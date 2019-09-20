 Турбулентность вокруг "Приватбанка" плохо повлияет на финансовую систему, - Данилюк

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на канале "Украина" заявил секретарь СНБО Александр Данилюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Любая нестабильность вокруг "ПриватБанка" имеет прямые последствия на стабильность финансовой системы. Это доверие инвесторов, доверие иностранных партнеров и доверие к новой власти", - сказал Данилюк.
Ранее бывший владелец "Приватбанка" бизнесмен Игорь Коломойский заявил в эфире "Свободы слова", что "не отстанет" от нового собственника – государства. "Все в бизнесе покупается и продается", - добавил он.
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский обсудил с делегацией МВФ реформы в Украине и ситуацию с ПриватБанком. ФОТО
ФБР называет Коломойского вором, выведшим деньги из ПриватБанка в офшоры. Коломойский называет себя "жертвой украинских властей, отобравших у него банк ни за что".
https://www.thedailybeast.com/billionaire-ukrainian-oligarch-ihor-kolomoisky-under-investigation-by-fbi
есть тонкий английский юмор,
а есть толстый зеленский юмор.
разбираться надо.
Стоп я не зрозумів.
Фінансування Освіти зменшено на 6 млрд. А коломийському дають 5 млрд.
Де ще один міліард?
с сынком вовой на коленях, а вся остальная шушера стоя конспектирует его выхлопы.
ну шо бы от елбасей не отставать - походу уже недолго осталось...
Коломойский начнет формировать большинство с партией БЮТ и с Мажоритарщиками, а Зеленский будет формировать свое большинство с ЕС и Голос и некоторыми мажоритарщиками.
Для того, щоб Рябошапка не виходив з-під контроля розглядають навіть варіант розділення офісу генерального прокурора на двох з Каськом. Руслан сидітиме в кабінеті Луценка, за яким закинута масажна Пшонки і кімната відпочинку. А Віталіка посадять напроти, де є також три кімнати, включно з залом для нарад. Таке розташування вигідне тим, що у випадку необхідності з гаражу по окремому ліфту до них зможе підніматися Портнов, щоб пояснити кому що робити і як.
Проблеми з американцями, які мають не помічати скасування реформи прокуратури, пообіцяв зам'яти Шабунін через свого куратора із держдепу.
Коломойский мог купить в Австрии мандат депутата за 10 млн евро - DW
а Бєню обкладають