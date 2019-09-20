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 Политика Украины
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 Гончарук распорядился провести проверку "исполнительной дисциплины" в КГГА

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук издал распоряжение о проведении проверки состояния исполнительской дисциплины в Киевской городской госадминистрации и отдельных районных администрациях столицы.

 Как передает Цензор.НЕТ, документ опубликовало издание LB.ua.

В распоряжении сказано, что проверка будет проводиться с 25 сентября по 8 октября.

К выполнению аудита будут привлечены ряд лиц, в том числе министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, госсекретарь Кабинета министров Владимир Бондаренко, генпрокурор Руслан Рябошапка, глава Службы безопасности Украины Игорь Баканов.

Кроме того, в документе сказано, что киевский мэр и глава КГГА Виталий Кличко должен обеспечить "создание надлежащих условий" для проведения проверки.

Экс-гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко 16 сентября заявил о необходимости провести проверку деятельности киевской власти.

Гончарук распорядился провести проверку исполнительной дисциплины в КГГА 01

Как сообщалось, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко обратился к премьеру Алексею Гончаруку с просьбой провести аудит работы мэра Киева Виталия Кличко и КГГА.

Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики (фракция "Слуга народа"), бывший генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко обратился к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с просьбой инициировать общий аудит деятельности Кличко, КГГА и подчиненных структур.

По его словам, около 200 уголовных производств в отношении чиновников КГГА, начатых во времена мэра Кличко, "так и не были доведены до финального завершения", "ни одного вора – за решеткой".

Источник: https://censor.net.ua/n3149679
 
 
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правильно. проверить соответствие - бороды козлинные, глаза безумные, идеи дебильные. все должны соответствовать
шорты, носки в сандали. все по феншую....

страна воюет, каждый день погибшие или тяжело раненные. уже потери превысили все что были до этого после февраля 2015. нет *****... "исполнительная дисциплина" это охеренная проблема. команда то новая. чо там проверять?
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Сначала строем походить нада- ать-два!
🤗
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позорники....
противно смотреть как зеленая шалупень вылизывает очко Богдану ....
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Что ж их кличко судил то?
может дела такие и прокуроры что засадить не получается?

Надо бы самого Ткаченко проверить
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я на скріні не побачив, що саме конкретно мають перевіряти. "Виконавча дисципліна" - поняття надто широкотрактоване: починається з пропускного режиму на об'єкті... Можливо, Баканов цим і займеться?
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Можливо, їх ніхто не слухається. А може просто прочухана схотілося комусь дати.
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