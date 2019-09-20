 Читаю об этом только в прессе, - Коломойский отрицает переговоры с властями о компромиссе по Приватбанку

Об этом заявил бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Я об этом читаю только в прессе, никаких реальных переговоров, ни консультаций, ни переговоров не ведется", - сказал Коломойский.

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Бизнесмен считает, что между государством и бывшими собственниками должен быть найден компромисс по банку.

"Компромисс нужен, потому как мы не отстанем от нового собственника Приватбанка", - заявил Коломойский.

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