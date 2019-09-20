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 Политика Украины
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 Переговоры с Россией о следующем обмене продвигаются "очень активно", - Пристайко

Президент Украины Владимир Зеленский лично договаривается об обмене с главой государства-агрессора Владимиром Путиным. Из-за деликатности процесса к нему не привлекают представителей третьих стран.

Об этом "Громадському" рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, диалог по обмену настолько "деликатный", что в нем не участвуют западные партнеры Украины, о предварительном обмене президент Владимир Зеленский договаривался лично с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пристайко добавил, что сейчас работа по обмену продолжается.

"Я хочу вам сказать, что работа продвигается очень активно, я не буду ничего анонсировать, но я надеюсь, что в ближайшее время у нас будут дополнительные основания для радости", — сказал министр.

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Глава МИД отметил, что в таком процессе не нужны "сочувствующие" (западные партнеры).

"Более того, партнеры и не хотят участвовать в этих деликатных переговорах. Вы видите, насколько непростые решения были приняты и насколько дорогой иногда является цена за такие решения", — сказал Пристайко, подтвердив, что подразумевает выдачу России фигуранта дела о сбитом "Боинг" MH17 Владимира Цемаха.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Также на Цензор.НЕТ: Выдача Цемаха РФ была вынужденным шагом, мы не могли смотреть, как медленно умирают наши граждане, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3149692
 
 
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Дмитрий‏ @dmitriypaut 2 часа назад

Дрыстайко:
- Нидерланды просили не передавать Цемаха Мацковии,но нам пох,мы передали его.
Мы считаем,что отношения с Нидерландами стали после этого лучше, и поХ что считают в Нидерландах
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_Они не считают на самом деле, что отношения с Нидерландами стали лучше. Просто ссут в глаза.
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Пристайко, иди нахер, выродок! Предатели! Переговоры с Россией о следующем обмене продвигаются "очень активно", - Пристайко - Цензор.НЕТ 5966
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низабудимнипрастим
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Порохоскот против возвращения Украинцев.Это супер.Ну так предлагайте себя на обмен.
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В России 86% долбойобов, у нас всего лишь 73%.
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у нас всего 8% и тем доплачивать нужно
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Их положительного то, что эти 73% нифига не спасли Ялынковича, когда его всего 1-2% снесло к херам собачьим.
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"диалог по обмену настолько "деликатный", что в нем не участвуют западные партнеры"... - без комментариев.
пристайким день....
и ладно бы не сепар и не дурак был, а так два в одном...
може лучше про богдана, или стефана или там самого зеленоликого?
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если пошариться сейчас по рашским ресурсам, то там, как то мутно всё трётся о том, шо *****, ну минимум, болен. могут обьявить, шо уехал в отпуск и покажут фоты на отдыхе с одним из его ботоксных заместителей.
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Убитые на войне, замученные в плену УКРАИНСКИЕ СОЛДАТЫ, убитые далеко от фронта ПАТРИОТЫ, смотрят на нас всех живущих.
НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборантам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов, ради погибших.
НЕТ особых статусов ради их родных отцов, матерей, детей и всех украинцев.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ВОЙНАМ УКРАИНЫ
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Молодчина !!!!!!! Переговоры с Россией о следующем обмене продвигаются "очень активно", - Пристайко - Цензор.НЕТ 1814 .

Переговоры с Россией о следующем обмене продвигаются "очень активно", - Пристайко - Цензор.НЕТ 7855 .А теперь зебилы , можете - фас . !! Переговоры с Россией о следующем обмене продвигаются "очень активно", - Пристайко - Цензор.НЕТ 2380 .
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