 Обсуждение "формулы Штайнмайера" украинскими властями - это заслуга российской дипломатии, - Елисеев

Об этом в эфире "Радио НВ" заявил бывший замглавы Администрации Президента, дипломат Константин Елисеев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

"Все время "формула Штайнмайера" рассматривалась именно в нормандском формате. Потому что мы напрямую с Россией при посредничестве немцев и французов решали эти вопросы. Что сейчас происходит? Передали это в трехстороннюю контактную группу. Кто там? Там сидят, как говорит наш бывший министр Климкин, "чудики" – то есть, представители ОРДЛО. Кстати, они незаконные, они нелегитимные…" – сказал он.

Елисеев напомнил, что Украина и мировое сообщество не признали "выборы" на оккупированных территориях, по итогам которых были "избраны" представители группировок "ЛДНР" в Минске.

"Сам факт, что мы с ними "контачим", свидетельствует, что мы признали результаты нелегитимных выборов", – подчеркнул он.

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По мнению экс-замглавы АП, то, что "формулу Штайнмайера" снова обсуждают в Украине, является "заслугой российской дипломатии".

Напомним, 18 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что договоренность советников нормандского формата по "формуле Штайнмайера" по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса была достигнута 2 сентября.

19 сентября, реализацию "формулы Штайнмайера" не удалось согласовать на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма озвучил ряд условий, без которых воплотить "формулу Штайнмайера" невозможно.

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Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия утверждает, что "Пристайко что-то придумал" и что в команде президента никто не слышал о согласовании украинской стороной "формулы Штайнмайера"