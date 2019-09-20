 СНБО должен был распределить 28 млрд грн на безопасность и оборону, - Сюмар

Об этом Сюмар написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Спросила министра финансов, почему средства на безопасность и оборону не распределили. Она говорит, что 27 млрд не отдельной строкой. Странное заявление, потому что таки отдельной", – написала Сюмар.
Народный депутат напомнила, что именно СНБО распределяет расходы на безопасность и оборону.
"Правда в том, что нынешний СНБО просто не смог по состоянию на сейчас распределить эти деньги. Может, потому, что не могут определить приоритеты. А может, не могут выписать решение СНБО. Ибо отсутствие хотя бы одного официального решения СНБО во время войны - нонсенс", - считает Сюмар.
Также на Цензор.НЕТ: На должность министра обороны меня рекомендовал Арахамия, а не Коломойский, - Загороднюк
а во всём нормальном мире он процентов на 90 открыт
Читаєм текст...
Стаття просто аби як оформлена...
И если предыдущая власть сделала ставку на «москитный» флот, то, судя по всему, новое военно-политическое руководство делает поворот на 180 градусов, радикально изменяя общую направленность дальнейшего развития.
Иначе сложно оценить информацию о том, что по личному указанию президента Зеленского возобновлена программа строительства кораблей класса «корвет» проекта 58250. Официальные источники в Министерстве обороны Украины говорят о том, что уже даже утвержден предварительный план ввода в строй головного корабля серии - корвета «Владимир Великий». То есть если финансирование будет выделяться ритмично и в рамках утвержденной программы, то флот должен получить новый «борт» к концу 2023 г.
Таким образом, есть доля вероятности, что многострадальная программа постройки корветов, начатая еще далеко до 2014 г., будет продолжена. Еще при президенте Викторе Ющенко планировалось построить четыре корабля, было выделено государственное финансирование. Потом после реванша Януковича естественно, все замерло и в итоге к 2019 г. головной корабль серии был в целом готов 32% при готовности корпуса в 80%.http://rusjev.net/2019/09/20/novaya-kontseptsiya-vms-ukrainyi-prodolzhaet-rassmotrenie/