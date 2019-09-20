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 Политика Украины
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Все про:госбюджет (662) оборона (1099) СНБО (3268) Сюмар (316)

 СНБО должен был распределить 28 млрд грн на безопасность и оборону, - Сюмар

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар утверждает, что Совет национальной безопасности и обороны не распределил для бюджета выделенные на обеспечение безопасности и обороны 28 млрд гривен.

Об этом Сюмар написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Спросила министра финансов, почему средства на безопасность и оборону не распределили. Она говорит, что 27 млрд не отдельной строкой. Странное заявление, потому что таки отдельной", – написала Сюмар.

Народный депутат напомнила, что именно СНБО распределяет расходы на безопасность и оборону.

"Правда в том, что нынешний СНБО просто не смог по состоянию на сейчас распределить эти деньги. Может, потому, что не могут определить приоритеты. А может, не могут выписать решение СНБО. Ибо отсутствие хотя бы одного официального решения СНБО во время войны - нонсенс", - считает Сюмар.

Также на Цензор.НЕТ: На должность министра обороны меня рекомендовал Арахамия, а не Коломойский, - Загороднюк

СНБО должен был распределить 28 млрд грн на безопасность и оборону, - Сюмар 01
СНБО должен был распределить 28 млрд грн на безопасность и оборону, - Сюмар 02

Источник: https://censor.net.ua/n3149675
 
 
 Топ комментарии
 
Сюмар из ЕС Порошенко наказывает Оппоблоковца Шуфрича,илита 8% он такая

СНБО должен был распределить 28 млн грн на безопасность и оборону, - Сюмар - Цензор.НЕТ 4206
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это у вас в Кацапии военный бюджет знают только допущенные,

а во всём нормальном мире он процентов на 90 открыт
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Там мається на увазі бюджет РНБО він складає 28 міліардів...
Стаття просто аби як оформлена...
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Сюмар из ЕС Порошенко наказывает Оппоблоковца Шуфрича,илита 8% он такая

СНБО должен был распределить 28 млн грн на безопасность и оборону, - Сюмар - Цензор.НЕТ 4206
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вертел, тебя грохнул Весельчак по голове, что ты херню несешь?
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дилетанты антиукраинские - просто позор какой то
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З цього фонду будуть підгодовувати особливо користних для Зе силовіків.
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Быстро кошки того,а воно не того!У СНБО времени- Уйма.И чтоб меньше знали ФБШники во ВРУ.Военный бюджет,могут знать только допущенные к гостайне,а не ССюмари
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это у вас в Кацапии военный бюджет знают только допущенные,

а во всём нормальном мире он процентов на 90 открыт
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Адмін 28 міліардів... Не міліонів...
Читаєм текст...
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Там мається на увазі бюджет РНБО він складає 28 міліардів...
Стаття просто аби як оформлена...
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Редакция Цензор вы не внимательны не 28 млн. грн. СНБО должен был распределить 28 млн грн на безопасность и оборону, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8020 а 28 млрд. грн.
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СНБО 28 млрд. грн. - главный там президент. Наверно на развитие 95 квартала и новые серии "сватов".
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Новая концепция ВМС Украины продолжает рассмотрение
И если предыдущая власть сделала ставку на «москитный» флот, то, судя по всему, новое военно-политическое руководство делает поворот на 180 градусов, радикально изменяя общую направленность дальнейшего развития.
Иначе сложно оценить информацию о том, что по личному указанию президента Зеленского возобновлена программа строительства кораблей класса «корвет» проекта 58250. Официальные источники в Министерстве обороны Украины говорят о том, что уже даже утвержден предварительный план ввода в строй головного корабля серии - корвета «Владимир Великий». То есть если финансирование будет выделяться ритмично и в рамках утвержденной программы, то флот должен получить новый «борт» к концу 2023 г.
Таким образом, есть доля вероятности, что многострадальная программа постройки корветов, начатая еще далеко до 2014 г., будет продолжена. Еще при президенте Викторе Ющенко планировалось построить четыре корабля, было выделено государственное финансирование. Потом после реванша Януковича естественно, все замерло и в итоге к 2019 г. головной корабль серии был в целом готов 32% при готовности корпуса в 80%.http://rusjev.net/2019/09/20/novaya-kontseptsiya-vms-ukrainyi-prodolzhaet-rassmotrenie/
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