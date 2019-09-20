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Все про:Киев (17932) минирование (849) Нацполиция (10107) Блищик Оксана (5)

 Полицейские весь день искали в Киеве взрывчатку после ложного сообщения о минировании

Столичные правоохранители проверили мосты, посольства, детсады, роддомы и торговые центры после сообщения о минировании.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром опять получили сообщение о массовом минировании 20 жилых домов, 8 роддомов, 11 детских садов, 22 торговых центров, посольства и мостов. Только что проверки завершились: ничего опасного", - написала она.

Также на Цензор.НЕТ: "Ничего не собираюсь делать. Все, что я хотел сделать, - я уже сделал", - "минер" Белько

Полиция начала уголовное производство по ст. 259 Уголовного кодекса Украины - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Если виновного найдут, ему может грозить до 6 лет лишения свободы.

Полицейские весь день искали в Киеве взрывчатку после ложного сообщения о минировании 01

Источник: https://censor.net.ua/n3149680
 
 
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Ахкакойминистр уже взял напоруки "минера"?
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Если бы при поимке этих "минёров" предусматривалась не санкция до позбавлення волi,а батогом по спине чтобы кожа лопалась и ребра трещали,то "минёров" стало бы на порядок меньше.
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молодці. Так можна кожен день. Подзвонив сам собі про вибухівку - і на пиво.
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Нехай поліція пошукає краще, де в Україні блазнівська рать бідність перемогла. Поліцейські цілий день шукали в Києві вибухівку після неправдивого повідомлення про мінування - Цензор.НЕТ 2604
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Пора уже этих "минёров" просто сразу посылать нах...
Это для них будет самый жёсткий облом! 🙉😂
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