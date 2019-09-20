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 Политика Украины
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Все про:переговоры (3694) нормандская четверка (675) Пристайко (182) Маас (88)

 Пристайко второй раз за два дня поговорил з главой МИД Германии Маасом

Министры иностранных дел Украины и ФРГ Вадим Пристайко и Хайко Маас 20 сентября провели телефонный разговор.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По информации посла это уже вторая такая беседа за два последних дня

Главной темой беседы стала подготовка к проведению встречи нормандского формата на высшем уровне.

Укринформ со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что немецкая сторона предлагает провести перед саммитом встречу на уровне министров иностранных дел. Однако Пристайко после консультаций на уровне политических советников в Берлине в начале сентября заявлял, что Киев не видит необходимости в проведении такой встречи.

Сегодняшний разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, тогда как инициатором предыдущего была украинская сторона.

Кроме того, Маас проинформировал своего украинского коллегу о чем шла речь в ходе состоявшегося накануне его телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пристайко пригласил Мааса посетить Донбасс: "Германия должна увидеть ради чего они 5 лет так много вкладывали"

Источник: https://censor.net.ua/n3149687
 
 
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какой работоспособный...климкин так не умел, - решал с первого раза)
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Пристайко веры нет, у них там в команде тышком нышком дела решают, чтоб больше никто не знал. Ты сделай то-то то-то, все порешали, подерибанили, концов не найдешь, потому что надо со всеми разбираться, кто что делал. Там направление держит только главный решала, а они думают, что работают на благо. В основном бухают, потому с утреца многие еле языком ворочают.
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ну так а зачем тогда сопля его держит?
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послушный, лишних вопросов не задает. Что ещё надо для дерибана?
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как оно поспешно и с каким рвением Дрыстайко сливает Украину. падло...
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Немцев вполне устроит капитуляция Украины, главное, чтобы бизнес с Россией наладился, а то, что этот бизнес будет на крови украинцев, их мало волнует.
Зеленскому же, по природе его, по мировоззрению его, судьба Украины как-то тоже не особо волнует. Подумаешь, Украиной больше, Украиной меньше, гланое чтобы "Скоты-1, 2, 3, 4, 5,..." выходили и выходили.
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так не только на крови - ещё и сзади облапошат, пока кровь проливается.
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просто Маас ушам своим не верит, шо он слышит,
думает трудноости перевода и все переспрашивает и переспрашивает ...
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Ну так він підписав формулу, чи ні? Зебобіки скажіть, в ж курсі!
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