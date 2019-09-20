EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Технологии
  2213  72
Все про:транспорт (1299) Мининфраструктуры (626) Омелян (660) Криклий (13)

 Идея, мягко говоря, абсурдная. Гиперлупа в Украине не будет, - Криклий отказался от проекта Омеляна

Министр инфраструктуры Владислав Криклий не планирует заниматься реализацией проекта Hyperloop в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Наше місто.

"Я считаю, что идея, мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации. Это однозначно и быстрее и проще. В нашем случае, к сожалению, Гиперлупа не будет", - сказал министр.

При этом Криклий подчеркнул, что хочет, чтобы украинская инфраструктура ездила, летала, плавала и развивалась максимально по всем направлениям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не гиперлуп, но ехать будет, - Криклий пообещал новые эскалаторы на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве

Hyperloop — проект вакуумного высокоскоростного поезда, предложенный в 2013 году американским венчурным предпринимателем Илоном Маском. По словам Маска, скорость поездов сможет достигать до 1220 км/ч. Нас сегодняшний день, проект до конца не реализован.На испытаниях удалось достичь максимальной скорости порядка 450-460 км/ч. 

В 2018 году экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян изъявил желание подключиться к глобальному проекту Hyperloop. Строительство тестовой площадки для Hyperloop планировалось в рамках развития индустриального парка в Днепре.

Также читайте: Гиперлуп я еще не запустил, перевозить будет некому, - Омелян ответил на предложение советника Зеленского "убить и расчленить" госмонополии

Источник: https://censor.net.ua/n3149678
 
 
 Топ комментарии
 
Была гиперзалупа от мародёра. Мародёра кышнули - фантастика для воровства окончилась.
 показать весь комментарий
 
Гипер жопу теперь получите Зебилы
 показать весь комментарий
 
Теперь будут тырить по карманам, ведь они ничего зелупам не обещали. Поурезали всю социалку, медицину, науку и образование. Увеличили расходы на содержание офиса Зели и прокуроров.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Была *********** от мародёра. Мародёра кышнули - фантастика для воровства окончилась.
 показать весь комментарий
 
 
Вовка, вистачить вже по роялю своєю мінілупаю стукати.
 показать весь комментарий
 
 
Я считаю, что идея, мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации. Это однозначно и быстрее и проще...", - сказал министр. Источник: https://censor.net.ua/n3149678

😁😁😁
 показать весь комментарий
 
 
Всім насрати на те, що ти там рахуєш, стара і тупа п.
 показать весь комментарий
 
Гиперлуп в Украине будет,только еще не скоро,как и во многих странах он будет,гиперлуп тестируют в ОАЭ,как раньше в Англии тестировали паровоз
 показать весь комментарий
 
Никаагдааа, адназначна, и страны нибудит...
 показать весь комментарий
 
 
Какое умственно одаренное тело отписалось... У вас в семье все такие?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
в свинарнике? однозначно.там все свыноботы ырудированы умственнодоганяющие
 показать весь комментарий
 
 
Теперь будут тырить по карманам, ведь они ничего зелупам не обещали. Поурезали всю социалку, медицину, науку и образование. Увеличили расходы на содержание офиса Зели и прокуроров.
 показать весь комментарий
 
 
Ты хоть бюджет открой, везде рост, особенно на оборону.
 показать весь комментарий
 
 
не на оборону, а на ментов и оборону вместе.

за счёт ментов.
 показать весь комментарий
 
 
Правильно...зебобики должны копать канал...😀
 показать весь комментарий
 
 
Где то штурмуют Луну, строят планы на счет Марса, а у нас нажраться вареников и пару серий сватов под пивас. Лохи вы лохи, как все в вашей жизни справедливо...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
порохоботы штурмуют Луну, атакуют Марс, осаждают цензор. Нормальные же люди едят вареники и пьют пиво, посылают порохоботов на цензоре
 показать весь комментарий
 
 
Да я не против, живите как хотите, только другим не мешайте. А то, засели посреди Европы, и ходят с протянутой рукой по миру, ...спасите, памагите, дайте, дайте. защитите!!!... ******* всех...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Кто тебе мешает улететь на Марс? 😁
Какая серия Сватов помешала Омеляну построить гиперлуп?
 показать весь комментарий
 
Ты с дивана не слазишь и утку вынести после себя не можешь,а туда же...на марс.Лунолох.
 показать весь комментарий
 
 
Да ты мычи про что угодно, порохоботом меня называй, зелеботом, мне на тебя начхать, я далеко, ты в Шепетовке в грязных труселях...
 показать весь комментарий
 
а скільки ми вклали в гіперлуп ?
певно менше ніж в країну в смартфоні
 показать весь комментарий
 
 
але всеодно всередині заповнився, доведеться накласти зверху гіперлупа
 показать весь комментарий
 
Ну наконец адекватное мнение, пусть сначала протестируют другие страны а то существуют очень большие сомнения в его рентабельности.
 показать весь комментарий
 
яка рентабельність? проект мав фінансувати сам Ілон Маск.... але навіщо нам ******* технології і досягнення..... головне, щоб бобікам шаурми вистарчило
 показать весь комментарий
 
 
так шаурму уже сейчас любой зебобик лизнуть может, пусть и не каждый день Ідея, м'яко кажучи, абсурдна. Гіперлупа в Україні не буде, - Криклій відмовився від проєкту Омеляна - Цензор.НЕТ 2863
 показать весь комментарий
 
Чушь полная, Омелян только говорил что будет искать инвестора, никаких конкретных договоров с Маском нет.
 показать весь комментарий
 
 
станом на 27.02.2018 вже було 10 партнерів, готових інвестувати кошти у гіперлуп
 показать весь комментарий
 
Можно и тут протестировать.Собрать ботву соевую и на марс в гипербудке...
 показать весь комментарий
 
А чем думал чиновник высокого ранга Омелян, когда такое предлагал???
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Судя по комментам, порохоскот реально ждал распродажи билетов на **********! У мародёра ядерный лохторат!
 показать весь комментарий
 
 
Осталось только узнать сколько денег успел в эту ерунду вбухать Омелян, он там втирал что проектирование уже идет полным ходом.
 показать весь комментарий
 
 
дурачок. гиперлуп не надо проектировать. он уже есть. Омелян предлагал Украину как площадку для реализации в связи с гибким (на тот момент) законодательством, приветствием инвестиций (на тот момент) и относительной дешевизне реализации (на тот момент).
 показать весь комментарий
 
 
Во придурок, любое строительство нужно проектировать.
 показать весь комментарий
 
 
а разве по Г+Г сумму украденного ещё не придумали ?
 показать весь комментарий
 
 
А напрасно, были бы впереди всей планеты. А мы это умеем. ОТ НАС ВСЕ ЖИВОЕ НА ПЛАНЕТЕ ПОШЛО.
 показать весь комментарий
 
кацапы самый древний вид приматов на земле - от вас произошли обезьяны
 показать весь комментарий
 
 
При Зеленском у нас не только Гиперлупа не будет, но и всего остального.
 показать весь комментарий
 
 
Рожденный ползать летать не может, это для него абсурдно.
 показать весь комментарий
 
Украина должна прежде всего защищать, поддерживать и развивать те технологии, которые у нее есть.
 показать весь комментарий
 
 
14 часов едет поезд с Днепра в Одессу - вы сначала запустите поезда которые хоть по 100км в час покрывают а потом разную хрень типа гиперпулов стройте - ну это я бывшим панторезам у власти - главно шо б эта власть той же хренью страдать не начала
 показать весь комментарий
 
 
простите у шизоида емели была навязчивая идея с этим так званной ************... только и трандел о этом проекте... нигде в мире её нет в богатых странахещё .а тут в стране нищей и где война....а в вагонах тараканы. крысы и снег зимой и унитазы антикварные в какашках до сих пор ездят сколько всего материала такого показано в новостях...а ему всё трубу давай.... выжил бедного поляка с министерства ...каждый раз на заседаниях министров аж с трусов выпрыгивал обсирая поляка .такой сякой корупционер ...ляля фафа....выжили беднягу.... а сам вот и признался сам что обосрался с реформами ЖД! работничек блин... тепловозов нет! вагонов нет и зерно возить нечем..и так далее..
 показать весь комментарий
 
 
Да изначально смешная и абсурдная идея.
Гиперпул может быть появится в США в 2029 году, пока даже не все технические детали завершены и все еще идет разработка. В общем, это столь высокотехнологичный и дорогой проект, который Украина не потянет даже если очень, очень и очень захочет.
 показать весь комментарий
 
 
he Boring Company американского миллиардера и владельца частной космической компании SpaceX Илона Маска открыла под Лос-Анджелесом свой первый скоростной подземный тоннель.

Двухкилометровый подземный тоннель Loop Transportation System заработал в небольшом городе Хоторн, где находится штаб-квартира The Boring Company и SpaceX, сообщает Reuters. На строительство объекта ушло почти два года. Тоннель стал первым в рамках разработанного The Boring Company проекта борьбы с загруженностью на дорогах. Первым в тоннеле проехал сотрудник компании на Tesla Model X. За две минуты автомобиль проехал весь участок «подземной дороги» протяженностью 1,8 км.

19 декабря 2018

Это еще не гиперлуп но очень к нему близко
 показать весь комментарий
 
 
Да и зачем быть первыми, пусть сначала протестируют, а потом на чужих ошибках полегче будет
 показать весь комментарий
 
Никто гиперлуп строить в Украине не собирался дауны вы семидяситетрехпроцентные телевизионноголовые
Украина собиралась участвовать в этом научном проекте.
Под Днепррм должны были открыть одну из испытательных площадок, но теперь сосите *********** олигархов ущербное стадо в вольере
 показать весь комментарий
 
Криклий наверное не врубился.Идея как раз у Омельяна не абсурдная,а супер доходаная.На нее можно легко миллиарды долларов списывать.А потом с напускным видом огорчения заявить:"Звыняйте.Дело новое.Не получилось.С кем не бывает?Он даже у Маска с первого раза не все получается.Нооооо!В следующий раз обязательно получится".
 показать весь комментарий
 
 
Гиперлупа не будет зато будет *********** каждому 73-х процентному
 показать весь комментарий
 
 
Окститесь, болезные. Какой гиперлуп? Вы не в состоянии установить кондиционеры в вагонах; запустить городскую позорную электричку, которая ходит сама-по-себе, а не по расписанию; у вас, недоумков, нет ни желания, ни талантов чтобы украинских граждан возили не скотовозы, а нормальные электропоезда; у вас даже киевский жд вокзал пропах, извините, мочой и цыган.. , пардон, ромами; у вас билеты продаются через сайт booking.ug.gov.ua фирмы януковича, которому с каждого проданного билета капают гривни; у вас подземный переход на Выдубичах-Трипольское залит канализацией с весны и вы не в силах провести дизенфекцию... И так еще на сотню листов. Мерзкие ублюдки, за что вы не беретесь, везде *опа.
 показать весь комментарий
 
Клоуни, ідея швидкої залізниці розроблялась ще за радянських часів, і за кордоном десь з 50х років чи й раніше. Якщо Омелян захоплювався такими технологіями - то це йому +, а не мінус. Він не був суперміністром. Але ви навіть не знаєте, що таке захоплюватись інженерними рішеннями, а не кривлятися перед дзеркалом.
І до того ж, потяги у Західній Європі курсують зі знаааачно, дуже знаааааачно вищою швидкістю, ніж в Україні. Навіть не цікавився чому - поцікавтесь.
 показать весь комментарий
 
Свыни, зачем вам скорость? И так и так зажарят.....
 показать весь комментарий
 
Бабло гиперрлупнуть не палучилось..
🤑
 показать весь комментарий
 
4-5-6G ФАНТАСТІШ, ХВИЛІ ЗА БАБЛО КУПУВАТИ, ТАК І ТУТ, Україна не варта новітніх технологій, це комент на цю зеглядську новину!!!
 показать весь комментарий
 
а кто ответит за мыролюбный ремонт дорог в Украине этот крикливый не рассказал?

Или емельян - умственно отсталый уже превратился в онжыдети?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх