 Гончарук распорядился провести проверку "исполнительной дисциплины" в КГГА

Как передает Цензор.НЕТ, документ опубликовало издание LB.ua.
В распоряжении сказано, что проверка будет проводиться с 25 сентября по 8 октября.
К выполнению аудита будут привлечены ряд лиц, в том числе министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, госсекретарь Кабинета министров Владимир Бондаренко, генпрокурор Руслан Рябошапка, глава Службы безопасности Украины Игорь Баканов.
Кроме того, в документе сказано, что киевский мэр и глава КГГА Виталий Кличко должен обеспечить "создание надлежащих условий" для проведения проверки.
Экс-гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко 16 сентября заявил о необходимости провести проверку деятельности киевской власти.
Как сообщалось, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко обратился к премьеру Алексею Гончаруку с просьбой провести аудит работы мэра Киева Виталия Кличко и КГГА.
Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики (фракция "Слуга народа"), бывший генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко обратился к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с просьбой инициировать общий аудит деятельности Кличко, КГГА и подчиненных структур.
По его словам, около 200 уголовных производств в отношении чиновников КГГА, начатых во времена мэра Кличко, "так и не были доведены до финального завершения", "ни одного вора – за решеткой".
шорты, носки в сандали. все по феншую....
страна воюет, каждый день погибшие или тяжело раненные. уже потери превысили все что были до этого после февраля 2015. нет *****... "исполнительная дисциплина" это охеренная проблема. команда то новая. чо там проверять?
🤗
противно смотреть как зеленая шалупень вылизывает очко Богдану ....
может дела такие и прокуроры что засадить не получается?
Надо бы самого Ткаченко проверить