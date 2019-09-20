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 Политика Украины
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Все про:Вакарчук (261) концерт (302) Минск (1279)

 "Конституция этого не запрещает" , - Вакарчук прокомментировал свой концерт в Минске

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук не считает нарушением свое выступление с "Океаном Эльзы" на концерте в Минске 20 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил Радио Свобода.

"Конституция Украины позволяет народному депутату заниматься творческой деятельностью, а Бог запрещает мне не заниматься творческой деятельностью", - отметил народный депутат.

По словам Вакарчука, его выступление на этом концерте является неоплачиваемым.

"Я не получаю гонораров и тех запрещенных законом выплат, которых не может иметь народный депутат", - пояснил он.

Святослав Вакарчук также отметил, что выступление "Океана Эльзы" в Минске было согласовано еще до того, как он ушел в политику и на выборы. И таких договоренностей, добавил он, "на самом деле было очень мало".

"Мы сделали и сделаем все, чтобы я минимально отлучался от работы, и вы увидите это", - отметил Вакарчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очень жаль, что мы начинаем нашу сессию так, - Вакарчук о голосовании СН за законы, тексты которых не обнародованы

Источник: https://censor.net.ua/n3149684
 
 
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Вакарчук, голос!
Я не сдамся без боюююююю!)))
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С тебя парламентарий, как с бутылки молоток. Уже был раз, и кончилось это пшиком.
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Вакарчук же объяснил что Бог ему запрещает не ехать в Минск "Конституция этого не запрещает" , - Вакарчук прокомментировал свой концерт в Минске - Цензор.НЕТ 6611Настоящим политиком стал
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Согласен. Кстати, ни в одной конституци не написано, что депутат не может быть мудаком.
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А сейчас для вас будет петь... Народный депутат Украины Святослав Вакарчук. Встречайте аплодисментами.
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после концерта лекция "Почему же он-адиёт" и танцы.
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И на Мальдивах во время войны отдыхать тоже Конституция не запрещает
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Зе-тыпил, а тебе ДВУХ отпусков блаЗЕня за ТРИ месяца недостаточно?
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Я человек простой, вижу шоколадный бред-отправляю в спам.
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так всі нормальні користувачі так і роблять ..))
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То є бубочка мами Римми, йому можна. "Конституция этого не запрещает" , - Вакарчук прокомментировал свой концерт в Минске - Цензор.НЕТ 2671
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С бенькой на яхте кататься в Турции, тоже конституция не запрещает...
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Лучше бы он выступил в Украине. В Крыму. Думаю можно его туда делегировать с концертом.
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Та да...потiм витягувати його роками з якойсь кацапскоi мухосранi - колонii строгого режиму , мiняти на реальних мерзотникiв
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хорошая идея.так бы избавились от одного порохобота
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Зараз зграя вже безхозних порохофілів накинеться і на Вакарчука ?...))
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"Конституция Украины позволяет народному депутату заниматься творческой деятельностью, а Бог запрещает мне не заниматься творческой деятельностью" Источник: https://censor.net.ua/n3149684
Балаган...
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В ООН білоруси виступають проти України і підтримують агресора,такий "патріот" як сявко повинен би керуватись не Конституцією,а совістю.На початку засідання ВР сьогодні так блискуче і завчено говорив щось про патріотизм, про війну,а о 17-00 коли почали голосувати,він уже мчав в аеропорт,бо там гроші чекають і пофіг війна
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Ну може не гроші, бо він каже, що задарма, але у Слави слава пєвуна розпирає і кладе болт на мандат
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Ага задарма,на вибори то він скавчав з концертами у нас по містах задарма,бо потрібні голоси були,тепер треба відбивати будь де і будь як
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Дуже схоже на те,що "Голос" перетворюється на фалос...
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Седое горе
Мягким членом
Уныло трахало печаль (с)
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Какого куя нужно было тогда в политику лезть? Пой свои писеньки себе на здоровье...
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Ну да, папа Беня хоть выставил бутафорского мальчика, чтобы пенсионеров грабонуть - благородное дело, а Вакарчук даже не знает что делать и как бороться. Беда.
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Помнится, Беня и Вакарчуку предлагал поучаствовать в этой бутафории. А потом, после его отказа, вместе с Зелей (по пьяни) позвонили ему среди ночи и похихикали над ним.
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ясно чего, где Порох победил на президентских выборах ? Во Львове. Именно там по приказу Вакарчук выдвинулся , чтобы забрать голоса у партии Пороха.
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А в остальных областях,хто петю обобрал "Конституція цього не забороняє", - Вакарчук прокоментував свій концерт у Мінську - Цензор.НЕТ 8305.Да,патриот вакарчук уже ахент бени и вообще весь мир захватили инопланетяне и жидомасоны "Конституція цього не забороняє", - Вакарчук прокоментував свій концерт у Мінську - Цензор.НЕТ 8305
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поехать в Минск , это всё равно что во время ВМВ поехать из СССР в Вену , Беларусь - сателлит мацковии , в ООН постоянно голосует по приказу мацковии против Украины , 42 % товаров в оккупированный Донбасс из Беларуси , это вражеская территория
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а где ему денег ещё заработать? Певец. Вот гаранту явно впадла опять кривляться - ему в любом наряде комфортно, конечно, но в президентском кресле дурачить народ сильно нравится.
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ну тойво сього, се ж грошенят потрібно тілько трохи заробити. Це не зрада, просто розвідоперація під прикриттям. Скільки ж там військ рф вздовж кордону замасковано?
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Фашисты тоже писали на ремнях :" С нами Бог! " Каждый безбожник ссылается на Бога! Нет на него Бориса Козловского...
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Ну осталось чтоб Зеля очередную серию сватов снял, а депутаты СН в квартале выступали ! А проблемы сами собой как то рассосутся .
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Деньги не пахнут и не надо лукавить пан Вакарчук!
"Осел ослом останется,даже если он гружен золотом"- английская пословица.
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А как Зе завидует Вакарчуку. Представляете?!)
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Можно смело прогнозировать, что уже этой зимой политик Вакарчук будет мазать лыжи и лихорадочно искать повод, чтобы
красиво свалить из политики... Если, конечно, не найдет возможность выступать на парламентской трибуне с гитарой.
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а чому соєвим друзям - Кучмі , Медведчуку , Геращенко ... можна регулярно гастролювати в Мінську , а Вакарчуку на можна ?
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