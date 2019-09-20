 Закон про мониторинг госвыплат открывает возможность коррупции и может лишить субсидий миллионы людей, - Герасимов

Об этом заявил во время обсуждения законопроекта 1231, 1231-1 "О верификации и мониторинг государственных выплат "сопредседатель фракции" Европейская Солидарность "в ВерховнийРади Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службе "Европейской солидарности".
"Проанализировав бюджет на следующий год мы увидели, что не увеличиваются ни зарплаты, ни пенсии. При этом у нас есть большие подозрения, что этот закон будет использован именно для того, чтобы забрать субсидии у миллионов украинских семей. Ведь по нему решение о лишении субсидий принимать местный чиновник.
Получается левой рукой боремся с коррупцией, а правой снова узакониваем ее. Это крайне неверный путь ", - сказал политик.
Народный депутат отметил, что представление бюджета страны на следующий год должно было состояться в присутствии премьер-министра Украины.
Резюмируя Артур Герасимов призвал депутатов позаботиться о украинцах, живущих в трудных обстоятельствах и защитить их право на получение субсидий.
"Давайте когда принимаем законы думать о том, как они будут влиять на жизнь простых украинцев. И не допустить того, что у миллионов семей будут изъяты субсидии", - отметил парламентарий.
Долой! Нефиг мониторить!
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Дальше можно не читать. Как Петя борется с коррупцией все уже видели.
Ви зробили це разом зелебобики 🐑
кстати ***** из профильного министерства пояснила что сокращение денег на субсидии связано с повышением благосостояния народа. с чем вас зебобики я поздравляю от всего сердца
кстати, нафтогаз уже объявил повышение цены на газ с 1 октября на 5-7 %
Епоха бідності то все.
Раз появится такая возможность у местных властей, значит субсидии будут забирать у людей, это 100%.
а раньшне кто это делалл? Петя с барыгми!?
Украинский борец и народный депутат от фракции Слуга народа Жан Беленюк уснул во время заседания в парламенте. Фото и видео опубликовал журналист Александр Гончаров в Facеbook.
На фото, в частности, видно, как Беленюк дремлет в зале заседаний парламента, опершись на стол.
"Что тебе снится, Жан Беленюк?" - прокомментировал публикацию журналист.
Издание "Страна" сообщило, что спортсмен просыпался - голосовал, и дальше ложился. Беленюк даже не моргал.
Напомним, Жан Беленюк ранее сообщил, что успевает совмещать спортивную карьеру и работу в Верховной Раде Украины.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/329326-prosypalsja_golosoval_i_daljshe_spal_belenjuk_reshil_podrematj_v_rade
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