 Закон про мониторинг госвыплат открывает возможность коррупции и может лишить субсидий миллионы людей, - Герасимов

Об этом заявил во время обсуждения законопроекта 1231, 1231-1 "О верификации и мониторинг государственных выплат "сопредседатель фракции" Европейская Солидарность "в ВерховнийРади Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службе "Европейской солидарности".

"Проанализировав бюджет на следующий год мы увидели, что не увеличиваются ни зарплаты, ни пенсии. При этом у нас есть большие подозрения, что этот закон будет использован именно для того, чтобы забрать субсидии у миллионов украинских семей. Ведь по нему решение о лишении субсидий принимать местный чиновник.

Получается левой рукой боремся с коррупцией, а правой снова узакониваем ее. Это крайне неверный путь ", - сказал политик.

Народный депутат отметил, что представление бюджета страны на следующий год должно было состояться в присутствии премьер-министра Украины.

Резюмируя Артур Герасимов призвал депутатов позаботиться о украинцах, живущих в трудных обстоятельствах и защитить их право на получение субсидий.

"Давайте когда принимаем законы думать о том, как они будут влиять на жизнь простых украинцев. И не допустить того, что у миллионов семей будут изъяты субсидии", - отметил парламентарий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В госбюджете на 2020 год на субсидии предусмотрено почти 48 млрд гривен, - Маркарова