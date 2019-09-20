 В "формуле Штайнмайера" нет "ни одного слова об амнистии" террористов, - Пристайко

Об этом он заявил в интервью "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.
"Нет ни одного слова об амнистии, ничего. Только соотношение между проведением выборов (на оккупированной части Донбасса. — Ред.) и временным применением закона об особом статусе и постоянным применением закона об особом статусе", — сказал он.
Пристайко отметил, что этот план касается исключительно проведения выборов на оккупированной территории. Он добавил, что несмотря на то, что уже неоднократно раскрывал пункты этой формулы, ее "очень широко интерпретируют".
"Похоже, что все 46 млн (украинцев. — Ред.) знают, что написано в этой формуле", — сказал министр.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Нормандська змова – державна зрада!", - под ОП прошла предупредительная акция против возможных уступок России на переговорах по Донбассу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Напомним, 18 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что договоренность советников нормандского формата по "формуле Штайнмайера" по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса была достигнута 2 сентября.
19 сентября, реализацию "формулы Штайнмайера" не удалось согласовать на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма озвучил ряд условий, без которых воплотить "формулу Штайнмайера" невозможно.
Читайте на Цензор.НЕТ: Кремль использует Зеленского и его окружение как стаю непонятливых карасей, - Портников о "формуле Штайнмайера"
Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия утверждает, что "Пристайко что-то придумал" и что в команде президента никто не слышал о согласовании украинской стороной "формулы Штайнмайера".
Ви ж лохі...
вам не соромно приставати на його умови ?
гидко від вас.
уже 1 подписывал угоды в харькове...
еще одна газовые..
вам конечно виднее у вас текст. но нам это тянуть !
сомтрите чтобы вы сами не оказались в зоне особого статуса !
.
Лісовик - в минулому кадровий офіцер, развідник. 7 квітня 2014 року пішов добровольцем в батальйон Донбас, а потім - в ЗСУ. У серпні він потайки прокрався в свій будинок на окуповану територію, щоб відвідати своїх синів. "Я ж розвідник, я знаю, як пройти непоміченим", - говорить він. Але вдома все його життя різко перекинулося. Його будинок був зруйнований, а у дворі лежали тіла його двох синів.
"Їх розстріляли ... Я їх у дворі закопав, тому що їх просто кинули після розстрілу. А тепер у мене мета: прийти до себе додому і поховати їх по-людськи", - розповідає Лісовик.
За дві доби він з'ясував, що стріляли "кадировци". "Це були чеченці, а навів їх мій найкращий друг".
Лісовик знайшов всіх. Він мстився. "Мене позбавили всього ... Останній з тих, хто стріляв помер під Трьохізбенкою в 2015 році", - згадує Лісовик.
Він був поранений кілька разів. Останнє поранення отримав під Трьохізбенка - потрапили в засідку, підірвалися на фугасі.
"1,5 місяці коми, 4 метра кишечника видалено, ¾ шлунка і частину печінки. Осколки", - згадує він.
"У лікарні в Харкові думали, що я вже все, не жилець. Але мені є, для чого жити. Треба дітей поховати", - повторює він як заклинання.
Я не наважилася запитати, чому він не вивіз синів ... але він якось сам відповів: "Куди звідси їхати? Це наша земля, чого я звідси повинен їхати? Ми їх сюди не кликали, вони самі прийшли. Не я ж прийшов в Москву ".
Сергей Невата
5
А тепер давайте розберем ситуацію після Шоколадного говнокомандуючого.
1. Сухопутні війська в нас є але взірвані 3 стратегічні склади з ракетами для Точки-у Смерчів і градів, поповнити запасів немає де, тому що власного в-ва немає а виробляються тільки в РФ.
2. Немає флоту чомусь за 5 років будувались тільки катери берегової охорони, при чому їхні птури не можуть стріляти в шторм вище 3 балів.
3. Не має авіації і ПВО все що є давно застаріле, і їхні радари сліпнуть при приміненні засобів радіоелектронної боротьби.
4. Немає патротизму який був в 2014 більшість призивників ховаються від призиву в тому числі і тролі що тут на форумі.
5. Не збудовані ні газовий термінал ні магістралі для додаткового реверсу на випадок припинення поставок газу РФ, після здачі Північного Потоку 2
6. Одеса-Броди фактично вже потрібно сдавати на реконструкцію, і нічого не робилося для створення альтернативи поставки нафтопродуктів з РФ на випадок війни.
7. Тотальна корупція всюди, через що ні американський ні європейський ні китайський бізнес в нас не зацікавлені на відміну від РФ, вони тільки і чекають коли ми здамось щоб продовжити торгувати з ними. Там до речі їхні їхній бізнес недоторканий навіть в даний період.
З чим ви рішили воювати диванні стратеги??? Легко тут строчити на клавіатурі, коли за вас хтось другий спить в окопі......
20.09.2019 09:37
полного! т.е. не только с нашей стороны... а полного
какие выборы? если нельзя поднять голову? если прибывает новая партия ихтамнетов, снайперов и прочих трактористов... если нагнетается обстановка, да так, что наши не могут ответить, чтоб не спровоцировать падлюк и не быть обвиненными в нарушении договоренностей.... какие выборы - если раша втюхивает свои паспорта в недорецпубликах...
и какой особый статус...??? кому? боевикам и мучителям???
Та готуйся тікати.
я шо то пропустив? Авакiв ....всьо ?