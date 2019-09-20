 Зеленский своим указом дал ряд поручений Кабмину по обеспечению экономического роста и предотвращению коррупции в Украине

Документ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Президент поручил Кабмину предусмотреть при доработке проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год средства на осуществление мероприятий, направленных на стимулирование экономического роста, повышение социальных стандартов, развитие горных территорий украинских Карпат, а также увеличение объема средств Государственного фонда регионального развития.

Президент поручил Кабмину разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты об обороте земель сельскохозяйственного назначения, о легализации игорного бизнеса, о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения добычи янтаря, о принципах административно-территориального устройства Украины, о усовершенствования законодательства о местных выборах.

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Также Зеленский поручил Кабмину принять меры по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса Украины к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года, а также обеспечить готовность регионов к осенне-зимнему периоду.

Кабмин должен принять меры по обеспечению подготовки объектов большой приватизации для приватизации, продажи на электронных аукционах объектов малой приватизации.

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Зеленский рекомендовал Национальному банку Украины проработать механизмы уменьшения кредитных ставок коммерческих банков с целью повышения доступности кредитования бизнеса и удешевления стоимости ипотечных кредитов.