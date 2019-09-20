 Зеленский обсудил с делегацией МВФ реформы в Украине и ситуацию с ПриватБанком. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Во время встречи обсуждалась программа поддержки Фондом повестки дня реформ в Украине, которые направлены на поддержку макроэкономической стабильности и роста экономики.
Зеленский отметил, что менее чем за месяц работы новоизбранная Верховная Рада приняла ряд законов, направленных на реформирование финансового сектора, детенизацию экономики и реальную борьбу с коррупцией.
"Я уверяю в полной поддержке структурных реформ в экономике, независимости Национального банка и всестороннего расследования злоупотреблений в банковском секторе", - заявил Президент.
Кроме того, стороны затронули вопросы дальнейших реформ энергетического сектора и ситуацию с ПриватБанком.
Президент отметил, что дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом является важным элементом усиления доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов и международных партнеров.
І обіцяє, що не дозволить посилення впливу бені на президента.
П'ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко зустрівся з представниками Місії МВФ, яка перебуває цими днями в Україні.
П'ятий президент України висловив вдячність за підтримку нашої держави з боку Міжнародного валютного фонду, що сприяло макроекономічній стабілізації та відновленню економічного зростання.Під час зустрічі було обговорено проект Державного бюджету на 2020 рік, який був представлений Урядом України. Було наголошено на необхідності закладення в його основу реалістичних цілей, а також забезпечення його відповідності домовленостям з Міжнародним валютним фондом.
Представники МВФ також звернули увагу на важливість незалежності Національного банку України.
Петро Порошенко закликав МВФ звернути особливу увагу на недопущення ревізії націоналізації Приватбанку, що може підірвати не лише макроекономічну стабільність, але й інвестиційний імідж України.П'ятий президент України засудив політично вмотивовані переслідування колишнього глави Національного банку України Валерії Гонтаревої та закликав МВФ засудити такі дії з вимогою забезпечити невідкладне розслідування та притягнення до відповідальності як виконавців, так і замовників цих злочинів.
Неужели надо вернуть ПриватБанк Коломойскому?
14 сентября в 07:32 ·
Не заради паніки, боже спаси!
Я ось що хочу сказати: щойно Приватбанк втратить статус державного, я ним не користуватимусь. Ощада та УГБ мені цілком вистачить для моїх потреб.
Ось тоді побачимо, наскільки 25% більші за 73.
До того часу, звісно, жодних рухів не робитиму.
Кажете, якщо всі підуть, то банківська система впаде?
Вона ще гарантованіше впаде, якщо не підуть. Бо ту кучеряву тварюку вгамує хіба що заступ могильщика.
Ще раз: без паніки. Наразі жодних підстав для недовіри до Привату немає.
Не ветки обсуждения, а соевыя рыгота на страну, на президента и на принимаемые законы
ну вот технически - как он мог украсть деньги сначала частного банка Бени, а потом государственного?
физически - КАК?
блин совсем **...улись.