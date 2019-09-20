 Идея, мягко говоря, абсурдная. Гиперлупа в Украине не будет, - Криклий отказался от проекта Омеляна

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Наше місто.
"Я считаю, что идея, мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации. Это однозначно и быстрее и проще. В нашем случае, к сожалению, Гиперлупа не будет", - сказал министр.
При этом Криклий подчеркнул, что хочет, чтобы украинская инфраструктура ездила, летала, плавала и развивалась максимально по всем направлениям.
Hyperloop — проект вакуумного высокоскоростного поезда, предложенный в 2013 году американским венчурным предпринимателем Илоном Маском. По словам Маска, скорость поездов сможет достигать до 1220 км/ч. Нас сегодняшний день, проект до конца не реализован.На испытаниях удалось достичь максимальной скорости порядка 450-460 км/ч.
В 2018 году экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян изъявил желание подключиться к глобальному проекту Hyperloop. Строительство тестовой площадки для Hyperloop планировалось в рамках развития индустриального парка в Днепре.
😁😁😁
за счёт ментов.
Какая серия Сватов помешала Омеляну построить гиперлуп?
певно менше ніж в країну в смартфоні
Гиперпул может быть появится в США в 2029 году, пока даже не все технические детали завершены и все еще идет разработка. В общем, это столь высокотехнологичный и дорогой проект, который Украина не потянет даже если очень, очень и очень захочет.
Двухкилометровый подземный тоннель Loop Transportation System заработал в небольшом городе Хоторн, где находится штаб-квартира The Boring Company и SpaceX, сообщает Reuters. На строительство объекта ушло почти два года. Тоннель стал первым в рамках разработанного The Boring Company проекта борьбы с загруженностью на дорогах. Первым в тоннеле проехал сотрудник компании на Tesla Model X. За две минуты автомобиль проехал весь участок «подземной дороги» протяженностью 1,8 км.
19 декабря 2018
Это еще не гиперлуп но очень к нему близко
https://replyua.net/usa/124574-ilon-mask-oficialno-zapustil-pervyy-hyperloop.html
Украина собиралась участвовать в этом научном проекте.
Под Днепррм должны были открыть одну из испытательных площадок, но теперь сосите *********** олигархов ущербное стадо в вольере
І до того ж, потяги у Західній Європі курсують зі знаааачно, дуже знаааааачно вищою швидкістю, ніж в Україні. Навіть не цікавився чому - поцікавтесь.
🤑
Или емельян - умственно отсталый уже превратился в онжыдети?