ну, поаплодируйте за афериста, который украл деньги и который не хочет их возвращать.

Ш: Я бы про кражу денег на вашем месте не сильно распространялся.

К: Да что вы! да что вы! да что вы! Вы верните деньги, просто тупо верните деньги.

Соня Кошкина:

- Я держу в руках письмо, адресованное Шустеру...

Савик, верните два триста! - А вы - 155 миллиардов: Коломойский и Шустер будут судиться 01

К: Соня, пусть они вам оффшорную часть покажут. Это вершина айсберга. Пусть Савик сейчас скажет, была ли оффшорная часть.

Ш: Покажите контракт.

К: Которая 90% от стоимости контракта.

Ш: Покажите контракт.

К: Савик, да нормально покажем! Вы скажите - было или не было, мы поняли, врете вы или не врете!

Ш: Не было.

Дискуссия Коломойского и Шустера – последние 10 минут эфира.

Источник: https://censor.net.ua/n3149696
 
   
 Топ комментарии
 
Цікава розмова, яка висвітлила суть Коломойського і Шустера.
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Коломойський купує журналістів, а вони брешуть на користь Коломойського. Так і створили сьогоднішню зебільну брехню.
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Для мене вони однакові брехуни. Один дає гроші на брехню, а другий бреше за його гроші.
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Якщо ти думаєш що то була вся боєздатна техніка
(наприклад три Точкі-У)
то ти нічого не знаєш.
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Боря сьогодні зайшов за хмару і вже не світеться. Міст половину забрав на себе
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Два хитрожопых весело дерутся за деньги обворованной ими страны.
Гои аплодируют на галерке и пускают слюни.
Це Україна, малята...
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Передачка с сеансом саморазоблачения получилась. Все воюют со всеми. И это "элита" страны! Нувориши, цель которых - нажиться денег, обмануть партнера, обогатится за счет государства. Какое свинство!
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Олігарх Ігор Коломойський вважає війну на Донбасі «внутрішнім громадянським конфліктом». На його думку, російські військові виконують там «інтернаціональний обов'язок». Саме так він виправдовує присутність російської військової техніки і бойовиків на українській території. Ігор Коломойський вважає, що війна на Донбасі завершиться за два тижні, якщо РФ забереться.

.Ігор Коломойський дав Зеленському пораду щодо війни на Донбасі

..."Савик, верните два триста!" - Коломойский обвинил Шустера в присвоении денег, стороны встретятся в суде - Цензор.НЕТ 5043
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Знову зазирнув у Вікі:
______________________

«Те, що відбувається в Донбасі - це заколот, інспірований зовнішньою стороною - в даній ситуації Росією - повністю забезпечила важким, легким і іншим озброєнням … Але сьогодні я можу називати його сміливо громадянським конфліктом по одному характерній ознаці - по обидва боки в ньому беруть участь громадяни України»[47]
2 травня 2019 року Коломойський заявив в інтерв'ю BIHUS info про війну на сході України так: «Громадянський конфлікт, можна сказати і громадянська війна, але це занадто глобально, а це громадянський конфлікт»[48].[49]_________________________
Щось про "інтернаціональний обов"язок" тут я у Бєні не знайшов. І виправдовування присутності на Донбасі російських військових теж
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Воюй с Порохом . Не отвлекайся на разную мелочь . "Савіку, поверніть два триста!" - Коломойський звинуватив Шустера в привласненні грошей, сторони зустрінуться в суді - Цензор.НЕТ 6730 .
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А что не гражданская? Я например не хочу жить вместе с порохосвиньями тупыми. ВОт если бы этих 8%-ных долпо.пов на их историческую родину в рассею как-то убедить уехать. Было бы ок. Даже те в ОРДЛ-е и то хотя бы не прикрываются патриотизмом и не такие истерички как порохоботы.
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Чекав в кінці побачити прізвище Рибніков😁
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Иуды ограбили налогоплательщиков на 6 млрд. долларов рекапитализации, но страждущими жертвами телевидение рисует только их. Реальные жертвы - это работяги и инженеры, которые эти доллары заработали, которые не живут в лондонах и израилях и лечатся в районных больницах, а многих обнищавщих налогоплательщиков не лечат вообще, а отправляют сразу на кладбище. Хватит лить иудовские медиапомои.
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да. это ошибка пороха. надо было дать свалиться нахер этому привату вместе со всеми вкладами и карточками. в ноль. чтобы вы по ночам отмечались в очереди на выплату 100 долларов компенсации. чтобы вы сами вешали сотрудников привата на улицах. чтобы беню на руках принесли в суд.
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Рекапитализировать надо было имуществом заемщиков, а не бюджетом.
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слова умные а смысл глупый

в переводе на простой язык это значит "деньги в банк надо было вернуть за счет взявших кредиты". а на каком основании? заемщики что то нарушили? не платили по кредитам?

банки (нормальные) не зарабатывают на кредитах. нормальные банки депозиты вкладывают в развивающиеся отрасли выступая инвесторами.
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Фиала говорит, что 3 года не платят. Если кредитов выдано сверх норм значит имуществом владельца банка, т.к. это аферизм. И не надо мух вместе с котлетами, кредитор это кредитор, а инвестор это инвестор.
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при чем тут мухи и котлеты? вы предлагаете что надо было докапитализировать банк за счет имущества заемщиков. т.е. за счет тех кто взял кредит. на каком основании? они нарушили договор кредита? ладно - пойдем по беспределу - за счет залогового имущества (хотя у 90 % населения Украины кредитные карты привата без залоговые). Сколько времени уйдет на реализацию залогового имущества по кредитам?
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Э, э, э. Аполитично рассуждаешь! Имуществом заемщиков нужно по-дешевке своим продавать, а откаты в карман.
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Так ви Бенджамін двулікій Анус? Пардон ,Янус!
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По сути - очень это всё плохо.Все вокруг завязаны, замазаны... Нет никаких журналистов - есть покупные распространители информации; нет никаких честных крупных бизнесменов - есть охреневшие олигархи; нет никаких депутатов - есть крепостные олигархов; нет никакого президента - есть созданный образ. Есть только народ, который постоянно купается в этой "срани", а потом отмывается.
Как это всё за*бало...
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С народом там тоже вопросы. Скорее стадо. В большинстве своем. Народом еще стать надо.
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Золотые слова. 73% зебилов точно народом не назовешь.
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Не, вор от народа хочет возмещения потеряного капитала, ранее украденого у того же народа. Логика живодера.
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И до других дотянется рука народного гнева...
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Не зрозумів. Може Бєня банк Приват приватизував, як Порошенко кондитерку "Карла Маркса"? Чи, як Ахметов всю енергосистему країни? Разом з металолітейною галузю? Чи, як Пінчук - все найкраще, що було за його тестя - Кучми?
Приват був створений з нуля і був віджатий по бєзпрєдєлу за патріотичну позицію олігарха. Фактично Коломойський був покараний за свій патріотизм. Як і добровольці, що отримали замість подяки - кримінальне переслідування від Матіоса. І досі сидять. Чи комусь про це не хочеться знати?
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Приват был национализирован когда от него уже одно название осталось что бы не рухнула вся банковская система. Аудит международного агенства "Kroll" в помощь, а на счет визы в США имени Паши Лазаренко очень реальная мысль.
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Коломойский показал то, что недавно говорил Богдан. В Украине нет журналистов, есть только продажные слуги олигархов. Нужно это ломать!!!!
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Твой Богдан - говноед тот еще. И Беня тоже. Вы зробылы це рааазом плять.
Жрите))

И не сопротивляйтесь если вас Беня раком будет ставить. ЗАслужили в полном обьеме.
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Знаешь чем отличаются порохоботы от нормьных людей? Нормальные обсуждают смысл сказанного, а порохоботы обсужадют тех кто это говорит.
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"легенды и мифы Украины переходного периода". меж самими аргонавтами началась драка при делёже последнего, юридически ещё недобытого "золотого руно". прислушавшись к совету Медеи, камень был брошен точно в средину появляющихся всходов )) ясон наблюдает и хихикает.
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Задача медиаиуд заставить аудиторию смотреть с раскрытыми ртами на разборку двух грабительских кланов и становиться на сторону одного из них, скрывая от аудитории аффилированость этих кланов с международной нацистской мафией, сочувствовать одной из пастей многоголового чудовища.
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Шустер, повернувся,
але не того Шустера чекали Зебіли.
Вони мріяли що він буде розказувати про поганого Петра.
Але щось пішло не так.
У Лахті вже готують нову метОду що
Порох який нібито пригнічував Шустера, закривав програми,
тепер дав грошей Шустеру щоб розтерти зеКОманду у пил.
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Два еврея делят украинские ворованные деньги, а нарид смотрит и аплодирует по сигналу как коллективная собака павлова. Прям классика жанра) е, это уже не исправить, тут поколения нужны и то не факт.
"Да у нас все контракты на пальцах" - в этом весь беня. Теперь и вся страна будет так... на пальцах. Это будет покруче рыгов при овоще.
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Коломойский выдавал налом под честное слово? ахаха
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Коломойша точно знає як забрати, при чому в 10-більше ніж дав
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Це просто якийсь звизде.... в нас до влади і пропаганди (телепродукту) дорвалися брехуни і клептомани (люди з паталогічним бажанням красти). Що взяти з Зедебилів які дали 75% голосів Зеленій шмарклі... Ясно що Зеля за 4 роки не троне ні Ахметова ні Медведчука. Одна надія на США яке наших клептоманів посадить. Але загвоздка в тому, що США садить лише порушників свого законодавства, а не українського.
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ствердження що шустер "кинув" професійного шахрая коломойського як мінімум виглядає непереконливим. коломойський замовив продукт а потім від нього відмовився.
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я думаю там контракт очень хитро составлен. судя по письму даже

получается шустрик должен был делать передачи и имел право их передавать для трансляции только на два канала - г+г и 3с

когда его сняли с эфира (может по контракту плюсы имеют на это право) шустрик продал свою трансляцию 112. за что и отгреб разрыв контракта.

получается что те зебуины которые тут еще не так давно выли про то что "петя скотина выгнал шустера и закрыл его передачу" сейчас жидко обосрались и таки у шустрика были финансовые проблемы из-за которых он закрыл свое мапет-шоу
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Та да. Пєця тоді, як у рота води набрав. Лише гоняв Корбана цілою армією спецназівців. Що було підставою для його переслідування? Хіба Корбана можна було запідозрити у нелояльності до Києва? А може це просто Порошеннко виконував замовлення пуйла?
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ваня я знаю тебя не первый год и у меня нет ни малейшего желания общаться с умственно неполноценными. поэтому просто просьба - не пиши мне. пиши что хочешь кому хочешь. мне - не надо. ок?
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Іван, у тебе ймовірно шизофренія.
Людина пише про шустрика і про брехню зебілів, а ти знову про Пороха і Корбана - ні в тин, ні в ворота. Можливо, тобі важко зрозуміти логіку? А ти не смієшся до клямок?? Не ходиш, боронь Боже, під себе??
В мене погане передчуття, що ми тебе втрачаємо... "Савіку, поверніть два триста!" - "А ви - 155 мільярдів": Коломойський і Шустер судитимуться - Цензор.НЕТ 6575
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те що зеботи і порохоботи не ******* шустера свідчить про те що вони однакові різниця лише в кольорах.
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Не любить Шуйстера это преступление "Савіку, поверніть два триста!" - "А ви - 155 мільярдів": Коломойський і Шустер судитимуться - Цензор.НЕТ 4360 .?? А за что его надо - любить , что он такого сделал , то его надо - любить .??? пц . .
.
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Нормальные люди, а не боты, сразу подумают: "А чего это Шустер пришел работать на канале одного из главных врагов страны ахметова?".
Раньше я регулярно смотрела его передачи, а теперь неохота. Из-за ахметова.
Купили Шустера, не иначе.
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всі олігархи вороги україни і ахметов і порошенко і коломойський і медведчку а оскільки тільки їм українські телеканали і належать то вибору немає. головне що шустер на мою думку ніколи не продавався і намагався притримуватись журналістських стандартів.
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Там ещё Ляшко какую то йухню несёт , типо - Порошенко из-за Ляшка , приказал каломойше снять Шустера с эфира .! ПОРОШЕНКО ПРИКАЗАЛ .. ИЗ-ЗА ЛЯШКА "Савіку, поверніть два триста!" - "А ви - 155 мільярдів": Коломойський і Шустер судитимуться - Цензор.НЕТ 5590 .. !! Вдуматься только .
Ляшко оказывается , такое - цабе шо самому президенту не даёт спать спокойно . Интересно , чем же он мог так " насолить " Петру " , если максимум на что Олэжка был способен , это рассказывать на каждом углу , журналюгам на камеру , что вся власть - скотыняки .?
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Шустер роз'яснив все на пальцях:
Програму роблять у студії компанії Шустера.
Сигнал подають у студію 1+1
а ті не подають у ефір.

І ХТО КОМУ ДОКТОР?
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ЗЕдаунизм все исправит. Скажут что опять виноват Порошенко, сигнал блокирует "Савіку, поверніть два триста!" - "А ви - 155 мільярдів": Коломойський і Шустер судитимуться - Цензор.НЕТ 7983
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Весь тролльный "цвет" уже не спит, все пережевывает инфу.
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Зеленский презежен, а о курсе страны спрашиват у Коломольского. ))
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Не смотрите зелевизор в принципе"Савіку, поверніть два триста!" - Коломойський звинуватив Шустера в привласненні грошей, сторони зустрінуться в суді - Цензор.НЕТ 2743 И тем более- политические ток-шоу...берегите психику и критический взгляд на происходящее.
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НА 90% наших телеканалов - которые принадлежат нашим акулам бизнеса, показывают И мусолят только темы КОТОРЫЕ касаются ИНТЕРЕСОВ наших оЛигархов - которые НА протяжении всей независимости Украины НА нашем НАРОДЕ заработали СЕБЕ миллиарды ДОЛЛАРОВ, ВЕШАЛИ и продолжают НАМ всем вешать лапшичку на ухи. Сейчас Ахметов купил себе Шустрика который будет НАМ с вами вещать заказные передачки.
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Не нужно смотреть Гром адское ТВ,смотрите громадское
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Це мені дуже нагадує слова з відомого фільму - "Афоня ти мне рубль должен!" Тільки там мова йде про "рубль" а тут про мільйони доларів. Совок живе і процвітає!!!
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Ахаха)))) теперь зебилы забыли, как того савика ждали... Перед смертью все одно не надышитесь, зебобики
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Лєра, скільки Вам років? 800? "Савіку, поверніть два триста!" - "А ви - 155 мільярдів": Коломойський і Шустер судитимуться - Цензор.НЕТ 5547
Всі там будемо, Лєра
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Возможно, это лерка гонтарева. Да мало ли у нас таких придурашных лерок?
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Праввильно Порох вытурил этого продажного Ш. Всем давно и так было ясно про его «свободу слова». Ну а к Бене какие вопросы, он еврей каких поискать.... Вот только боюсь для Зеленых почитателей эта история ни о чем не говорит - они продолжают жевать эту жевачку с бутылкой пива по вечерам. Зе-массовка...
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Можна подумати у вас в Росії є ще щось дивитись, окрім "що там у хохлов?"
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Шустер - унылое го.но, зачем он вообще вернулся на ТВ. деньги закончились. Newsone намного круче
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На этом скандале судьи хорошо наварят.
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"И сошлись две собаки в драке,
И слились две змеи в любви." ))
Сколько проблем в стране а нам втюхивают очередное " шоу ".. С начала президентской гонки такое чувство, что мы еще не вышли со зрительного зала.
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Я вот не пойму кто ссорит наших олигархов Кремль или Банковая?
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Пусть грызутся ,а Канцлером я всё равно стану."Савіку, поверніть два триста!" - "А ви - 155 мільярдів": Коломойський і Шустер судитимуться - Цензор.НЕТ 7848 "Савіку, поверніть два триста!" - "А ви - 155 мільярдів": Коломойський і Шустер судитимуться - Цензор.НЕТ 3783
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ось, ради цього і була вся вистава:
"Е: И еще я вам скажу одно: отстаньте от новой власти! Пришли молодые люди в страну, а вы отвлекаете их!"

піпл хаває
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дивлюсь, "мудрий нарід" на повному серйозі вважає, ніби Бєня поперся у студію, щоб погавкатись на камеру з Шустріком
ги
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у свынорылого мародера пэцьки сегодня счастливый день
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а в свинопикої тамари новицької який день? акація цвіте?
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оба прекрасно владеют искусством хуцпы
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Беня красава! На всю страну публично писюн под нос Савику поднёс!
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Это показательно, что все лжепатриоты теперь вдруг стали одобрять Шустера, хотя раньше, при Пете, съедали его с потрохами.

Но теперь, когда он стал работать на канале ахметова, да еще сцепился с Коломойским, Шустер сразу стал для них хорошим.
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Разговор ни о чем ! Колома , Пепа и др олигархи должны быть пизжены и посажены . А Шустрый , так он обычный журналист , не более и не менее продажный ,как и остальные . Но не пропагандон , как Говнопольский . Орловская . Гольдарбы ,Пиховшеки и др .
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Коломойский уделал шустера и порохосвиноту ахметовскую
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"Формула Штайнмайєра, написана Лавровим": Порошенко пояснив, в чому небезпека для України.
https://youtu.be/K0gcLW9JWpw

Все чітко людина розклала по поличках. Кому ще треба що пояснювати?
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"Да у нас все контракты на пальцах" - это вообще-то признание в совершении экономического преступления, так? Новая власть, если она "не такая, как старая" должна бы тут же взяться за расследование.
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