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 Политика Украины
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Все про:Штайнмайер (399) Пристайко (182)

 В "формуле Штайнмайера" нет "ни одного слова об амнистии" террористов, - Пристайко

Министр внутренних дел Вадим Пристайко утверждает, что "формула Штайнмайера" не предусматривает амнистии лиц, которые принимали участие в военных действиях против Вооруженных сил Украины.

Об этом он заявил в интервью "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.

"Нет ни одного слова об амнистии, ничего. Только соотношение между проведением выборов (на оккупированной части Донбасса. — Ред.) и временным применением закона об особом статусе и постоянным применением закона об особом статусе", — сказал он.

Пристайко отметил, что этот план касается исключительно проведения выборов на оккупированной территории. Он добавил, что несмотря на то, что уже неоднократно раскрывал пункты этой формулы, ее "очень широко интерпретируют".

"Похоже, что все 46 млн (украинцев. — Ред.) знают, что написано в этой формуле", — сказал министр.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Нормандська змова – державна зрада!", - под ОП прошла предупредительная акция против возможных уступок России на переговорах по Донбассу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 18 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что договоренность советников нормандского формата по "формуле Штайнмайера" по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса была достигнута 2 сентября.

19 сентября, реализацию "формулы Штайнмайера" не удалось согласовать на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма озвучил ряд условий, без которых воплотить "формулу Штайнмайера" невозможно.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кремль использует Зеленского и его окружение как стаю непонятливых карасей, - Портников о "формуле Штайнмайера"

Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия утверждает, что "Пристайко что-то придумал" и что в команде президента никто не слышал о согласовании украинской стороной "формулы Штайнмайера".

Источник: https://censor.net.ua/n3149683
 
 
 Топ комментарии
 
А еще ни там ни в "Минске" нет и слова о отводе войск в одностороннем порядке. Но вы ватный Зебоболики ведь так сделали в Станице. Теперь флаги ЛНР висят там, где были украинские. Разве это не сдача Украины кацапии? Так чего нам не верить, что вы только продолжите сдавать страну?
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штанмайєр людина футіна.
вам не соромно приставати на його умови ?
гидко від вас.
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Формула маразматика из продажних соц-демов ( Шредер, как пример ) для нас ничто.
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Кацапи допишуть.
Ви ж лохі...
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Порошенко не спромігся за 5 років даже побудувати хоч одного корвету
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ввести на линию контингент ООН что бы не стреляли и заморозить все на 10 лет
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скажіть, а скільки вже років заморожене Придністров'я, Абхазія ?
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какие у тебя предложения,кроме нытья,лобовая атака на Донецк и Луганск ?
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Ей пофиг. Она сказала до последнего русского. Ей и детей не жалко
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Она думает что русские кинут белій флаг поражения. Но Россия это не Африкансакая Республика. Ну не слабоумная
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У вертела нема клепки в голові - з ким розмовляєш?
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ты уже выучил что по украински слово хватит будет "досить",а не "вистачить",как ты сегодня написал валенок рязанский?
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зачем вы общаетесь с оккупантом Курильских островов?
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штанмайєр людина футіна.
вам не соромно приставати на його умови ?
гидко від вас.
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Ксения неужели ты уверенна что Россия рано или поздно скажет что мы были не правы и мы поэтому уходим с Крыма и Донбасса. Это фантастика. Армия у Украины не настолько сильна чтоб тягаться с Российской Армией
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дайте повний текст ..на обговорення..тоді і поюачимо..
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чому вони падли..ховають текст від народу..? шо там написано?..
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Это есть в особом статусе,который есть у Штайнмайера.
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По ходу этот министр на рашку работает .
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Вообще-то ********** и всё правительство.
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Де Парасюк, щоб йому з ноги пояснив що таке формула Штанмаєра
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но увы не оплачено... хотя бабломойский мог бы устроить "петушиные бои" своих кукол "по приколу"
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А еще ни там ни в "Минске" нет и слова о отводе войск в одностороннем порядке. Но вы ватный Зебоболики ведь так сделали в Станице. Теперь флаги ЛНР висят там, где были украинские. Разве это не сдача Украины кацапии? Так чего нам не верить, что вы только продолжите сдавать страну?
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Пристайко уже министр внутренних дел. Цензор молодец.
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а кто ваще эту формулу утверждал,принимал,соглашался с ней? В "формуле Штайнмайера" нет "ни одного словам об амнистии" террористов, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6418только *****...
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Впихивание Донбаса с "особым статусом" в Украину это как впихнуть нож в сердце! Это убийство целой страны,преступление без срока давности и смягчающих обстоятельств!
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а откуда ж знать елси вы не говрите что там ?
уже 1 подписывал угоды в харькове...
еще одна газовые..
вам конечно виднее у вас текст. но нам это тянуть !
сомтрите чтобы вы сами не оказались в зоне особого статуса !
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так че он не выложит текст, а плтом сравним с результатом
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Расскажи о формулах этой малышке , зебобик .!! В "формуле Штайнмайера" нет "ни одного словам об амнистии" террористов, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7843 .
В "формуле Штайнмайера" нет "ни одного словам об амнистии" террористов, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4827 .
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спекуляция на погибших и детях дно на котором обитают порохоботы
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Дна у них нету.Так,что для них это уже обыденность.
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а что, что-то сказано не так? Любое замечание к действующей власти - это порохоботство?
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Нет,но акценты не нужно расставлять.При пете ,что такого не было,никто никого не хоронил?Параша не убивала наших героев?
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При Пете, пуйло визначений, як ворог, який напав на нашу країну і вбиває українців. А що там при Вові - потепление?
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Если бы Порошенко выполнял минский договор,который сам же и подписал ,то многие бы солдаты живы остались,но спекулировать на войне было просто выгодно,ничего личного,просто бизнес
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У "формулі Штайнмаєра" немає "жодного слова про амністію" терористів, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3652.Вот рожа этой " спекуляции " У "формулі Штайнмаєра" немає "жодного слова про амністію" терористів, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8902 , решившая плюнуть на интересы государства , защищая которые и погиб отец девчушки .
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Шкода такі сім'ї, дуже шкода... Але хай їй порошенко і про котли розповість, і про парад під час котла... Та й формула... вона ж не сьогодні придумана... Не спекулюй на цьому... це гріх великий!
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Никаких котлов не было , это выдумки мацкальской пропаганды , тут же подхваченные местными зрадофилами . В Иловайске был подлый расстрел кацапами выходящих из окружения войск , или это Порох их расстрелял ? У "формулі Штайнмаєра" немає "жодного слова про амністію" терористів, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8468 .
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По логике пацриотов для того чтобы перестали гинуть хлопцi надо продолжать войну. Логика *** железная!
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Це Лісовик. З літа 2014 року він живе тим, щоб повернутися в свій зруйнований будинок десь в Луганській області і поховати своїх дітей, яких розстріляли бойовики.

Лісовик - в минулому кадровий офіцер, развідник. 7 квітня 2014 року пішов добровольцем в батальйон Донбас, а потім - в ЗСУ. У серпні він потайки прокрався в свій будинок на окуповану територію, щоб відвідати своїх синів. "Я ж розвідник, я знаю, як пройти непоміченим", - говорить він. Але вдома все його життя різко перекинулося. Його будинок був зруйнований, а у дворі лежали тіла його двох синів.

"Їх розстріляли ... Я їх у дворі закопав, тому що їх просто кинули після розстрілу. А тепер у мене мета: прийти до себе додому і поховати їх по-людськи", - розповідає Лісовик.

За дві доби він з'ясував, що стріляли "кадировци". "Це були чеченці, а навів їх мій найкращий друг".

Лісовик знайшов всіх. Він мстився. "Мене позбавили всього ... Останній з тих, хто стріляв помер під Трьохізбенкою в 2015 році", - згадує Лісовик.

Він був поранений кілька разів. Останнє поранення отримав під Трьохізбенка - потрапили в засідку, підірвалися на фугасі.

"1,5 місяці коми, 4 метра кишечника видалено, ¾ шлунка і частину печінки. Осколки", - згадує він.
"У лікарні в Харкові думали, що я вже все, не жилець. Але мені є, для чого жити. Треба дітей поховати", - повторює він як заклинання.

Я не наважилася запитати, чому він не вивіз синів ... але він якось сам відповів: "Куди звідси їхати? Це наша земля, чого я звідси повинен їхати? Ми їх сюди не кликали, вони самі прийшли. Не я ж прийшов в Москву ".

Сергей Невата

5
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Кручу, верчу, ******* хочу" - приблизительно так выглядит зебил пристайко с его отмазками за слив Украины по формуле штанмаера.
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Надеюсь Зеленский отведёт войска до самого Киева. Чтоб им на Майдан далеко не ходить.
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Надейся и дальше.Влажные мечты петюни вернуться во власть на развале Украины,так и остануться его мечтами.
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vit603

А тепер давайте розберем ситуацію після Шоколадного говнокомандуючого.
1. Сухопутні війська в нас є але взірвані 3 стратегічні склади з ракетами для Точки-у Смерчів і градів, поповнити запасів немає де, тому що власного в-ва немає а виробляються тільки в РФ.
2. Немає флоту чомусь за 5 років будувались тільки катери берегової охорони, при чому їхні птури не можуть стріляти в шторм вище 3 балів.
3. Не має авіації і ПВО все що є давно застаріле, і їхні радари сліпнуть при приміненні засобів радіоелектронної боротьби.
4. Немає патротизму який був в 2014 більшість призивників ховаються від призиву в тому числі і тролі що тут на форумі.
5. Не збудовані ні газовий термінал ні магістралі для додаткового реверсу на випадок припинення поставок газу РФ, після здачі Північного Потоку 2
6. Одеса-Броди фактично вже потрібно сдавати на реконструкцію, і нічого не робилося для створення альтернативи поставки нафтопродуктів з РФ на випадок війни.
7. Тотальна корупція всюди, через що ні американський ні європейський ні китайський бізнес в нас не зацікавлені на відміну від РФ, вони тільки і чекають коли ми здамось щоб продовжити торгувати з ними. Там до речі їхні їхній бізнес недоторканий навіть в даний період.
З чим ви рішили воювати диванні стратеги??? Легко тут строчити на клавіатурі, коли за вас хтось другий спить в окопі......
20.09.2019 09:37
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Они клавами воюют.Все никак путч не смогут организовать.Это ж не клавы денно и ношно на цензоре стирать В "формуле Штайнмайера" нет "ни одного слова об амнистии" террористов, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4196
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Зегенеративная логика. Не могут организовать путч, который придумала тупая овца из фракции слуга народа)))
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а в них все через зад - з початку Офшоренку рейтинг до 8% обвалили , а тепер взагалі допомагають його посадити !
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Пациеты начали путаться в показаниях...
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і нєт ні слова виводє русні с дамбаса.
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а с какого кера её вообще обсуждают, если есть минские
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почему начинается разговор с выборов, а не с полного прекращения огня???
полного! т.е. не только с нашей стороны... а полного
какие выборы? если нельзя поднять голову? если прибывает новая партия ихтамнетов, снайперов и прочих трактористов... если нагнетается обстановка, да так, что наши не могут ответить, чтоб не спровоцировать падлюк и не быть обвиненными в нарушении договоренностей.... какие выборы - если раша втюхивает свои паспорта в недорецпубликах...
и какой особый статус...??? кому? боевикам и мучителям???
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він, цей Пристайко, або включає дурника, або ще не здогадується, що кацапи у Мінськ-3 чи то у "формулу Штанмаєра" зєлємойським підписувати підсунуть. Кацапи, навчені досвідом мертвонародженого і недіючого мінська та мінська-2, який допускає двозначні трактування, у Мінську-3 чітко випишуть зєлємойським таке, що і формула Штанмаєра здригнеться. Тут весь час кричали на попередників, що начебто підписали невигідні для України мінські папірці, побачите що нові керманичі напідписують, десь там посередині. Амністію бойовикам підпишуть аж бігом, це ще буде не саме страшне. Кацапи нічого їм не забудуть, знову помилок як з попередніми "мінськами" вже не зроблять. Не можна взагалі нічого з ****** підписувати! Він не підпише нічого, що буде на користь Україні, це апріорі.
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_Во-первых, это никакая не "формула штайнмайера", а формула капитуляции. И сейчас вы обсуждаете технические моменты капитуляции!
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фактична капітуляція була підписана , з дозволу Офшоренка , в Мінську 5 років тому !
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Это какой-то ПОЗОР. Насколько Петю считал барыгой, но Зеля с командой сдают Украину по полной, сказки рассказывают каждый день, сделали бы обращение и объяснили людям что и как, а словесный понос для отвлечения внимания, был у нас один презик, тоже любил подрассказать на фене, может лидерам молодой команды пора присмотреть квартирки в Ростове, пока цены от спроса не взлетели?
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Есть только одна формула: "На всей территории государства Украина действует только один, основной закон (Конституция Украины). И никак иначе!!!
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формула штайнмайера: зєбіл+х"йло=маларосія.
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так покажите людям эти договоренности! каждый день разные варианты говорят! володя гарант объясни людям, что вы там задумали лишенцы!
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дристайка, ти давай, ще розповідай. Все. На що ти погодився, що вже готовий здати і таке інше.
Та готуйся тікати.
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Да нафиг еще что-то этим соевым уе..ям объяснять! Народ поверил Зеленскому и выбрал его. И пусть он решает и выполняет то, что и обещал. Народ этого ждет, ждет мира. А эта кучка лузеров нах никому не упала со своим мнением. Демократия! Точка.
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Министр внутренних дел Вадим Пристайко утверждает, что "формула Штайнмайера" не предусматривает амнистии лиц, которые принимали участие в военных действиях против Вооруженных сил Украины

я шо то пропустив? Авакiв ....всьо ?
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Хахахахах брехуны брехунами погоняют и брехунами с верху
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По формуле Штанмайера выборы в ОРДЛО будут примерно такими же, каким был пресловутый "референдум" в Крыму в 2014 году, то есть на российских штыках. Результаты, соответственно, заранее будут написаны в Кремле. И кого Пристайко здесь лечит? Капитуляция она и в Африке капитуляция.
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О формуле штанмера также небыло ничего,а потом БАЦ и появилось.Так и с амнистией не будет,не будет,а потом хоп и она уже есть.Вы же,зеленкины ЛЖЕТЕ на каждом шагу.Вы трусы и боитесь обществу сказать правду.От вас можно ожидать чего угодно.
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а нах им амнистия они будут депутами и ментами/прокурорами/ после 'выборов'
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