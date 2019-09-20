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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Зеленский (2895) МВФ (2717) Приватбанк (517) Гончарук_Алексей (100)

 Зеленский обсудил с делегацией МВФ реформы в Украине и ситуацию с ПриватБанком. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом. Во встрече также приняли участие Премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский обсудил с делегацией МВФ реформы в Украине и ситуацию с ПриватБанком 01

Во время встречи обсуждалась программа поддержки Фондом повестки дня реформ в Украине, которые направлены на поддержку макроэкономической стабильности и роста экономики.

Зеленский отметил, что менее чем за месяц работы новоизбранная Верховная Рада приняла ряд законов, направленных на реформирование финансового сектора, детенизацию экономики и реальную борьбу с коррупцией.

"Я уверяю в полной поддержке структурных реформ в экономике, независимости Национального банка и всестороннего расследования злоупотреблений в банковском секторе", - заявил Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина договаривается о новом кредите МВФ в $5 млрд, - Bloomberg

Зеленский обсудил с делегацией МВФ реформы в Украине и ситуацию с ПриватБанком 02

Кроме того, стороны затронули вопросы дальнейших реформ энергетического сектора и ситуацию с ПриватБанком.

Президент отметил, что дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом является важным элементом усиления доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов и международных партнеров.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149681
 
 
 Топ комментарии
 
ты не поймешь. просто листай дальше
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Зеленский обсудил с делегацией МВФ реформы в Украине и передал все приказы от Коломойского насчёт Приватбанка.
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А че луччего банкира Галактики не пррригласили??
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ПриватБанк націоналізірований.Крапка.
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Шо ще один із-за парєбрика? Не паплюж Українську мову "націоналізірований", це на цаповій мові, а по українські "націоналізований"
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Данилюк на Шустері говорить, що коломойський небезпечний для держави.
І обіцяє, що не дозволить посилення впливу бені на президента.
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Петро Порошенко зустрівся з Місією МВФ в Україні

П'ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко зустрівся з представниками Місії МВФ, яка перебуває цими днями в Україні.
П'ятий президент України висловив вдячність за підтримку нашої держави з боку Міжнародного валютного фонду, що сприяло макроекономічній стабілізації та відновленню економічного зростання.Під час зустрічі було обговорено проект Державного бюджету на 2020 рік, який був представлений Урядом України. Було наголошено на необхідності закладення в його основу реалістичних цілей, а також забезпечення його відповідності домовленостям з Міжнародним валютним фондом.

Представники МВФ також звернули увагу на важливість незалежності Національного банку України.
Петро Порошенко закликав МВФ звернути особливу увагу на недопущення ревізії націоналізації Приватбанку, що може підірвати не лише макроекономічну стабільність, але й інвестиційний імідж України.П'ятий президент України засудив політично вмотивовані переслідування колишнього глави Національного банку України Валерії Гонтаревої та закликав МВФ засудити такі дії з вимогою забезпечити невідкладне розслідування та притягнення до відповідальності як виконавців, так і замовників цих злочинів.
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а коломойський сказав, він ПОКИ не Приватбанк.
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До Зеленского ситуации с Приватбоком не было, а тут появился Зеленский и появилась «ситуация». А не думает что после его ухода во все решенные им ситуации по приватбанку повесят на него?
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она (ситуация) всегда была, с тех пор как его (ПриватБанк) национализировали, повесят и на него, если будет сам решать, а не суды
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А че луччего банкира Галактики не пррригласили??
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щас он у Шустера свой зад показала, не захотела говорить с Беней.
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А в каком контексте обсуждали?
Неужели надо вернуть ПриватБанк Коломойскому?
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Володимир Саркісян
14 сентября в 07:32 ·

Не заради паніки, боже спаси!
Я ось що хочу сказати: щойно Приватбанк втратить статус державного, я ним не користуватимусь. Ощада та УГБ мені цілком вистачить для моїх потреб.
Ось тоді побачимо, наскільки 25% більші за 73. Зеленський обговорив із делегацією МВФ реформи в Україні і ситуацію з ПриватБанком - Цензор.НЕТ 2558
До того часу, звісно, жодних рухів не робитиму.
Кажете, якщо всі підуть, то банківська система впаде?
Вона ще гарантованіше впаде, якщо не підуть. Бо ту кучеряву тварюку вгамує хіба що заступ могильщика.
Ще раз: без паніки. Наразі жодних підстав для недовіри до Привату немає.
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так. я понял кто на смене. всем пока....
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Та крестики можно поставить еще во всех остальных новостях.
Не ветки обсуждения, а соевыя рыгота на страну, на президента и на принимаемые законы
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Два варианта по Приватбанку- или Коломойский, или Порошенко должны доказать что не украли деньги .
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почему или. Пусть оба доказыают.
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а какое отношение имеет Порошенко к деньгам Приватбанка?

ну вот технически - как он мог украсть деньги сначала частного банка Бени, а потом государственного?

физически - КАК?

блин совсем **...улись.
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Порошенко имеет отношение ко всем деньгам, которые спистили в Украине!
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Ну не только Коломойский схематозник, Порошенко не забывал и себя за годы у власти.
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На зустрічі був присутній Беня, але захований під столом, який смикав за яйця свою маріонетку, з метою ведення бесіди в узгодженому руслі.
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Tut toze vse zapysyvajet s odnoj storoni,a s drugoj tolko odin celovek. Зеленський обговорив із делегацією МВФ реформи в Україні і ситуацію з ПриватБанком - Цензор.НЕТ 1231Realno dolzen byt sekretar,pocemu zapysyvat vsem.
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А шо там за ситуация с Приватбанком? Кто то хочет сказать, что Коломойскому пальцы дверью зажали, что бы он прошение о национализации банка подписал?
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Любопатная ситуация. С однойсторноны ЕС и МВФ требут националицию Привта, с другой хоят что бы решали суды, при этм что-то хотят от Президета!?
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Для справки. Крали в Привате двое касап Боголюбов и голобородька Беня , каждый имел по 32,5% акций в Привате. Беня воровал и был в доле с гражданином мацковии . Так понятно ?
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