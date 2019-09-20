 Идея, мягко говоря, абсурдная. Гиперлупа в Украине не будет, - Криклий отказался от проекта Омеляна

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Наше місто.

"Я считаю, что идея, мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации. Это однозначно и быстрее и проще. В нашем случае, к сожалению, Гиперлупа не будет", - сказал министр.

При этом Криклий подчеркнул, что хочет, чтобы украинская инфраструктура ездила, летала, плавала и развивалась максимально по всем направлениям.

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Hyperloop — проект вакуумного высокоскоростного поезда, предложенный в 2013 году американским венчурным предпринимателем Илоном Маском. По словам Маска, скорость поездов сможет достигать до 1220 км/ч. Нас сегодняшний день, проект до конца не реализован.На испытаниях удалось достичь максимальной скорости порядка 450-460 км/ч.

В 2018 году экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян изъявил желание подключиться к глобальному проекту Hyperloop. Строительство тестовой площадки для Hyperloop планировалось в рамках развития индустриального парка в Днепре.

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