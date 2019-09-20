 Турбулентность вокруг "Приватбанка" плохо повлияет на финансовую систему, - Данилюк

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на канале "Украина" заявил секретарь СНБО Александр Данилюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Любая нестабильность вокруг "ПриватБанка" имеет прямые последствия на стабильность финансовой системы. Это доверие инвесторов, доверие иностранных партнеров и доверие к новой власти", - сказал Данилюк.

Ранее бывший владелец "Приватбанка" бизнесмен Игорь Коломойский заявил в эфире "Свободы слова", что "не отстанет" от нового собственника – государства. "Все в бизнесе покупается и продается", - добавил он.

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