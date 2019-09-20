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 Трое военнослужащих ранены в зоне ООС, - штаб. ВИДЕО

Противник с начала суток 10 раз открывал огонь по позициям защитников Украины из гранатометов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

- дважды вблизи Новотроицкого со стороны Докучаевска - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку от Новоигнатьевки со стороны Стылы - из автоматического гранатомета;

- вблизи Красногоровки со стороны Старомихайловки - из стрелкового оружия;

- неподалеку от Марьинки со стороны Александровки - из стрелкового оружия;

- вблизи Водяного со стороны Ужовки - из ручных противотанковых гранатометов;

- вблизи Павлополя со стороны Украинского - из гранатометов различных систем.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Новолуганского со стороны Доломитного - из ручных противотанковых гранатометов;

- вблизи Крымского со стороны Донецкого - из гранатометов различных систем;

- неподалеку от Южного со стороны "Шахта им.Гагарина" - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника", - добавили в штабе.

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Трое военнослужащих ранены в зоне ООС, - штаб 01
Трое военнослужащих ранены в зоне ООС, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/n3149673
 
 
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Одужання пораненим.
Смерть ворогам !
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Відсмоктує ***** зебіл, завтра буде гірше... гнида тупорила...
на кожного жида знайдеться свій "гітлер"...
зеленський, чекай розплати!
зебілоїди, будете разом з жидами горіти!
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как можно о чем-то договариваться...если нет тишины...?
какие выборы? какие штанмайеры? какой отвод вооружения и сдача укреппозиций???
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Это что бы не расслаблялись. А то у некоторых при слове ;раненый; возникает асоциация с перебинтованым мизинчиком.
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Скорейшего и полного выздоровления вам, Братья!!!
Пусть сдохнут москали и все их лизоблюды!!!
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Странный все таки наш президент. Договоренностей нет ( да и какие договоренности когда выполнялись Россией, если вспомнить мысли Бисмарка по этому поводу, или нашу украинскую историю и Переяславскую раду), а войска отводятся ( кстати на самых опасных для прорыва участках), и собираются отводить по всей линии фронта. В такой ситуации если Зеленский не пойдет на заранее проигрышный вариант придуманных "формул", то Путин может в одночасье помножить его на "0". Каким образом. Да простым. Провести наступательные операции или одну операцию на отведенном участке. Представьте себе ситуацию Украина отводит войска в Станице и Золотом, а РФ ударит в этих местах с захватом всей северной Луганщины. В Киеве Майдан, президент в бега, Путин хозяин положения, двигай хоть до Днепра . Подобное решение отвода войск без заключения соглашения напоминает мне историю Брестского мира, когда молодая советская республика, начала отвод и разоружение армии с линии фронта, договор подписан не был ( потому что немцы выдвинули очень тяжелые условия), а руководство в Москве объявило положение " ни войны ни мира", в итоге немцы двинули войска и к захваченной к тому времени Польши и Прибалтики, захапали без сопротивления еще Белоруссию, Украину, Закавказье и часть РФ включая Ростов.
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Ткнуть бы мордой пристайкина...с..ка жрать скпарам дать захотел...
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