 Пристайко второй раз за два дня поговорил з главой МИД Германии Маасом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По информации посла это уже вторая такая беседа за два последних дня

Главной темой беседы стала подготовка к проведению встречи нормандского формата на высшем уровне.

Укринформ со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что немецкая сторона предлагает провести перед саммитом встречу на уровне министров иностранных дел. Однако Пристайко после консультаций на уровне политических советников в Берлине в начале сентября заявлял, что Киев не видит необходимости в проведении такой встречи.

Сегодняшний разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, тогда как инициатором предыдущего была украинская сторона.

Кроме того, Маас проинформировал своего украинского коллегу о чем шла речь в ходе состоявшегося накануне его телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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