EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  1114  83
Все про:Зеленский (2895) указ (362) экономика (3517) реформы (3395)

 Зеленский своим указом дал ряд поручений Кабмину по обеспечению экономического роста и предотвращению коррупции в Украине

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращения коррупции".

Документ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Президент поручил Кабмину предусмотреть при доработке проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год средства на осуществление мероприятий, направленных на стимулирование экономического роста, повышение социальных стандартов, развитие горных территорий украинских Карпат, а также увеличение объема средств Государственного фонда регионального развития.

Президент поручил Кабмину разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты об обороте земель сельскохозяйственного назначения, о легализации игорного бизнеса, о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения добычи янтаря, о принципах административно-территориального устройства Украины, о усовершенствования законодательства о местных выборах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экономический рост на 40% - это не цифра, взятая с потолка, все основано на расчетах, - Гончарук

Также Зеленский поручил Кабмину принять меры по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса Украины к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года, а также обеспечить готовность регионов к осенне-зимнему периоду.

Кабмин должен принять меры по обеспечению подготовки объектов большой приватизации для приватизации, продажи на электронных аукционах объектов малой приватизации.

Читайте также: Экономика Украины должна расти почти на 7% в год, чтобы осуществить планы правительства, - Маркарова

Зеленский рекомендовал Национальному банку Украины проработать механизмы уменьшения кредитных ставок коммерческих банков с целью повышения доступности кредитования бизнеса и удешевления стоимости ипотечных кредитов.

Источник: https://censor.net.ua/n3149688
 
 
 Топ комментарии
 
Экономика! Расти!!! Раз-два...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сожруть? Без мене? От щас обідно було...
Зеленський своїм указом дав низку доручень Кабміну щодо забезпечення економічного зростання і запобігання корупції в Україні - Цензор.НЕТ 9390
 показать весь комментарий
 
 
"Коррупция! Стой! Раз-два!
Видите - мы делаем всё что можем и даже больше."
 показать весь комментарий
 
 
Судят 80-десятилетнего деда и в конце-концов приговаривают его к пожиненному заключению Дед стонет:
-Да мне уже и так 80!
-Ну мы ж не звери каие-то. Отсидите,сколько сможете...
 показать весь комментарий
 
 
- Коррупция, стой! Раз, два!...(с) из Указов имитатора презЕдента В.Зеленского Зеленский своим указом дал ряд поручений Кабмину по обеспечению экономического роста и предотвращению коррупции в Украине - Цензор.НЕТ 7495

п.с. Стопка бумаги поданная в воскресенье в ВР правительством Гончарука в виде проекта бюджета, не имеет ничего общего ни с бюджетом ни с Гончаруком. Это черновые мартовско-апрельские наброски бюджета 2020 созданные правительством Гройсмана.
.....Единственное, что там есть от планов Зеленского - это поступление заемных средств в размере 380 млрд. гривен (!). Это больше чем за три предыдущих года вместе взятых
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
...
 показать весь комментарий
 
 
Ольга Рев‏ @Olha_Rev 6 минут назад

А хто мені пояснить, шо це за нєвєдома звєрюшка в проекті держбюджету 2020: "Національна служба посередництва і примирення України"? Видатки з наших кишень заплановані 33 мільйони гривень.

Зеленский своим указом дал ряд поручений Кабмину по обеспечению экономического роста и предотвращению коррупции в Украине - Цензор.НЕТ 8708
 показать весь комментарий
 
 
Ви краще гляньте на державне фінансування партій так там для ваЗЕлінової братви 550 лямів передбачено.
 показать весь комментарий
 
 
Анализировать внесенный проект бюджета нет никокого смысла, ибо он будет радикально переделан, но на одну интересную деталь обращаем ваше внимание. Это из новых "инициатив" режима Зеленского, а именно, выделение из бюджета на оборону и безопасность достаточно большого объема финансирования и выведение его из-под контроля Кабинета министров и министерства финансов. Эти средства предполагается использовать по решению СНБО.
Фактически создается запас денег лично для президента для финансирования лояльности полиции и ВСУ в случае каких то ситуаций.
Хотим напомнить, что по статусу СНБО - это совещательный орган решения которого вводятся в действие указам Президента. Наделение СНБО и следовательно президента функциями распределения финансовых средств в обход общепринятой бюджетной процедуре - это превышение должностных полномочий и нарушение конституционных норм разделения власти. Для тех кто голосует за это - это заговор с целью незаконной узурпации власти.
 показать весь комментарий
 
 
Лариса Сарган‏ @SarganLarysa

На РНБО 28 ярдів? Я правильно цифри прочитала? 28 мільярдів гривень на РНБО?!
 показать весь комментарий
 
 
Прес-служба РНБОУ‏ @rnbo_gov_ua

"28,2 мільярдів гривень не є бюджетом Апарату Ради національної безпеки і оборони України. Дана сума передбачена для потреб усіх органів виконавчої влади сектору безпеки і оборони України", - заявив Перший заступник Секретаря РНБО України Михайло Коваль.
 показать весь комментарий
 
А в прошлом бюджете так же написано было общей суммой для РНБОУ ?
 показать весь комментарий
 
Не, ты это очень сложно изложил для Голобородьков, не поймут.
 показать весь комментарий
 
хитрозроблені знайомі які мутили "ніштяки" голосували і за дона педро
 показать весь комментарий
 
 
смех смехом, но это правильное решение. а тарифы и будут высокими, прибыль у Накнафтогаза колоссальная. и это хорошо, одно смущает, куда они идут эти деньги? и это плохо.
 показать весь комментарий
 
А можно указ, что бы завтра началось лето?
 показать весь комментарий
 
 
Обязателно! Тропическое!!!
Но не для всех...
 показать весь комментарий
 
 
Вот только не надо перегибать !!!

Зачем нам тропическое ?

А Указ Президента о необходимости продолжения обічного традиционного лета до февраля давно назрела.
 показать весь комментарий
 
 
Это только для ̶ч̶л̶е̶н̶о̶в̶ ̶п̶р̶о̶ф̶с̶о̶ю̶з̶а̶ партии слуга уродов
 показать весь комментарий
 
Почитав про "кінець епохи бідності"© в бюджеті на 2020 рік. Мінімальна зарплата зросте на 550 грн, пенсія на 131 грн. Я розумію що не так все просто з підвищеням, але я не про те) В місцевих групах в соцмережах тишина) А раніше? Ааа копійки барига дає! Язиквжопі?)
 показать весь комментарий
 
 
В мене на роботі зебобіки мовчать, язики саме туди і позасовували.
 показать весь комментарий
 
 
самое распространенное : - "Ой, давай не про политику"
 показать весь комментарий
 
 
Ні-ні, зараз вже фішка, "Я голосував не за Зеленського, а проти Пороха" і гордо так головою смик, смик.
 показать весь комментарий
 
 
Ага. А просто других сериалов по тиливизару не показывали
 показать весь комментарий
 
 
А на вопрос почему не кого-нибудь за другого из 30 кандидатов, а именно за Зеленского - сразу язык в задницу.
 показать весь комментарий
 
 
У меня во дворе агитатор зеленый не только замолчал, уже даже начинает критиковать Зе. Правда, пока тихо и осторожно. Я прдкалываю "а шо ж такое?" но не обижается, шо-то чует, мужик в возрасте, бывший главбух.
 показать весь комментарий
 
 
Сашко 25 няв‏ @vono_e_znovu 30 минут назад

сьогодні, вперше за три роки, знову побачив на центральному вокзалі - мінялу, який відкрито та активно пропонував рублі та бакси на вигляд, сільський дядько з трохи спитою мордякою, і десь 50+ років
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский поручил картошке предусмотреть два урожая в год, да так чтобы уже вчера.
 показать весь комментарий
 
 
Удушем указом гидру коррупции!
Отменем законом продажную конституцию!)))
 показать весь комментарий
 
 
Олег, так давно известно "бараны существуют для того, чтобы их стричь и резать".
 показать весь комментарий
 
 
Народ України довіряє президенту Зеленському і його команді .
 показать весь комментарий
 
 
Тільки кацапські підери можуть для демотиваторів використовувати такі теми.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это среди избирателей Клована всего 5% хотят откатить голос, а за Свыню не голосовали бы и хотели забрать назад свой 95% из долбанутой "элиты"? Это ж надо!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
в них зараз вже і 5% навряд чи набереться ... 2-3 максимум - бо нема дурних ! ..))
 показать весь комментарий
 
 
Ты пять лет вонял. Пора тебя закапывать.
 показать весь комментарий
 
 
Уряд пропонує у бюджеті дуже скромне економічне зростання: 3,3% ВВП,тоді як у цьому році 3,0% (у 2 кварталі 4,6%). Обіцяні 7% кудись загубилися. Це явно підготовка до розмови з МВФ. У МВФ, на відміну від електорату, локшину не приймають. Може нехай «у МВФ» голосують на виборах?
 показать весь комментарий
 
 
Ніштяки тільки починаються 30% бюджету на обслговування боргу + ще берем.) Хто мав справу з банками знає.
 показать весь комментарий
 
А куда подевались опущенные ЗЕботы? Ни одного высера клавиатурных шлюх
 показать весь комментарий
 
 
Не кошерная темка для ЗЕбила, им бы про Петю и про Гонтареву, а если это Бабломойский или Портнов, или про очередной сепарский обсерон ЗЕкоманды то ЗЕбилятня резко пропадает.
 показать весь комментарий
 
 
Потужно....
А ще ж є айтішники, євробляхєри, туніядці можна їх потрясти як грушу.
 показать весь комментарий
 
 
Да! надо ввести налог на бедность!
Если бедный - платиш штраф 10 штук каждый месяц Пока не разбогаееш
 показать весь комментарий
 
 
Да, с аваковым ты предотвратишь коррупцию, как бы не так, ведь он сам коррупционер, так что дело - дрянь.
 показать весь комментарий
 
 
Не все так просто. Он спочатку Нацгвардію перепідпорядкують... Ігровий бізнес копнуть... А там Аваков і сам захоче втект... піти на іншу роботу.
 показать весь комментарий
 
Вова, это бред, нечего комментировать. Поручаю вам - экономика - расти. Даже для подобных указов джин нужен. А у тебя джина нет. Это ж не доллар, который падает, когда цены растут.
 показать весь комментарий
 
 
по моему хотению по шчучьему велению, да будет так.
ой попали вы в сказку а не в реальность, толи два шага толи три и будите в одном уровне с лишнехромосомами и беня будет рулить через дурачка
 показать весь комментарий
 
А наказание за не выполнение прописал. А то получится снова имитация работы президента-КМУ .
 показать весь комментарий
 
а як жеш все було чьотко при *****.. хліб 15, ковбаса 150...пенсія 1500
 показать весь комментарий
 
А сейчас тебе полегчало? Зеленський своїм указом дав низку доручень Кабміну щодо забезпечення економічного зростання і запобігання корупції в Україні - Цензор.НЕТ 1444

Ах да. У вас же скоро полгода будет, как вместо ЗЕ все равно Педро во всем виноват. Он же ЗЕлюпе регулярно в штаны срет.
 показать весь комментарий
 
 
Так а шо сейчас поменялось, не понял?? ЗП уже по 4000 евро?? То вы ЗЕбилы выбрали кловуна шоб всё было как и при Пете?? ЗЕбилы вы такие ЗЕбилы...
 показать весь комментарий
 
 
Если бы Петя издал такой указ то вся ЗЕбилятня тут бы аж усералась расказывала как это смишно, и что экономика и коррупция не пропадёт от буковок на бумаге, ЗЕбилы бы лютовали, визжали что барига мародёр ничего не делает и только ворует. А если это их ЗЕбил издал указ про волшебную палочку - то всё норм, пабьеда ЗЕкоманды, полное преодоление бедности, и полная ликвидация коррупции патамушта ЗЕлёный царь сам соизволил павелеть...
 показать весь комментарий
 
 
хорошо еще, шо своим указом не дал распоряжение солнцу дважды в сутки всходить,
а то бы два раза в день пришлось на работу ходить.
 показать весь комментарий
 
ЗЕбилы не садят Петю в тюрьму бо как оказалось ЗЕбильчики выгнали Петю в Ростов ещё аж 21 апреля...
 показать весь комментарий
 
 
Где то мы это уже проходили.
Чтобы был правильный рост, надо издать правильный декрет.
 показать весь комментарий
 
а, во, сегодня пришло в ум - что то карлсона давно не слышно, наверно всё идёт по плану и будет сдана часть Украины на подобие сдачи частей Георгии.
 показать весь комментарий
 
 
надеюсь, шо все немного проще и он из нирваны выйти не может,
гоняясь за лиловыми муравьями...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх