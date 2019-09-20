 Читаю об этом только в прессе, - Коломойский отрицает переговоры с властями о компромиссе по Приватбанку

Об этом заявил бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Я об этом читаю только в прессе, никаких реальных переговоров, ни консультаций, ни переговоров не ведется", - сказал Коломойский.
Бизнесмен считает, что между государством и бывшими собственниками должен быть найден компромисс по банку.
"Компромисс нужен, потому как мы не отстанем от нового собственника Приватбанка", - заявил Коломойский.
ЗЕлюпу к одной металличекой кровати, Коломойшу ко второй, электроды на яйца и, кто первый заговорит, того и отключать для поговорить и отдохнуть.
Перед этим нужно сына Коломойши сбить машиной и сжечь его дом. Так для профилактики...
он прав, какие могут быть переговоры у хозяина с подчиненными?
Деньги из бюджета, а собственность Коломойскому.
Беня, новым собственником является народ Украины.
Так что лучше отстань, не то дороже будет
Сам знаешь .... 🙂