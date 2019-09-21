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 Политика Украины
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Все про:НАТО (6451) членство в НАТО (325) Пристайко (182)

 Приоритетом для Украины остается членство в НАТО, - Пристайко

Действующая власть не снимает вопрос предоставления Украине ПДЧ — плана действий по членству в НАТО.

Об этом заявил в интервью "Громадському" министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ.

"Все необходимые формальные механизмы — если необходим ПДЧ, окей, пусть будет ПДЧ. Мы будем обращаться к нему, когда будем готовы услышать положительный ответ, и когда Украина будет готова это сделать", — сказал министр.

Пристайко отметил, что некоторые страны территориально расположены далеко от Альянса, некоторые считают, что им не нужно НАТО, чтобы чувствовать себя защищенными.

"Особенно это удобно тем странам, которые живут внутри Альянса, типа Австрии. Она может спокойно и долго рассказывать, как хорошо быть нейтральным, находясь прямо в окружении европейских и натовских стран", — добавил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Если РФ покинет оккупированные Крым и Донбасс, это упростит процесс вступления Украины в НАТО, - Тейлор

Но по Украине глава МИД уверен в необходимости членства в НАТО.

"Моя персональная мысль — как бы ни закончился нынешний конфликт, нам все равно нужно думать уже сейчас, как обеспечить свою безопасность на будущее. Я считаю, что ничего лучшего в нашей части континента, чем НАТО, не придумано и не будет в ближайшее время, который можно представить. Поэтому для меня наиболее эффективным методом защиты нашей независимости является членство в Альянсе", — резюмировал Пристайко.

Также на Цензор.НЕТ: Североатлантический совет соберется 31 октября на заседание в Украине, - Офис президента

Источник: https://censor.net.ua/n3149695
 
   
 Топ комментарии
 
Кого ты обмануть пытаешься?! Овощ тоже рассказывал про Европу, а делал совсем другое...
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и интеграция Лугандона -лучшее для членства в НАТО решение..
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особенно радует во етот перл - "Действующая власть не снимает вопрос предоставления Украине ПДЧ - плана действий по членству в НАТО".
Не продвигает членство Украины в НАТО,
как закреплено в Конституции, а не снимает вопрос....
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Чувак, отдай Вазелину его кокаин. Ты под кайфом такую несвязную х.йню несешь....
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Кого ты обмануть пытаешься?! Овощ тоже рассказывал про Европу, а делал совсем другое...
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на ПЕТЮ ШЕКОЛАДНОГО МАГНАТА ты в коме был?президент уже другой -комик-клоун -помниш передача -Рассмеши гомика?Воффка Зеленский президент -а ты про петю вот я и пишу икону шеколадную купи и молись на петю а Зебил сейчас рулит при чем тут петя его нет не при делах и мертвечук на свободе и портнов прилетел сюда не при пете а при воффке и выпустили Ефремова при вовке и в ПАСЕ мордор взяли тоже при воввке а не при пете-эта отмазка начинает доставать а также суды еще-что при пете но при вове цемаха выпустили судьи сами сказали что президент похлопотал так как важный обмен
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при Зе как раз таки цемаха взяли.
При ПП КЛимкин четко и ясно сказал - вопрос о возвращение в ПАСЕ РФ был решен еще зимой 18-19гг. погугли тотже цензор. Медведчук был при свободе и при Порохе. Моряков вернули при ЗЕ.
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сепарня епу-ая когда вы твари врать перестанете????
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а нука, троллина винторогая, покажи мне где я солгал? по пунктам.
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цемаха отдали кацапам главного свидетеля при том нидерланды просили не отдавать в пасе решили раньше но сделали когда комик стал у роля пороха они уважали а моряков вернули но цена возврата был цемах если не он вообще никто не обменял-
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про Цемаза Нидерланды вспомнили только перед обменом!
Совпадение? не думаю!
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Ну и когда взяли при зелюке цемаха?
Ты презерватив насинячился?
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опять ето конь педальный....
такое впечатление, шо он из кацмидовской конюшни.
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и интеграция Лугандона -лучшее для членства в НАТО решение..
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особенно радует во етот перл - "Действующая власть не снимает вопрос предоставления Украине ПДЧ - плана действий по членству в НАТО".
Не продвигает членство Украины в НАТО,
как закреплено в Конституции, а не снимает вопрос....
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в НАТО не берут страны с териториальной проблемой а сам Пристайко бежит спотыкаясь хочет выборы на донбабвэ зачем сотрясать воздух и просто ляпать этими сглаживанием что мы никуда не сбиваемся с пути уже не купиш все поняли что ты за мразь
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правильно, поэтому команда Зе хочет наконец-то решить эту проблему. Порох пять лет решить не мог - может он саботажник?
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она хочет закончит войну чтоб доказать пете пацан сказал пацан сделал а какой ценой ему насрать посредине не получится либо победа либо поражение а посредине (Днепра)-это капитуляция больше вариантов нет граница мордора будет не донецкая обл а уже Днепропетровская-и если тебя это устраивает Зезбиратель-чтоб скорей закончилась война и помирились то ты или ватник или кацап или малорос и ли все вместе взятое
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нука скажи мне сценарий как закончить войну, дурачок? до последнего украинца воевать?
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а ты хочеш сдастся? да-не сдавать позиции никаких выборов там на донбасе да воевать-а ты предлагаеш пускай забирают донбас и уйти?чтоб мир наступил-но он не наступит будер одесса херсон тд
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Я не увидел ответа на вопрос.
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1) Я не увидел ответа на вопрос.

2) лечиться не пробовал?
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Пороховатники,как всегда против)))Верните петю,без него и солнце не то и жизнь не та Приоритетом для Украины остается членство в НАТО, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7156
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пороховата на вопрос, почему при Пете этот вопрос так и не решался, дружно захлебываются уриной
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Те воровали, а эти нет, только почему народ разницы не видит в своем благосостоянии.
Если эти не воруют миллиарды как те, то где тогда те не сворованные деньги???
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януковощь когда-то тоже так говорил ток делал всё наоборот, дежавю???
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Петя когда-то тоже так говорил ток делал всё наоборот, дежавю???
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януковощь когда-то тоже так говорил ток делал всё наоборот, дежавю???

ВАш пост. Он комментирует статью Приоритетом для Украины остается членство в НАТО, - Пристайко
При ПП - Приоритетом для Украины остается членство в НАТО
Так сойдет?
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"... когда будем готовы услышать положительный ответ... " - Земунисты не готовы (и, уверен, не хотят!) услышать положительный ответ.
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Переваги членства в НАТО.

1. НАТО - це ******* військові стандарти: військовослужбовці користуватимуться найновішою технікою та військовим обладнанням. Кондиціонер у танку чи бронемашині - вимога НАТО

2. НАТО - це відсутність «дідівщини» у Збройних Силах

3. ******* і комфортабельне житло для військових - вимога НАТО

4. НАТО - це відмінне високоякісне харчування солдатів у Збройних Силах

5. НАТО - це гарантія нашої безпеки. Агресія, спрямована на одного з членів Альянсу, вважається нападом на всі 29 держав

6. Колективна безпека дешевша, ніж індивідуальна. Громадяни України сплачуватимуть менші податки на утримання вітчизняних Збройних Сил

7. Рішення в НАТО ухвалюються консенсусом, тому ми зможемо блокувати ті пропозиції, які не відповідають інтересам України

8. Членство в НАТО - прямий шлях до членства в ЄС

9. НАТО - це інвестиційна привабливість країни

10. НАТО не вимагає розміщення своїх баз на території України. Після набуття членства в Альянсі українські військові бази стануть базами НАТО

11. Перехід на стандарти НАТО допоможе українській військовій промисловості розширити ринки збуту техніки за рахунок членів Альянсу

12. Пострадянські та постсоціалістичні країни - члени НАТО досі використовують радянські зразки озброєнь і військової техніки, яку продовжують випускати наші Заводи.
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Но если этого хочет Зеленский - то значит это все не правда. нужно идти за соей. Соей можно нажраться досыта
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Клоун хочет отступать на 20 км.На территории Украины. За 5 лет как раз до НАТО допятится. Только вот тогда Украина будет в таежном союзе.
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Петя не мог вернуть обратно Луганск , Донецк, Крым. за пять лет. Как раз для НАТО подошли. но Украина и не в НАТО и не в таежном союзе.
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Так с помощью зелемойского как раз и будете в таежном союзе. НАТО надо армия, которая сдает свою территорию за так?
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Для чого ви дискутуєте з російським тролем?
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С добрым...ночью.Проспал смену?.Ну ничё.Не растраивайся.Шыкаладок на всех хватит
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Нафига ему сьезжать,когда зелюки все у так поциенты дурки?
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чому тему про беню пропустил? твоя тема.а?
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Я хіба на зарплаті, як ти? Я пишу лише від себе особисто і пропускаю вперед лише, щоб тебе як сепара усі побачили.
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Брехуняра,тєми с зе та бе ти ніколи не проминаєш
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НАТО нужна страна у которой есть территориальный конфликт, так?
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Я не даю дупля до чего здесь какая то соя???
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Ведет себя как провокатор, провокативный ник, флаг. "скушай шоколадку"-це нормально ?
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какое НАТО, зебильчик? когда Украина получит себе Дырулыру, о Нате - уже можно будет просто забыть. расскажи лучше, когда зеленый станет императором Вселенной и его имперский флот начнет покорять галактику за галактикой . Оно и то, правдоподобней звучит
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Я пытаюсь понять логику мыслей соевой ваты. То есть - если Украины н еполуит назад свои земли - то путь в НАТО открыт? Гениально блджад! Приоритетом для Украины остается членство в НАТО, - Пристайко - Цензор.НЕТ 261
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Ну наконец то дождались. Слава Богу! На то оно и НАТО---нам Богом дато! А то всякие там тарифы, смартфоны, фуфлогоны, макроны и патроны! Всё стало на места. Это наша власть, это наши ребята---последние октябрята!
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пусть нато пойдёт против логики, введёт исключительный случай - если раша не вернёт крым и не выведет своих нукеров за границы украины, покинув окупированные территории, то в целях безопасности европы, Украина будет принята в нато в течении короткого промежутка времени ))
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Pristyko...rock the microphone
straight from the top of my dome
carry on with the Pristyko
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Этот дрыстайко обычная проститутка. У него на роже написано, что он готов продаться кацапам, недорого.
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шо за пиль в глаза? кагебешне лайно прістайко веде в тайожний сойуз
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Не видать Украине нато как своих ушей в ближайшие лет 30. В нато не берут государства с территориальными притензиями. А воевать с Россией мало кто хочет
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А у Украины юридически разве есть претензии к соседним государствам?
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Пристайко може знімати чи не знімати питання, але брехня і демагогія таких дій для НАТО зрозуміла!
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А при пете за пять лет была понятна? Приоритетом для Украины остается членство в НАТО, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8659
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Спочатку скажіть мені з якого російського міста ви ведете пропаганду. А до відповіді ви у спамі.
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ты мне свои дегенератские понятия не прикладывай. Я задал простой, закономерный вопрос. Ответа на вопрос я так и не увидел. Только вспуки с твоей стророны.
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Всі кацапи у спамі. Це моя відповідь.
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короче ты слился. От кацапа другого и не ожидал
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З якого російського міста ти ведеш пропаганду?
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1) Я не веду пропаганду
2) Если закономерный вопрос вызывает у тебя анальные боли, от котороых ты везде видишь кацапов, это не ко мне - это к проктологу.
3) Я не увидел ответа на простой вопрос.
4) Следуя пункту 3 - пропаганда как раз от тебя и воняет протухшей соей
5) Сайкун. Но сейчас в Пусане. Насколько кацапское место?
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Я з росіянами не дискутую. Зрозумів? Вас треба гнати з України і визволяти від вас наші землі. А поки ви у спамі.
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Пхахахах!!!! Ты сделало мой день! Слился просто шедеврально! Приоритетом для Украины остается членство в НАТО, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1214
Ни одного ответа, только попытки обвинить в кацапизме)))
А может , ты сам цап, Али? Приоритетом для Украины остается членство в НАТО, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1214
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Чи знаєте ви, що завдяки НАТО
в Україні з'являються центри реабілітації військових із новітнім обладнанням, де медичних працівників за міжнародними стандартами навчають допомагати відновлюватися учасникам бойових дій на Сході країни, а сім'ї ветеранів мають змогу пройти психологічну реабілітацію?
НАТО виділяє фінанси на українську науку. Наприклад, Київський політехнічний університет на грантові кошти розробив *********** міношукач. НАТО допомагає колишнім військовим перекваліфіковуватись, отримати додаткову освіту - для того, щоб знайти нову цивільну роботу після завершення служби. Представництво Альянсу допомагає в ліквідації радіоактивних відходів. Та це неповний перелік мирної діяльності НАТО в Україні. Щоб допомогти краще розібратися в цій темі, ми зібрали ключові факти та міфи, які існують у суспільстві, й роз'яснюємо переваги, які отримає кожен українець в разі приєднання нашої держави до Північноатлантичного Оборонного Альянсу.
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странный мальчик, каждая следующая мысль противорит предидущей...
хотя, шо тут странного...
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и шо не смешно совсем - ето не прекратится.
ето не прегкратится - даже надежды нет.
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_С момента появления ночью первой зелени в СовМине и парламенте Крыма мне совершенно антисмешно. Я последствия понимал. Да и с момента резкого виража овоща рулём в моржовый саюз тоже. И вот сейчас твари снова такой же фокус проворачивают.
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Пристайко себе вже дазавуював як міністр.
Перший, і досить швидко...
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НАТО нам не светит пока войска русни стоят в ЛДНР и Крыму.Либо вступать без них либо вообще забыть об этой идеи.
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Да ладно, чего тогда на инструкторов НАТО так возбудились. Ну не светит же , ?
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Готовящийся "компромисс", то есть капитуляция, естественно не предусматривает членство Украины в НАТО, о чем и будет торжественно заявлено чуть позже.
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Да, ЗЕмляки зело *********** своим зерующим и не только.
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странно, о капитуляции ни слова не сказано, но все равно шокладная братия видит ее везде.
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Зепломаты ведут Украину в цепкие объятия земляков-мышебратьев зепоребриком.
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Приоритетом для Украины остается членство в НАТО, - Пристайко

Приоритетом для Украины остается членство в НАТО, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6883
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