 Переговоры с Россией о следующем обмене продвигаются "очень активно", - Пристайко

Об этом "Громадському" рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, диалог по обмену настолько "деликатный", что в нем не участвуют западные партнеры Украины, о предварительном обмене президент Владимир Зеленский договаривался лично с президентом РФ Владимиром Путиным.
Пристайко добавил, что сейчас работа по обмену продолжается.
"Я хочу вам сказать, что работа продвигается очень активно, я не буду ничего анонсировать, но я надеюсь, что в ближайшее время у нас будут дополнительные основания для радости", — сказал министр.
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Глава МИД отметил, что в таком процессе не нужны "сочувствующие" (западные партнеры).
"Более того, партнеры и не хотят участвовать в этих деликатных переговорах. Вы видите, насколько непростые решения были приняты и насколько дорогой иногда является цена за такие решения", — сказал Пристайко, подтвердив, что подразумевает выдачу России фигуранта дела о сбитом "Боинг" MH17 Владимира Цемаха.
Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
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Дрыстайко:
- Нидерланды просили не передавать Цемаха Мацковии,но нам пох,мы передали его.
Мы считаем,что отношения с Нидерландами стали после этого лучше, и поХ что считают в Нидерландах
пристайким день....
и ладно бы не сепар и не дурак был, а так два в одном...
може лучше про богдана, или стефана или там самого зеленоликого?
НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборантам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов, ради погибших.
НЕТ особых статусов ради их родных отцов, матерей, детей и всех украинцев.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ВОЙНАМ УКРАИНЫ
.А теперь зебилы , можете - фас . !! .