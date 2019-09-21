 В Санкт-Петербурге третьеклассников предупредили об ответственности за участие в митингах

Материалы выпущены по заказу городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии". В брошюре, помимо правил поведения во время пожара, рассказывается "об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях".
Школьникам предлагают самим подумать над тем, "как и где можно заявить о своем мнении, не участвуя в митингах".
Кроме того, несовершеннолетним рассказали, как нужно вести себя в социальных сетях. Например, школьникам не рекомендуют "бездумно переходить по публикуемым ссылкам и "репостить" сообщения, размещенные другими пользователями".
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По данным сайта Госзакупок России, комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности в феврале 2019 года за 359 тысяч рублей заказал тираж буклетов для школьников.
В России за последние несколько лет следователи возбудили десятки уголовных дел из-за репостов или комментариев в социальных сетях.
Пусть привыкают
сподіваюсь що тебе посадять ці "люди" років на 10, підкинувши наркотики, або гранату.
ку-ку-рі-ку будеш казати
Ггастгелять!! Однозначно.
х.ло не вечен....а вот рабы и холопы нужны каждой рашеской власти
- Нет произволу!.... Сатрапы!... Палачи!!!...
Свинья, из хлева:
- Петька, так ты "политический"?
- Да!!! Я пионера в жопу клюнул!!!"
***хокку (почти)
о нет опять идет двуногий
сейчас начнётся беспредел
козу за сиськи будет дёргать
у куриц яйца отнимать
Добре, перди ротом на дивані і далі, "рабовласник". А я в Чехію перескочу на вихідний.
- Поистине, он опасный преступник, этот мальчик! - громко рассуждал Ходжа Насреддин. - И нельзя достаточно восхвалить предусмотрительность эмира, оберегающего свой трон от подобных врагов, которые чем более опасны, что прикрывают молодостью лет подозрительное направление своих мыслей. Не далее как сегодня я видел еще одного преступника, худшего и ужаснейшего в сравнении с этим. Тот преступник - ну, что бы вы могли подумать? - он совершил еще большее под самой стеной дворца! Любое наказание было бы слишком легким за подобную дерзость, разве вот посадить его на кол. Я только боюсь, что кол прошел бы через этого преступника насквозь, как вертел через цыпленка, ибо ему, преступнику, исполнилось всего-навсего четыре года. Но это, конечно, как я уже говорил, не может служить оправданием.... (Л. Соловьёв, "Повесть о Ходже Насреддине").
В проекте бюджета на 2020 год заложено порядка 47,6 млрд гривен на выплату льгот и субсидий (механизм начисления которых планируют изменить с 1 октября 2019 года), в то время как в 2019 году на эти цели выделяли 55,1 млрд гривен.
Однако, по словам министра соцполитики Юлии Соколовской, этих средств достаточно для «удовлетворения потребностей всех категорий населения, требующих государственной помощи с оплатой коммунальных услуг».
«Если сравнивать с цифрами, включенными в бюджет на этот год (55,1 млдр грн), то заложенные 47,6 млрд грн - действительно меньше. Но это сокращение вызвано исключительно экономическими факторами: за счет индексации пенсий, увеличения уровней минимальной зарплаты и прожиточного минимума доходы украинцев выросли. Соответственно, уменьшился и размер субсидий, которые государство выплачивало гражданам», - цитирует Соколовскую пресс-служба министерства.
И напихать столько картошки в выхлопную трубу полицейских броневиков,
что они никогда не заведутся.
Третьеклассник может взять пульт управления дроном и наделать громких делов.
Путин, бойся третьеклассников !
Хто ще хоче бути подібним до рашкі ?
Яка сволота штовхає Україну в лапи цих дикунів ?