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 Политика Украины
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Все про:соцвыплаты (432) субсидия (504) Герасимов (224) Европейская Солидарность (119)

 Закон про мониторинг госвыплат открывает возможность коррупции и может лишить субсидий миллионы людей, - Герасимов

Законопроект о верификации и мониторинге государственных выплат дает право местным чиновникам принимать решение о том, забратьли у граждан субсидию или не забрать, такая норма закладывает коррупционную составляющую в данный вопрос,

Об этом заявил во время обсуждения законопроекта 1231, 1231-1 "О верификации и мониторинг государственных выплат "сопредседатель фракции" Европейская Солидарность "в ВерховнийРади Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службе "Европейской солидарности".

"Проанализировав бюджет на следующий год мы увидели, что не увеличиваются ни зарплаты, ни пенсии. При этом у нас есть большие подозрения, что этот закон будет использован именно для того, чтобы забрать субсидии у миллионов украинских семей. Ведь по нему решение о лишении субсидий принимать местный чиновник.

Получается левой рукой боремся с коррупцией, а правой снова узакониваем ее. Это крайне неверный путь ", - сказал политик.

Народный депутат отметил, что представление бюджета страны на следующий год должно было состояться в присутствии премьер-министра Украины.

Резюмируя Артур Герасимов призвал депутатов позаботиться о украинцах, живущих в трудных обстоятельствах и защитить их право на получение субсидий.

"Давайте когда принимаем законы думать о том, как они будут влиять на жизнь простых украинцев. И не допустить того, что у миллионов семей будут изъяты субсидии", - отметил парламентарий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В госбюджете на 2020 год на субсидии предусмотрено почти 48 млрд гривен, - Маркарова

Источник: https://censor.net.ua/n3149676
 
 
 Топ комментарии
 
Что он несет, а кто по его мнению должен принимать решение о лишении субсидии если не местный чиновник. Вот пусть скажет кто тогда это должен делать.
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"сопредседатель фракции" Европейская Солидарность "
Дальше можно не читать. Как Петя борется с коррупцией все уже видели.
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поймали петиных казнорадов за живое! Закон про мониторинг госвыплат открывает возможность коррупции и может лишить субсидий миллионы людей, - Герасимов - Цензор.НЕТ 8454
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То все дурниці. Головне, що зєбіли будуть в захваті - Нарешті закінчиться їхня епоха бідності 😕
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ну вот и хорошо - зебилы должны на своей шкуре почувствовать эту антиукраинскию и антинародную власть
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Тебе рассказать сколько людей лишили субсидии местные чиновники при твоем украинском и народном Пете?
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При барыге сейчас газ был бы 12грн за куб, при Зеленском каждый месяц тарифы снижают.
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Мониторинг, оказывается, способствует коррупции 😁

Долой! Нефиг мониторить!
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поймали петиных казнорадов за живое! Закон про мониторинг госвыплат открывает возможность коррупции и может лишить субсидий миллионы людей, - Герасимов - Цензор.НЕТ 8454
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Они воруют до сих пор ? Какой ужас ! Юлька же все покрала ? КОнкретно, кто и где еще воруют, в каком месте ? Кого еще не разогнали ?

!
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Не смішіть. Це щоб люди не бачили як мільйонери субсидії оформлюють.
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"сопредседатель фракции" Европейская Солидарность "
Дальше можно не читать. Как Петя борется с коррупцией все уже видели.
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Пока ЗЕ никого не посадил он борется с коррупцией не лучше Пети.
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На смену одних мародеров , пришла команда новых мародеров .
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Штоле наверно дурак . Раз с Вами тут общаюсь .
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Так кацап, его пока на бутылку не посадят - будет недоволен.
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Что он несет, а кто по его мнению должен принимать решение о лишении субсидии если не местный чиновник. Вот пусть скажет кто тогда это должен делать.
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На 109 589 грн на добу дорожче обійдеться поточний в.о. президента ніж попередній Президент.
Ви зробили це разом зелебобики 🐑
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правильно. на кой населению субсидии? эпоха бедности закончилась. красть перестали.
кстати ***** из профильного министерства пояснила что сокращение денег на субсидии связано с повышением благосостояния народа. с чем вас зебобики я поздравляю от всего сердца

кстати, нафтогаз уже объявил повышение цены на газ с 1 октября на 5-7 %
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Ну тогда уже давай всю инфу что это для промышленности.
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а ты от промышленности не зависишь? нет?
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Да ты знаешь когда для промышленности был газ по 12грн то цены были ниже чем когда сейчас по 6грн так что особой зависимости не вижу.
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А нафіга тепер ті субсидії?
Епоха бідності то все.
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При этом у нас есть большие подозрения, что этот закон будет использован именно для того, чтобы забрать субсидии у миллионов украинских семей. Ведь по нему решение о лишении субсидий принимать местный чиновник.

Раз появится такая возможность у местных властей, значит субсидии будут забирать у людей, это 100%.
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"Ведь по нему решение о лишении субсидий принимать местный чиновник."

а раньшне кто это делалл? Петя с барыгми!?
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самое интересно из бюджета. все видели?
Закон про мониторинг госвыплат открывает возможность коррупции и может лишить субсидий миллионы людей, - Герасимов - Цензор.НЕТ 6376
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Детям-сиротам на житло - минус 40 процентов ! Закон про мониторинг госвыплат открывает возможность коррупции и может лишить субсидий миллионы людей, - Герасимов - Цензор.НЕТ 6533
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Мониторинг нужен, субсидию должны получать только те кто в ней реально нуждается а хитрожопых все еще хватает.
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Коломойский повел зелохов в 40 летний поход. Зелохи должны страдать!
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Во дает, а кто лишал миллионы людей субсидий при Порошенко, Папа Римский чтоли, да тот же самый местный чиновник.
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А что, у местного чиновника есть какой-то стимул ходить и мониторить субсидии? Да это ослячий закон. А полезного для народа что? Жидовская лавочка голосует только под себя.
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Та навпаки,тепер побачимо скільки лівих переселенців було і як на них рева з розенком крали,і як, та кому місцеві комісії призначали субсидії,всі хто в адміністраціях та міськрадах поголовно субсидіанти з двома джипами.Якщо песи гавкають,значить все робится правильно
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все комменты кроме этого можна вытереть. этот единый верный.
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По петеной партии можно легко судить о верности принимаемых законов, чем больше воя, тем нужней такой закон. Больше всего ни орали при снятии с депутатов неприкоснавенности.
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Украинский борец и народный депутат от фракции Слуга народа Жан Беленюк уснул во время заседания в парламенте. Фото и видео опубликовал журналист Александр Гончаров в Facеbook.

На фото, в частности, видно, как Беленюк дремлет в зале заседаний парламента, опершись на стол.

"Что тебе снится, Жан Беленюк?" - прокомментировал публикацию журналист.

Издание "Страна" сообщило, что спортсмен просыпался - голосовал, и дальше ложился. Беленюк даже не моргал.

Напомним, Жан Беленюк ранее сообщил, что успевает совмещать спортивную карьеру и работу в Верховной Раде Украины.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/329326-prosypalsja_golosoval_i_daljshe_spal_belenjuk_reshil_podrematj_v_rade

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