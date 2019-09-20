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 Политика Украины
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Все про:госбюджет (662) оборона (1099) СНБО (3268) Сюмар (316)

 СНБО должен был распределить 28 млн грн на безопасность и оборону, - Сюмар

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар утверждает, что Совет национальной безопасности и обороны не распределил для бюджета выделенные на обеспечение безопасности и обороны 28 млн гривен.

Об этом Сюмар написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Спросила министра финансов, почему средства на безопасность и оборону не распределили. Она говорит, что 27 млрд не отдельным строкой. Странное заявление, потому что таки отдельной", – написала Сюмар.

Народный депутат напомнила, что именно СНБО распределяет расходы на безопасность и оборону.

"Правда в том, что нынешний СНБО просто не смог по состоянию на сейчас распределить эти деньги. Может, потому, что не могут определить приоритеты. А может, не могут выписать решение СНБО. Ибо отсутствие хотя бы одного официального решения СНБО во время войны - нонсенс", - считает Сюмар.

Также на Цензор.НЕТ: На должность министра обороны меня рекомендовал Арахамия, а не Коломойский, - Загороднюк

СНБО должен был распределить 28 млн грн на безопасность и оборону, - Сюмар 01
СНБО должен был распределить 28 млн грн на безопасность и оборону, - Сюмар 02

Источник: https://censor.net.ua/n3149675
 
 
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Сюмар из ЕС Порошенко наказывает Оппоблоковца Шуфрича,илита 8% он такая

СНБО должен был распределить 28 млн грн на безопасность и оборону, - Сюмар - Цензор.НЕТ 4206
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вертел, тебя грохнул Весельчак по голове, что ты херню несешь?
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дилетанты антиукраинские - просто позор какой то
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З цього фонду будуть підгодовувати особливо користних для Зе силовіків.
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Быстро кошки того,а воно не того!У СНБО времени- Уйма.И чтоб меньше знали ФБШники во ВРУ.Военный бюджет,могут знать только допущенные к гостайне,а не ССюмари
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это у вас в Кацапии военный бюджет знают только допущенные,

а во всём нормальном мире он процентов на 90 открыт
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Адмін 28 міліардів... Не міліонів...
Читаєм текст...
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Там мається на увазі бюджет РНБО він складає 28 міліардів...
Стаття просто аби як оформлена...
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Редакция Цензор вы не внимательны не 28 млн. грн. СНБО должен был распределить 28 млн грн на безопасность и оборону, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8020 а 28 млрд. грн.
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СНБО 28 млрд. грн. - главный там президент. Наверно на развитие 95 квартала и новые серии "сватов".
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