 Зеленский своим указом дал ряд поручений Кабмину по обеспечению экономического роста и предотвращению коррупции в Украине

Документ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Президент поручил Кабмину предусмотреть при доработке проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год средства на осуществление мероприятий, направленных на стимулирование экономического роста, повышение социальных стандартов, развитие горных территорий украинских Карпат, а также увеличение объема средств Государственного фонда регионального развития.
Президент поручил Кабмину разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты об обороте земель сельскохозяйственного назначения, о легализации игорного бизнеса, о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения добычи янтаря, о принципах административно-территориального устройства Украины, о усовершенствования законодательства о местных выборах.
Также Зеленский поручил Кабмину принять меры по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса Украины к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года, а также обеспечить готовность регионов к осенне-зимнему периоду.
Кабмин должен принять меры по обеспечению подготовки объектов большой приватизации для приватизации, продажи на электронных аукционах объектов малой приватизации.
Зеленский рекомендовал Национальному банку Украины проработать механизмы уменьшения кредитных ставок коммерческих банков с целью повышения доступности кредитования бизнеса и удешевления стоимости ипотечных кредитов.
Видите - мы делаем всё что можем и даже больше."
-Да мне уже и так 80!
-Ну мы ж не звери каие-то. Отсидите,сколько сможете...
п.с. Стопка бумаги поданная в воскресенье в ВР правительством Гончарука в виде проекта бюджета, не имеет ничего общего ни с бюджетом ни с Гончаруком. Это черновые мартовско-апрельские наброски бюджета 2020 созданные правительством Гройсмана.
.....Единственное, что там есть от планов Зеленского - это поступление заемных средств в размере 380 млрд. гривен (!). Это больше чем за три предыдущих года вместе взятых
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
...
"Сделать все!". 😂
А хто мені пояснить, шо це за нєвєдома звєрюшка в проекті держбюджету 2020: "Національна служба посередництва і примирення України"? Видатки з наших кишень заплановані 33 мільйони гривень.
Фактически создается запас денег лично для президента для финансирования лояльности полиции и ВСУ в случае каких то ситуаций.
Хотим напомнить, что по статусу СНБО - это совещательный орган решения которого вводятся в действие указам Президента. Наделение СНБО и следовательно президента функциями распределения финансовых средств в обход общепринятой бюджетной процедуре - это превышение должностных полномочий и нарушение конституционных норм разделения власти. Для тех кто голосует за это - это заговор с целью незаконной узурпации власти.
На РНБО 28 ярдів? Я правильно цифри прочитала? 28 мільярдів гривень на РНБО?!
"28,2 мільярдів гривень не є бюджетом Апарату Ради національної безпеки і оборони України. Дана сума передбачена для потреб усіх органів виконавчої влади сектору безпеки і оборони України", - заявив Перший заступник Секретаря РНБО України Михайло Коваль.
Но не для всех...
Зачем нам тропическое ?
А Указ Президента о необходимости продолжения обічного традиционного лета до февраля давно назрела.
сьогодні, вперше за три роки, знову побачив на центральному вокзалі - мінялу, який відкрито та активно пропонував рублі та бакси на вигляд, сільський дядько з трохи спитою мордякою, і десь 50+ років
Отменем законом продажную конституцию!)))
NNN+ Владимир Николенко 123e1460+ H e l l a s
А ще ж є айтішники, євробляхєри, туніядці можна їх потрясти як грушу.
Если бедный - платиш штраф 10 штук каждый месяц Пока не разбогаееш
ой попали вы в сказку а не в реальность, толи два шага толи три и будите в одном уровне с лишнехромосомами и беня будет рулить через дурачка
Ах да. У вас же скоро полгода будет, как вместо ЗЕ все равно Педро во всем виноват. Он же ЗЕлюпе регулярно в штаны срет.
а то бы два раза в день пришлось на работу ходить.
Чтобы был правильный рост, надо издать правильный декрет.
гоняясь за лиловыми муравьями...