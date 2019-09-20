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 Политика Украины
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Все про:ФГИ (539) Гончарук_Алексей (100) Сенниченко Дмитрий (1)

 Сенниченко должен "очистить" Фонд госимущества от групп влияния, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил новому главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко очистить фонд от групп влияния.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы хорошо проинформированы о сути процессов, которые тут работали. Необходимо повычищать всех товарищей, которые представляют различные группы влияния", - отметил глава правительства.

Он подчеркнул, что приватизация в Украине в последние годы была провалена. "С этим сложно спорить, глядя на планы их выполнения", - отметил премьер.

Гончарук указал, что одной из причин этого было частое вмешательство политиков, "присоски и кланы".

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Глава Кабмина подчеркнул, что сегодня есть политическая воля на проведение приватизации.

Новый глава фонда Сенниченко назвал своей задачей создать в ФГИ профессиональную независимую от внешних влияний команду.

По его словам, ему не ставят цель привлечь максимальное количество денег в бюджет, а задачей является привлечение компетентных инвесторов и создание рабочих мест.

Сенниченко добавил, что новая Рада уже приняла законы об аренде через ProZorro, сокращении списка объектов, не подлежащих приватизации.

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По его словам, будет вестись работа над дополнением или новым законом о ФГИ, чтобы лучше мотивировать сотрудников фонда.

В проекте госбюджета на 2020 год, внесенным правительством, план приватизации снижен до 5 млрд грн с 17 млрд грн.

По итогам первого полугодия 2019 года госбюджет получил от приватизации 265 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3149689
 
 
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Ага. Розенко, образца 2014-го года. А через пять лет, как и первый, в дверной проем проходить не сможет.
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Думаю Вы ошибаетесь. Вполне реально и за два года сможет
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Не понял...
Неужели каломойшу грохнут?!
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"Сєннічєнко должен "почістіть" Фонд госімущєства".
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