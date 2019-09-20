 "Никакого давления не было", - Пристайко о телефонной беседе Зеленского и Трампа

Об этом Пристайко сказал в интервью "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Украину, "к сожалению", пытаются втянуть в противостояние между республиканцами и демократами в США.
"Те люди, которые занимаются украинско-американскими отношениями, понимают, что мы всегда старались ценить помощь от обеих партий, эта помощь позволяла нам гарантировать, что со сменой администрации у нас не изменятся приоритеты в отношениях с США", — пояснил министр.
Он добавил, что Украина ценит поддержку президентов США, Конгресса, но это не значит, что украинская власть хочет помочь какой-то партии, если даже и могла "в теории" это сделать.
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"Интересуется президент Трамп, интересуется его советник Джулиани, интересуются газеты, демократы, республиканцы давят ли на Украину. Я хочу сказать, что мы независимое государство, у нас есть свои тайны", — отметил Пристайко.
Он отметил, что Зеленский имеет право, чтобы содержание его разговора с другим президентом осталось в тайне, а американские следователи имеют полное право "получать" эту информацию в США.
"Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Был разговор, разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют. Этот разговор был долгим, был дружеским, и он касался многих вопросов, иногда на которые надо было давать довольно серьезные ответы", — резюмировал Пристайко.
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Как сообщалось, в США набирает обороты скандал после того, как сотрудник разведки, который обрабатывал телефонный разговор Трампа с "иностранным лидером", которым может быть президент Украины Владимир Зеленский, подал жалобу своему руководству. Его беспокоили отдельные высказывания Трампа, которые, по данным американских СМИ, могут трактоваться как давление на украинскую сторону с целью заставить открыть расследование против семьи Джо Байдена, который является прямым конкурентом Трампа на следующих выборах президента США.
Сам американский лидер отрицает, что договаривался с Зеленским о начале расследования украинскими правоохранителями дела против Джо Байдена.
Ещё и контролируемый папой дерибана Беней.
Неужели украинцы позволить раздерибанить свои земли Вове изнутри, если снаружи не удалось? Схаменысь, народ. Потеряешь все - оставишь детям все отвоёвывать?
Одно только ипло у него хуже чем у Гонтаревой...
Именно поэтому путин подгоняет всех своих союзников в Европе и международных организациях для реализации своего плана.
Минские соглашения нужно отменить, возвращение к минским соглашениям - это фундаментальная ошибка Зеленского и его команды, которую необходимо исправить немедленно.
Владимир Зеленский должен внятно заявить, что они не признают не Минска-1, не Минска-2.
Для этого есть несколько причин, но основная, это в Минских соглашениях нет не слова о Крыме, Севастополе, и Керченском проливе. Любое украинское правительство соглашающиеся вести переговоры с путиным и его правительством только о Донбассе, де факто отказывается от своего суверенитета над Крымом, Севастополем и Керченским проливом. Что бы и кто бы не говорил, последовательность выполнения пунктов минских соглашений, это всё ерунда. Если вы не ведёте переговоры о всех незаконно оккупированных территориях, а говорите только об одной территории, значить вы отказываетесь от другой.
Но если вам тяжело «нести» Крым, отказывайтесь тогда и от Донбасса. Если вы не лукавите, а хотите установить суверенитет над всеми оккупированными территориями, то тогда во всех международных документах должно быть написано, Крым, Севастополь, Керченский пролив, Донбасс.
Украинская сторона с 2014 года не подписала не одного международного документа по Крыму, Севастополю и Керченскому проливу с требованием возврата. Не слова не сказано о Керченском проливе не в одной организации. Отсутствие реакции хотя бы на дипломатическом языке является признанием, случившейся аннексия территорий. С Порошенко всё ясно. Но уже больше 100 дней новая власть, не одного протеста по Крыму, Севастополю, Керченскому проливу.
Только по этому что в Минских протоколах не упоминаются все захваченные территории, этот документ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОУКРАИНСКИМ.
Он является АНТИУКРАИНСКИМ, является юридической базой отторжения территорий Украины.
Что такое потепление отношений?
Любая власть после путина не пойдёт на исправление ошибок предшественников и не вернёт захваченные территории, не одна власть не сможет этого изменить так как украинская сторона согласилась на изменения с путиным.
Обратите внимание на Японию, Япония подписала соглашение о перемирие в 1945, но Япония до сих пор 74 года спустя не подписала договор о мире, признающей легитимность со стороны Японии границ с ссср (россией). Япония не является слабой страной, третья страна по экономике в мире, но и она не может решить вопрос территорий.
Кто то полагает, что страна находящаяся в тяжёлом положении экономическом, политическом, сможет заключит мирный договор с агрессором?
От куда такая наивность, где такое было.
Япония 74 года терпит стратегически. Германия забрала территорию у Франции, и не кто не подписывал с Германией мира. Забрали территорию через десяток лет.
Ни кто не проводил на утерянных территориях выборов по дулами автоматов агрессора.
А давайте как проведём выборы на не подконтрольных территориях, заключим мир, и включим эти территории в свой состав с особыми правами, все понимают, что так делать нельзя.
Канцлер Германии Аденауэр говорил, лучше пол Германии но полностью, чем всю Германию но на половину.
ФРГ объединилась с ГДР на условиях ФРГ, через 50 лет.
Какая причина украинского руководства так спешить, так торопиться игнорировать опыт всех стран и сдавать свою страну на условиях путина???
Меркель, Оланд не будут защищать Украину, пока украинская власть не начнёт это делать, надо отказываться от Минска. Санкции запад ввёл за Крым и войну на Донбассе, а не во время подписания минских протоколов.
Нужно терпение, все нации терпели по 30-50 лет, ни кто не торопился.
Полагать что их, боевиков-террористов можно сделать законопослушными гражданами Украины, это наивность очень опасная.
Все воевали за свою землю, и возвращали с боем.