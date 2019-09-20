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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Коломойский (1171) Приватбанк (517)

 Читаю об этом только в прессе, - Коломойский отрицает переговоры с властями о компромиссе по Приватбанку

Власти Украины не ведут переговоров с бывшими собственниками Приватбанка о каком-либо компромиссе.

Об этом заявил бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Я об этом читаю только в прессе, никаких реальных переговоров, ни консультаций, ни переговоров не ведется", - сказал Коломойский.

Читайте: Компромисс с Коломойским по "ПриватБанку" возможен, но при участии МВФ, - Гончарук

Бизнесмен считает, что между государством и бывшими собственниками должен быть найден компромисс по банку.

"Компромисс нужен, потому как мы не отстанем от нового собственника Приватбанка", - заявил Коломойский.

Также читайте: Кабмин требует у "Financial Times" опровержения статьи о "компромиссе" с Коломойским по "ПриватБанку"

Источник: https://censor.net.ua/n3149691
 
 
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Пусть в пресловутом лондонском суде и разбираются кто кому Рабинович.
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Судя по количеству людей и лицам это партия ПЭС на партсобрании посвященному зраде
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"Ну я нє то шоб такі да.Но і не так шоб такі нєт"
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Поохоботам виднее. Они ТОЧНО знают кто и с кем вел секретные переговоры. И даже знают содержание этих переговоров. Дословно.
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А зебілам хоч в очі СЦІ - вони всеодно будуть казати , шо дощ іде ! Зебіли ніяки аргументи проти клована та його "папи " не сприймають !!
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Ну кто ж так бандюганов спрашивает? ИХ надо спрашивать их же Днепропетровско-Криворожскими методами.

ЗЕлюпу к одной металличекой кровати, Коломойшу ко второй, электроды на яйца и, кто первый заговорит, того и отключать для поговорить и отдохнуть.
Перед этим нужно сына Коломойши сбить машиной и сжечь его дом. Так для профилактики...
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переговоры с властями о компромиссе (с)
он прав, какие могут быть переговоры у хозяина с подчиненными?
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Компромисс по Приватбанку.
Деньги из бюджета, а собственность Коломойскому.
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Лучше бы не выступал. Столько папа брехал, что папе Бене верить - себя не уважать.
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Мойша, когда будешь садить Свиночолого?
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Петрик дуже хвилюєтся і переживає,щоб не переглядали процедуру націоналізації приватбанку і як вона відбувалась.Навіть місії МВФ пожалівся,що це вплине на економіку країни.Як він на автоматі їм не видав,шо путін нападе
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Гарсія - Проплачені зебіли типу тебе скрізь про Пороха пишуть !! Зразу видно по одній методичці працюєте ! Грубо !))
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Мы не отстанет от нового собственника ПриватБанка.

Беня, новым собственником является народ Украины.

Так что лучше отстань, не то дороже будет
Сам знаешь .... 🙂
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