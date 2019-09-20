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 Политика Украины
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Все про:Елисеев (279) Штайнмайер (399)

 Обсуждение "формулы Штайнмайера" украинскими властями - это заслуга российской дипломатии, - Елисеев

"Формулу Штайнмайера" следует рассматривать в нормандском формате, а не на заседаниях Трехсторонней контактной группы.

Об этом в эфире "Радио НВ" заявил бывший замглавы Администрации Президента, дипломат Константин Елисеев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

"Все время "формула Штайнмайера" рассматривалась именно в нормандском формате. Потому что мы напрямую с Россией при посредничестве немцев и французов решали эти вопросы. Что сейчас происходит? Передали это в трехстороннюю контактную группу. Кто там? Там сидят, как говорит наш бывший министр Климкин, "чудики" – то есть, представители ОРДЛО. Кстати, они незаконные, они нелегитимные…" – сказал он.

Елисеев напомнил, что Украина и мировое сообщество не признали "выборы" на оккупированных территориях, по итогам которых были "избраны" представители группировок "ЛДНР" в Минске.

"Сам факт, что мы с ними "контачим", свидетельствует, что мы признали результаты нелегитимных выборов", – подчеркнул он.

Читайте на Цензор.НЕТ: В "формуле Штайнмайера" нет "ни одного словам об амнистии" террористов, - Пристайко

По мнению экс-замглавы АП, то, что "формулу Штайнмайера" снова обсуждают в Украине, является "заслугой российской дипломатии".

Напомним, 18 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что договоренность советников нормандского формата по "формуле Штайнмайера" по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса была достигнута 2 сентября.

19 сентября, реализацию "формулы Штайнмайера" не удалось согласовать на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма озвучил ряд условий, без которых воплотить "формулу Штайнмайера" невозможно.

Также на Цензор.НЕТ: Кремль использует Зеленского и его окружение как стаю непонятливых карасей, - Портников о "формуле Штайнмайера"

Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия утверждает, что "Пристайко что-то придумал" и что в команде президента никто не слышал о согласовании украинской стороной "формулы Штайнмайера"

Источник: https://censor.net.ua/n3149685
 
 
 Топ комментарии
 
Разум и зеленое болото?
Это оксюморон...почти , как живой труп
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коли це зелене болото розуму набереться? Обсуждение "формулы Штайнмайера" украинскими властями - это заслуга российской дипломатии, - Елисеев - Цензор.НЕТ 296
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Я бы сказал, что это не заслуга российской дипломатии, это идиотизм и импотентность украинской дипломатии и президента Зеленского, её возглавляющего.
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коли це зелене болото розуму набереться? Обсуждение "формулы Штайнмайера" украинскими властями - это заслуга российской дипломатии, - Елисеев - Цензор.НЕТ 296
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Разум и зеленое болото?
Это оксюморон...почти , как живой труп
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А оно в цугцванге..

Что-то делать надо, а что надо делать, они не понимают, вот и делают что-нибудь.
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Оксана Забужко: "Це не його країна! Він тут на гастролях. Він - московський шоубізнесмен, виплеканий московським бізнесом"
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Никто и не сомневается. Спереди земли дерибанить хочет Вова российский, сзади - папа Дерибан с Вовой жидовским. Вроде и большая страна, а ума нишиша. Звонят они друг другу и смеются, как гоев надули вместе. Самое прикольное, что смех у всех троих противный, что фу.
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Я бы сказал, что это не заслуга российской дипломатии, это идиотизм и импотентность украинской дипломатии и президента Зеленского, её возглавляющего.
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"ПростА нУжнА пЕрЕстАть стрЕлять" (с)
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нет, он не из вашего кружка зеленистов
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дари квартиру кацапам, порохосрань, но только свою квартиру.
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Ты не видишь, у кого я это спросил? Ты слепой?
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Мокша ти що ж бігаєш від мене? тебеЛентсру вже зачекалась
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Выборы на территории оккупированной лютым врагом - это полная легализация Украиной власти России на Донбасе и всех преступлений России в Украине. Это понимают все 46 миллионов украинцев, кроме зебилов. Приставки или конченный дурак или предатель, что с учетом его должности одно и тоже. Высуньте голову Пристайко из окопа на Донбасе, он и вякнуть не успеет, кацапский снайпер ее отстрелит.
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алгебра или геометрия? Каким учебником тебя по башке треснули?
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а ты откуда выскочил, как черт из табакерки? А ну под плинтус, порохоботяра!
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Візьми тюбик з ваЗЕліном та помасти собі нижче спини або притули свою голову знизу до телеящика може воно тоді й попустить.
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Советы раздавай своему папаше, который не предохранился вовремя.
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Бач тебе навчив, можу й татка твого виховати Обговорення "формули Штайнмаєра" українською владою - це заслуга російської дипломатії, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 232
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Ты своего не научил, почему решил, что способен кого-то поучать, петебот?
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Вас мокшанвчити мар.на справа, звикли до батога хазяйського
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Кацап-путиноид, что тебе от меня надо? Что вам всем от Украины надо?
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Мокша а що сьо стало? ГУГЛЯ переклад не дає? Обговорення "формули Штайнмаєра" українською владою - це заслуга російської дипломатії, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 6444
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Реализация минских протоколов (соглашений) - это ликвидация Украинского суверенитета.
Именно поэтому путин подгоняет всех своих союзников в Европе и международных организациях для реализации своего плана.
Минские соглашения нужно отменить, возвращение к минским соглашениям - это фундаментальная ошибка Зеленского и его команды, которую необходимо исправить немедленно.
Владимир Зеленский должен внятно заявить, что они не признают не Минска-1, не Минска-2.
Для этого есть несколько причин, но основная, это в Минских соглашениях нет не слова о Крыме, Севастополе, и Керченском проливе. Любое украинское правительство соглашающиеся вести переговоры с путиным и его правительством только о Донбассе, де факто отказывается от своего суверенитета над Крымом, Севастополем и Керченским проливом. Что бы и кто бы не говорил, последовательность выполнения пунктов минских соглашений, это всё ерунда. Если вы не ведёте переговоры о всех незаконно оккупированных территориях, а говорите только об одной территории, значить вы отказываетесь от другой.
Но если вам тяжело «нести» Крым, отказывайтесь тогда и от Донбасса. Если вы не лукавите, а хотите установить суверенитет над всеми оккупированными территориями, то тогда во всех международных документах должно быть написано, Крым, Севастополь, Керченский пролив, Донбасс.
Украинская сторона с 2014 года не подписала не одного международного документа по Крыму, Севастополю и Керченскому проливу с требованием возврата. Не слова не сказано о Керченском проливе не в одной организации. Отсутствие реакции хотя бы на дипломатическом языке является признанием, случившейся аннексия территорий. С Порошенко всё ясно. Но уже больше 100 дней новая власть, не одного протеста по Крыму, Севастополю, Керченскому проливу.
Только по этому что в Минских протоколах не упоминаются все захваченные территории, этот документ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОУКРАИНСКИМ.
Он является АНТИУКРАИНСКИМ, является юридической базой отторжения территорий Украины.
Что такое потепление отношений?
Любая власть после путина не пойдёт на исправление ошибок предшественников и не вернёт захваченные территории, не одна власть не сможет этого изменить так как украинская сторона согласилась на изменения с путиным.
Обратите внимание на Японию, Япония подписала соглашение о перемирие в 1945, но Япония до сих пор 74 года спустя не подписала договор о мире, признающей легитимность со стороны Японии границ с ссср (россией). Япония не является слабой страной, третья страна по экономике в мире, но и она не может решить вопрос территорий.
Кто то полагает, что страна находящаяся в тяжёлом положении экономическом, политическом, сможет заключит мирный договор с агрессором?
От куда такая наивность, где такое было.
Япония 74 года терпит стратегически. Германия забрала территорию у Франции, и не кто не подписывал с Германией мира. Забрали территорию через десяток лет.
Ни кто не проводил на утерянных территориях выборов по дулами автоматов агрессора.
А давайте как проведём выборы на не подконтрольных территориях, заключим мир, и включим эти территории в свой состав с особыми правами, все понимают, что так делать нельзя.
Канцлер Германии Аденауэр говорил, лучше пол Германии но полностью, чем всю Германию но на половину.
ФРГ объединилась с ГДР на условиях ФРГ, через 50 лет.
Какая причина украинского руководства так спешить, так торопиться игнорировать опыт всех стран и сдавать свою страну на условиях путина???
Меркель, Оланд не будут защищать Украину, пока украинская власть не начнёт это делать, надо отказываться от Минска. Санкции запад ввёл за Крым и войну на Донбассе, а не во время подписания минских протоколов.
Нужно терпение, все нации терпели по 30-50 лет, ни кто не торопился.
Полагать что их, боевиков-террористов можно сделать законопослушными гражданами Украины, это наивность очень опасная.
Все воевали за свою землю, и возвращали с боем.
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А где ж ты раньше был, когда в Минск представителей отправляли, тем самым легимизируя террористов.
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и шо, легитимизировали ?

в качестве кого там были террористы ?

исключительно в качестве Кацапии.

Так Кацапия с 1991 года легитимизирована.
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Это заслуга бесхребетности и беспринципности ЗЕлюпы и его хозяина.
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Це не заслуга москальскої дипломатії - це ПОРАЗКА нашої дипломаті та КАПІТУЛЯНСЬКОЇ
зоввнішньої політики , яку проводить зе президент і Міністр ЗС пристайко !!
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Что именно "поразка"? Что конкретно произошло?
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"формулу Штайнмайера" сейчас обсуждают, в основном, порохоботы. По словам Елисеева это заслуга кацапов.
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