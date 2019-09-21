Об этом заявил в интервью "Громадському" министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ.
"Все необходимые формальные механизмы — если необходим ПДЧ, окей, пусть будет ПДЧ. Мы будем обращаться к нему, когда будем готовы услышать положительный ответ, и когда Украина будет готова это сделать", — сказал министр.
Пристайко отметил, что некоторые страны территориально расположены далеко от Альянса, некоторые считают, что им не нужно НАТО, чтобы чувствовать себя защищенными.
"Особенно это удобно тем странам, которые живут внутри Альянса, типа Австрии. Она может спокойно и долго рассказывать, как хорошо быть нейтральным, находясь прямо в окружении европейских и натовских стран", — добавил он.
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Но по Украине глава МИД уверен в необходимости членства в НАТО.
"Моя персональная мысль — как бы ни закончился нынешний конфликт, нам все равно нужно думать уже сейчас, как обеспечить свою безопасность на будущее. Я считаю, что ничего лучшего в нашей части континента, чем НАТО, не придумано и не будет в ближайшее время, который можно представить. Поэтому для меня наиболее эффективным методом защиты нашей независимости является членство в Альянсе", — резюмировал Пристайко.
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При ПП КЛимкин четко и ясно сказал - вопрос о возвращение в ПАСЕ РФ был решен еще зимой 18-19гг. погугли тотже цензор. Медведчук был при свободе и при Порохе. Моряков вернули при ЗЕ.
Совпадение? не думаю!
Ты презерватив насинячился?
такое впечатление, шо он из кацмидовской конюшни.
Не продвигает членство Украины в НАТО,
как закреплено в Конституции, а не снимает вопрос....
2) лечиться не пробовал?
Если эти не воруют миллиарды как те, то где тогда те не сворованные деньги???
ВАш пост. Он комментирует статью Приоритетом для Украины остается членство в НАТО, - Пристайко
При ПП - Приоритетом для Украины остается членство в НАТО
Так сойдет?
1. НАТО - це ******* військові стандарти: військовослужбовці користуватимуться найновішою технікою та військовим обладнанням. Кондиціонер у танку чи бронемашині - вимога НАТО
2. НАТО - це відсутність «дідівщини» у Збройних Силах
3. ******* і комфортабельне житло для військових - вимога НАТО
4. НАТО - це відмінне високоякісне харчування солдатів у Збройних Силах
5. НАТО - це гарантія нашої безпеки. Агресія, спрямована на одного з членів Альянсу, вважається нападом на всі 29 держав
6. Колективна безпека дешевша, ніж індивідуальна. Громадяни України сплачуватимуть менші податки на утримання вітчизняних Збройних Сил
7. Рішення в НАТО ухвалюються консенсусом, тому ми зможемо блокувати ті пропозиції, які не відповідають інтересам України
8. Членство в НАТО - прямий шлях до членства в ЄС
9. НАТО - це інвестиційна привабливість країни
10. НАТО не вимагає розміщення своїх баз на території України. Після набуття членства в Альянсі українські військові бази стануть базами НАТО
11. Перехід на стандарти НАТО допоможе українській військовій промисловості розширити ринки збуту техніки за рахунок членів Альянсу
12. Пострадянські та постсоціалістичні країни - члени НАТО досі використовують радянські зразки озброєнь і військової техніки, яку продовжують випускати наші Заводи.
straight from the top of my dome
carry on with the Pristyko
2) Если закономерный вопрос вызывает у тебя анальные боли, от котороых ты везде видишь кацапов, это не ко мне - это к проктологу.
3) Я не увидел ответа на простой вопрос.
4) Следуя пункту 3 - пропаганда как раз от тебя и воняет протухшей соей
5) Сайкун. Но сейчас в Пусане. Насколько кацапское место?
Ни одного ответа, только попытки обвинить в кацапизме)))
А может , ты сам цап, Али?
в Україні з'являються центри реабілітації військових із новітнім обладнанням, де медичних працівників за міжнародними стандартами навчають допомагати відновлюватися учасникам бойових дій на Сході країни, а сім'ї ветеранів мають змогу пройти психологічну реабілітацію?
НАТО виділяє фінанси на українську науку. Наприклад, Київський політехнічний університет на грантові кошти розробив *********** міношукач. НАТО допомагає колишнім військовим перекваліфіковуватись, отримати додаткову освіту - для того, щоб знайти нову цивільну роботу після завершення служби. Представництво Альянсу допомагає в ліквідації радіоактивних відходів. Та це неповний перелік мирної діяльності НАТО в Україні. Щоб допомогти краще розібратися в цій темі, ми зібрали ключові факти та міфи, які існують у суспільстві, й роз'яснюємо переваги, які отримає кожен українець в разі приєднання нашої держави до Північноатлантичного Оборонного Альянсу.
хотя, шо тут странного...
ето не прегкратится - даже надежды нет.
Перший, і досить швидко...