EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 За рубежом
  1487  48
Все про:дети (3703) митинг (2324) Россия (73906) школа (1909) Русский мир (382)

 В Санкт-Петербурге третьеклассников предупредили об ответственности за участие в митингах

Ученикам третьего класса одной из школ Санкт-Петербурга раздали буклеты о незаконности участия в несогласованных митингах.

Материалы выпущены по заказу городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии". В брошюре, помимо правил поведения во время пожара, рассказывается "об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях".

Школьникам предлагают самим подумать над тем, "как и где можно заявить о своем мнении, не участвуя в митингах".

Кроме того, несовершеннолетним рассказали, как нужно вести себя в социальных сетях. Например, школьникам не рекомендуют "бездумно переходить по публикуемым ссылкам и "репостить" сообщения, размещенные другими пользователями".

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Их было несколько десятков человек. С оружием. Саша-шаман арестован. Увезли его в сторону Улан-Удэ", - в России задержан шаман Габышев, шедший в Москву изгонять Путина. ВИДЕО

По данным сайта Госзакупок России, комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности в феврале 2019 года за 359 тысяч рублей заказал тираж буклетов для школьников.

В России за последние несколько лет следователи возбудили десятки уголовных дел из-за репостов или комментариев в социальных сетях.

Источник: https://censor.net.ua/n3149694
 
 
 Топ комментарии
 
А детсады почему не охватили? Промашка однако........
 показать весь комментарий
 
А в садиках ясельной группы предупредили нянечек, что бы детки не сидели на горшках в группах не больше 2-х. Трое на горшках это экстремизм В Санкт-Петербурге третьеклассников предупредили об ответственности за участие в митингах - Цензор.НЕТ 9095
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нужны экскурсии в кутузку, иначе это полумеры...
 показать весь комментарий
 
 
А детсады почему не охватили? Промашка однако........
 показать весь комментарий
 
 
лапоть, то совок - .... людина?

сподіваюсь що тебе посадять ці "люди" років на 10, підкинувши наркотики, або гранату.
ку-ку-рі-ку будеш казати
 показать весь комментарий
 
 
на расии мавпы на людей не виховувуються.дикуни назавжди залишаються мавпами.
 показать весь комментарий
 
 
Правильно, крепостной. А то будет как в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
А в садиках ясельной группы предупредили нянечек, что бы детки не сидели на горшках в группах не больше 2-х. Трое на горшках это экстремизм В Санкт-Петербурге третьеклассников предупредили об ответственности за участие в митингах - Цензор.НЕТ 9095
 показать весь комментарий
 
 
экстремизм - это, когда мимо горшков, а так - несанкционированный митинг У Санкт-Петербурзі третьокласників попередили про відповідальність за участь у мітингах - Цензор.НЕТ 9577
 показать весь комментарий
 
Программу Школьний автобус, заменят на В автозаке в школу.)
 показать весь комментарий
 
 
Сталинская Кривляция. Вместо расстрелять каждого десятого шоб неповадно было, они буклетики раздают В Санкт-Петербурге третьеклассников предупредили об ответственности за участие в митингах - Цензор.НЕТ 6522
Ггастгелять!! Однозначно.
 показать весь комментарий
 
 
боятся что из детей вырастут люди... а не рабы
х.ло не вечен....а вот рабы и холопы нужны каждой рашеской власти
 показать весь комментарий
 
 
"Тянет хозяйка петуха к колоде. Петух орёт:
- Нет произволу!.... Сатрапы!... Палачи!!!...
Свинья, из хлева:
- Петька, так ты "политический"?
- Да!!! Я пионера в жопу клюнул!!!"
 показать весь комментарий
 
 
что-то вспомнился сельский колорит ))))))
***хокку (почти)
о нет опять идет двуногий
сейчас начнётся беспредел
козу за сиськи будет дёргать
у куриц яйца отнимать
 показать весь комментарий
 
 
Зря боятся. На Московии могут вырастать только рабы. Проверено веками.
 показать весь комментарий
 
 
это шо анонс - зеленской власти в Украине? - я против ,ну если шо
 показать весь комментарий
 
 
Кто ж тебя спросит?- Все. У нас сейчас идет становление авторитарного режима и становление культа личности.
 показать весь комментарий
 
 
Бггггг. Тема "Клован" и "Зеленский-наркоман" у вас, ***************, как-то не пошла и сама собой сдохла. Начинай тему "Зеленский - диктатор". )))))))
 показать весь комментарий
 
 
Как там в Польше, не стреляют? Кресло теплое, беженец?
 показать весь комментарий
 
 
А що не так з країною НАТО Польщею, мародер? З країною, яка дає людям роботу і достойну зарплату, і звідки мільйони громадян України шлють додому сотні мільярдів гривень?
Добре, перди ротом на дивані і далі, "рабовласник". А я в Чехію перескочу на вихідний.
 показать весь комментарий
 
Да у него Краков правее Долгопрудного!!!
 показать весь комментарий
 
Та правіше вас, мародерівців короткопрутних, нічого немає. ))))))
 показать весь комментарий
 
Хмм..может имеет смысл предупредить старшую группу детских садиков? Там тоже есть скрытый потенциал.
 показать весь комментарий
 
 
И сказал кремлевский пропагандон - родителей лишат родительских прав, детей - в интернат, а с 3-5 классов в "Юнармию". Кремлевскому упырю нужно человеческое МЯСО!
В Санкт-Петербурге третьеклассников предупредили об ответственности за участие в митингах - Цензор.НЕТ 2759
 показать весь комментарий
 
"Палачи работали на лобном месте без передышки. Оттуда неслись вопли и крики. Великий визирь посылал к палачам все новых и новых грешников, и они уже образовали длинную очередь - старики, женщины и даже десятилетний мальчик, изобличенный и дерзком и вольнодумном увлажнении земли перед эмирским дворцом. Он дрожал и плакал, размазывая слезы по лицу. Ходжа Насреддин смотрел на него с жалостью и негодованием в сердце.
- Поистине, он опасный преступник, этот мальчик! - громко рассуждал Ходжа Насреддин. - И нельзя достаточно восхвалить предусмотрительность эмира, оберегающего свой трон от подобных врагов, которые чем более опасны, что прикрывают молодостью лет подозрительное направление своих мыслей. Не далее как сегодня я видел еще одного преступника, худшего и ужаснейшего в сравнении с этим. Тот преступник - ну, что бы вы могли подумать? - он совершил еще большее под самой стеной дворца! Любое наказание было бы слишком легким за подобную дерзость, разве вот посадить его на кол. Я только боюсь, что кол прошел бы через этого преступника насквозь, как вертел через цыпленка, ибо ему, преступнику, исполнилось всего-навсего четыре года. Но это, конечно, как я уже говорил, не может служить оправданием.... (Л. Соловьёв, "Повесть о Ходже Насреддине").
 показать весь комментарий
 
 
Это еще хорошо, что пока просто предупреждают. В Санкт-Петербурге третьеклассников предупредили об ответственности за участие в митингах - Цензор.НЕТ 8265. В сталинском совке смертная казнь для детей была введена с 12 лет. Правильной дорогой идете, раисяне В Санкт-Петербурге третьеклассников предупредили об ответственности за участие в митингах - Цензор.НЕТ 2733
В Санкт-Петербурге третьеклассников предупредили об ответственности за участие в митингах - Цензор.НЕТ 5040
 показать весь комментарий
 
 
а пока шо у нас - зебилы шо думаете ? - жить стало лучше,жить стало веселей - У Зеленского объяснили сокращение субсидий на коммуналку
В проекте бюджета на 2020 год заложено порядка 47,6 млрд гривен на выплату льгот и субсидий (механизм начисления которых планируют изменить с 1 октября 2019 года), в то время как в 2019 году на эти цели выделяли 55,1 млрд гривен.
Однако, по словам министра соцполитики Юлии Соколовской, этих средств достаточно для «удовлетворения потребностей всех категорий населения, требующих государственной помощи с оплатой коммунальных услуг».
«Если сравнивать с цифрами, включенными в бюджет на этот год (55,1 млдр грн), то заложенные 47,6 млрд грн - действительно меньше. Но это сокращение вызвано исключительно экономическими факторами: за счет индексации пенсий, увеличения уровней минимальной зарплаты и прожиточного минимума доходы украинцев выросли. Соответственно, уменьшился и размер субсидий, которые государство выплачивало гражданам», - цитирует Соколовскую пресс-служба министерства.
 показать весь комментарий
 
 
Чінганчгук, сьогодні знову Зеленський приходив до тебе у ві сні? Від переляку приперся сюди випорожнитися? Згинь, серливий, смердиш.
 показать весь комментарий
 
«Школьникам предлагают самим подумать над тем, "как и где можно заявить о своем мнении, не участвуя в митинге» - в їхньому випадку лише в карцері можна помітингувати.
 показать весь комментарий
 
 
Узурпаторы власти 1917года,пришедшие на ктайских штыках и деньгах американских банкиров, а потом 1927года сталиняно-микояны- ЗАСИДЕЛИСЬ В КРЕМЛЕ,построенном царями ИндоПэриджана=ГрекоАнара(Рим)=Од(АзАта)ЭрБэйДжана.Массоны даже детей боятся.Якутского шамана,шедшего в Москву отстранить Путина от власти арестовали.ОГОНЬ ИЗ СТРАНЫ ОГНЕЙ(он спускается с небес) ДОЛЖЕН ДОСТАВЛЯТСЯ В КРЕМЛЬ на башни Никольскую,Фрола и Куретную, а в Санкт-Петербурге в Никольский собор в Кроншдате(Ахыр Ян Шад Ата-Конец горящего торжественного Отца) и в АгаАзЯнский(Казанский)-Господин Младший Горящий собор.Они придут рано или поздно.Тогда и полетит все.Сеодня один из этих огней разрывается на 12 частей.Ярам АзЯн-Рана Младшего Горящего(Рамазан-Гуран был внвчале на одэри=азэри).Сегодня в день осеннего равноденствия древний праздник-разрывается Атам.12 БАТЕЙ прев-ся в 12 кантапинских=кампитальные пр.Рима=12 БэйАтаГанов(Беков отцов кровей)=Ватиканов.Слава Кавказу и Киевской Руси!
 показать весь комментарий
 
ничего не меняется в рашке. как было рабство так и осталось.
 показать весь комментарий
 
пришло время беспристрастных машин - "павлик морозов" )) а пока ещё нечебурашнаясеть только неокрепшие идейные умы у мелких разлагает. роль брошюр в этом деле приобретает новое значение ))
 показать весь комментарий
 
Третьеклассник может такое понаписывать на стенах и заборах, что у ФСБ уши завянут.
И напихать столько картошки в выхлопную трубу полицейских броневиков,
что они никогда не заведутся.
Третьеклассник может взять пульт управления дроном и наделать громких делов.
Путин, бойся третьеклассников !
 показать весь комментарий
 
Репресують дітей...
Хто ще хоче бути подібним до рашкі ?
Яка сволота штовхає Україну в лапи цих дикунів ?
 показать весь комментарий
 
Валюта Гривна Плата =Ахыр Бэй Яна Бала Ата =Конец Бека Горящего Дите Отца.Перевод с одэри(Огня муж=АзЭри=младший муж).Отсюда Афина БалаАта.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх