 В Санкт-Петербурге третьеклассников предупредили об ответственности за участие в митингах

Материалы выпущены по заказу городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии". В брошюре, помимо правил поведения во время пожара, рассказывается "об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях".

Школьникам предлагают самим подумать над тем, "как и где можно заявить о своем мнении, не участвуя в митингах".

Кроме того, несовершеннолетним рассказали, как нужно вести себя в социальных сетях. Например, школьникам не рекомендуют "бездумно переходить по публикуемым ссылкам и "репостить" сообщения, размещенные другими пользователями".

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По данным сайта Госзакупок России, комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности в феврале 2019 года за 359 тысяч рублей заказал тираж буклетов для школьников.

В России за последние несколько лет следователи возбудили десятки уголовных дел из-за репостов или комментариев в социальных сетях.