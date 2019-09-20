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Все про:Румыния (582) стукачество (11)

 Экс-президента Румынии Бесеску суд признал осведомителем коммунистической спецслужбы

Румынские судьи сочли доказанным, что бывший президент Румынии Траян Бэсеску во времена коммунистической диктатуры являлся осведомителем Департамента государственной безопасности (секуритате).

В пятницу, 20 сентября, апелляционный суд в Бухаресте поддержал соответствующую оценку Национального совета по изучению архивов секуритате (CNSAS), передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Немецкую волну.

Бэсеску предоставлял информацию румынской военной разведслужбе, но не знал, что эта служба была частью секуритате, говорится в решении суда. Бэсеску, занимавший в 2004-2014 годах пост президента Румынии, имеет право обжаловать это решение.

В мае 2019 года 67-летний экс-президент был избран членом Европарламента от немногочисленной христианско-демократической Партии народного движения. В 1987-1989 годах он руководил румынским агентством торгового флота Navrum. По мнению историков, на этот пост в те времена подбирались надежные и связанные с режимом функционеры.

Секуритате, сочетавшая функции тайной полиции и спецслужбы, была распущена в 1990 году после свержения и казни президента социалистической Румынии Николае Чаушеску. Согласно румынскому законодательству, не все граждане, являвшиеся информаторами секуритате, могут публично называться его доносчиками. Соответствующая оценка входит в обязанности судов, которые интерпретируют, имела ли деятельность конкретных информаторов значение для секуритате.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149690
 
 
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Некто, сывочолый сын расхитителя социалистической собственности, напрягся, вспоминая свое удивительное поступление на международные отношения в киевский универ
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А как же папа?Зря ему что ли присвоили Героя Украины?
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Он, воруя, подрывал экономическую основу клятого совка, за что и был удостоен высокой наградв
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Ну, и попутно, сколотил шоколадную империю, за что ему спасибо от бывшего гаранта. У, антикоммунисты проклятые.
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Скільки там разів вже блазень секретно телефонував до *****, три, чи більше?
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Все мы, кто как мог подрывали устои, я тогда с производства по-мелочи тянул все, да и коллеги-тоже.
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Натомість узеленського чомусь зачухалась дупа Экс-президента Румынии Бесеску суд признал осведомителем коммунистической спецслужбы - Цензор.НЕТ 1007
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Порохобот, сколько лет было Кловану, когда распался совок и исдох КГБ? Как для лица щиро-украинского происхождения ты несколько туповат
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Пока не раскроем всех стукачей гебнявых,до тех пор будем в болоте
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а когда признают прихвостнем русни бывшее подобие президента петру потрошеску?
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та у нас тута своя курвь вєсєліцца і лікуєт

Експрезидента Румунії Бесеску суд визнав інформатором комуністичної спецслужби - Цензор.НЕТ 1613
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а коли вже в Україні почнуть викривати КДБшних стукачів ?
Експрезидента Румунії Бесеску суд визнав інформатором комуністичної спецслужби - Цензор.НЕТ 1573
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