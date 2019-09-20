 Полицейские весь день искали в Киеве взрывчатку после ложного сообщения о минировании

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром опять получили сообщение о массовом минировании 20 жилых домов, 8 роддомов, 11 детских садов, 22 торговых центров, посольства и мостов. Только что проверки завершились: ничего опасного", - написала она.

Также на Цензор.НЕТ: "Ничего не собираюсь делать. Все, что я хотел сделать, - я уже сделал", - "минер" Белько

Полиция начала уголовное производство по ст. 259 Уголовного кодекса Украины - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Если виновного найдут, ему может грозить до 6 лет лишения свободы.