 СНБО должен был распределить 28 млн грн на безопасность и оборону, - Сюмар

Об этом Сюмар написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Спросила министра финансов, почему средства на безопасность и оборону не распределили. Она говорит, что 27 млрд не отдельным строкой. Странное заявление, потому что таки отдельной", – написала Сюмар.

Народный депутат напомнила, что именно СНБО распределяет расходы на безопасность и оборону.

"Правда в том, что нынешний СНБО просто не смог по состоянию на сейчас распределить эти деньги. Может, потому, что не могут определить приоритеты. А может, не могут выписать решение СНБО. Ибо отсутствие хотя бы одного официального решения СНБО во время войны - нонсенс", - считает Сюмар.

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