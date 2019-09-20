 Зеленский обсудил с делегацией МВФ реформы в Украине и ситуацию с ПриватБанком. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Во время встречи обсуждалась программа поддержки Фондом повестки дня реформ в Украине, которые направлены на поддержку макроэкономической стабильности и роста экономики.

Зеленский отметил, что менее чем за месяц работы новоизбранная Верховная Рада приняла ряд законов, направленных на реформирование финансового сектора, детенизацию экономики и реальную борьбу с коррупцией.

"Я уверяю в полной поддержке структурных реформ в экономике, независимости Национального банка и всестороннего расследования злоупотреблений в банковском секторе", - заявил Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина договаривается о новом кредите МВФ в $5 млрд, - Bloomberg

Кроме того, стороны затронули вопросы дальнейших реформ энергетического сектора и ситуацию с ПриватБанком.

Президент отметил, что дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом является важным элементом усиления доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов и международных партнеров.

Читайте также: Борьба с коррупцией и планы нового правительства, - в МВФ рассказали, о чем будут говорить с Киевом