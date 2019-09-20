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 Политика Украины
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Все про:Данилюк (212) Приватбанк (517)

 Турбулентность вокруг "Приватбанка" плохо повлияет на финансовую систему, - Данилюк

Любая нестабильность вокруг "Приватбанка" плохо влияет на стабильность банковской системы, доверие иностранных партнеров и инвесторов.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на канале "Украина" заявил секретарь СНБО Александр Данилюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Любая нестабильность вокруг "ПриватБанка" имеет прямые последствия на стабильность финансовой системы. Это доверие инвесторов, доверие иностранных партнеров и доверие к новой власти", - сказал Данилюк.

Ранее бывший владелец "Приватбанка" бизнесмен Игорь Коломойский заявил в эфире "Свободы слова", что "не отстанет" от нового собственника – государства. "Все в бизнесе покупается и продается", - добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский обсудил с делегацией МВФ реформы в Украине и ситуацию с ПриватБанком. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3149693
 
 
 Топ комментарии
 
А нахрена ты создал эту турбулентность ?
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так Трамп и МВФ поставили раком и посоветовали
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лохматый мальчик начал шо то подозревать?
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А данилюк нормально так беню повозил мордой только что у шустера.
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так Трамп и МВФ поставили раком и посоветовали
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Мабуть то його останній день роботи в СНБО був.
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Vonzales 💬‏ @VonzalesDelGado 7 часов назад

ФБР называет Коломойского вором, выведшим деньги из ПриватБанка в офшоры. Коломойский называет себя "жертвой украинских властей, отобравших у него банк ни за что".
https://www.thedailybeast.com/billionaire-ukrainian-oligarch-ihor-kolomoisky-under-investigation-by-fbi
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Походу Беня уже всем надоел, кароче кинут его.
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ты передачу смотрело? хто кого возил? шо ты несёшь?
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А нахрена ты создал эту турбулентность ?
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Кстати, а может кто-то (кто поближе) напомнить генпрокурору Рябошапке, что уже вторая неделя подходит к концу, а не тл, что второй, а даже первой "громкой посадки" все нет. Или он пробалаболил?
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ты ваще в юморе не сечёшь.

есть тонкий английский юмор,

а есть толстый зеленский юмор.

разбираться надо.
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Судя по ширине клавиш рояля - не более 2 см...
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Беня прокричал уже только что, - в прямом эфире. Куда уже ближе.
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Голос Пердіти 🇺🇦 🇪🇺 🇺🇦‏ @GolosPerditu27 19 сент.

Стоп я не зрозумів.
Фінансування Освіти зменшено на 6 млрд. А коломийському дають 5 млрд.
Де ще один міліард?
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Тебеж сказали,намёком,шо пэтя и кума фсьооооо.Статьи уголовные у обоих.И сидеть будут как пить дать
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Ждуны посадки пети - самые зе!бильные ждуны в мире.
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Я так понял сейчас Беню начнут душить, я уже вижу предпосылки к этому.
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Предпосылкой является то, что Данилюк заговорил о нестабильности банковской системе, слово в слово, как Европейская солидарность?
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с нетерпением жду фото в етом же ракурсе когда беня сидит,
с сынком вовой на коленях, а вся остальная шушера стоя конспектирует его выхлопы.
ну шо бы от елбасей не отставать - походу уже недолго осталось...
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Партия Слуга народа расколется пополам, на людей Коломойского и на людей Зеленского.

Коломойский начнет формировать большинство с партией БЮТ и с Мажоритарщиками, а Зеленский будет формировать свое большинство с ЕС и Голос и некоторыми мажоритарщиками.
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С ЕС?.. А в бюджете на 2020 год заложено увеличение финансирования психиатрических больниц для зебов?
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Як повідомляють наші інформатори закон №1032 про прокуратуру писав особисто Портнов. Його представник Віталік Касько, а не Руслан Рябошапка, стане реальним керівником прокуратури. Прокурорське самоврядування їм страшенно заважає, тому закон скасовує кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурів і різні конкурси. Тепер Касько зможе призначати людей Портнова у таких кількостях у яких треба.
Для того, щоб Рябошапка не виходив з-під контроля розглядають навіть варіант розділення офісу генерального прокурора на двох з Каськом. Руслан сидітиме в кабінеті Луценка, за яким закинута масажна Пшонки і кімната відпочинку. А Віталіка посадять напроти, де є також три кімнати, включно з залом для нарад. Таке розташування вигідне тим, що у випадку необхідності з гаражу по окремому ліфту до них зможе підніматися Портнов, щоб пояснити кому що робити і як.
Проблеми з американцями, які мають не помічати скасування реформи прокуратури, пообіцяв зам'яти Шабунін через свого куратора із держдепу.
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Як бы не национализировали Приватбанк то Украины уже могло бы и не существовать.
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Коломойский, давай немного каких то секретиков в масы, кто чем дышит.
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А вот при порохе не было никакой турбулентности. Правда и коломойского не было.
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Житомирянин‏ @Aleks_Kovalyuk 16 часов назад

Коломойский мог купить в Австрии мандат депутата за 10 млн евро - DW
а Бєню обкладають
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Надо выпить хорошей горiлочки под селедочку с подсолнечным маслицем и лучком с картошечкой отварной и грибочками с огурчиками маринованными и тертым сырочком с чесночком плюс сальцо,лимончик и гренки с ржаного хлебушка и все турбулентности и бури в стакане как не бывало, а доверие инвесторов и иностранных партнеров,приглашенных к столу, к новой власти, только возрастет.
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