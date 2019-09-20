EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  390  7
Материалы по теме:
Все про:Крым (21886) Аксенов (269)

 Российская марионетка Аксенов на пять лет "переизбран" главой оккупационной администрации в Крыму

Марионеточный "парламент" Крыма 20 сентября переиизбрал на пять лет главой оккупационной администрации полуострова Сергея Аксенова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Кандидатуру Аксенова поддержали 74 представителя так называемого Госсовета Крыма.

По российским законам Аксенов стал высшим должностным лицом и руководителем исполнительной власти оккупированного Крыма на пять лет. Своим распоряжением он назначил временно исполняющим обязанности председателя "Совета министров" крымского вице-премьера Юрия Гоцанюка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Путин привез на мотоцикле Аксенова и Развожаева на байк-шоу в оккупированный Севастополь. ФОТО

Напоминаем, Аксенов занимает данный пост с момента незаконной оккупации Крыма Россией в 2014 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3149671
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
как Петр Крым "возвращал".
- За 5 последних лет, Порошенко и крымские "патриоты" чубаровы,джемилевы ,чайгозы ни разу не внесли "Крым" в пункты переговоров
https://www.facebook.com/2260102650882126/videos/2425059041108249/
 показать весь комментарий
 
Договор был с сакральным,..он нам наш Донбасс, а мы ему наш Крым,а потом и нашу днепровскую воду.Всё вроде равноценно,да и ещё наших испорченных за пять лет оккупации, людей лугадонии
 показать весь комментарий
 
пора бы ему уже и умереть на Родине..)) Гоблин готовься..
 показать весь комментарий
 
Чей Крым?
журналисты нтв в 2009 "подложили свинью" себе , когда сняли репортаж о деревнях в своей глубинке, где народ селами разговаривает исключительно на украинском. рашисты и тогда уже врали - говорили о добровольном переселении.
https://hyser.com.ua/community/105661-i-chya-sibir-nas-zdes-60-tysyach-semey-i-vse-razgovarivayut-ridnoyu-movoyu?utm_medium=referral&utm_source=idealmedia&utm_campaign=hyser.com.ua&utm_term=1274250&utm_content=7460077

"...Тогда поселение называлось Бейгалы-Куль, однако с приходом украинцев, у которых на протяжении многих лет не было шанса сбежать из этой ледяной тюрьмы, поселок решили переименовать в Гавриловку. Однако в конце концов украинцы решили назвать по подобию их прежнего дома - Крым. Интересно, что журналисты даже не скрывают - совсем рядом расположены такие же полностью украинизированные деревни переселенцев с Полтавской и Одесской области, которых выслали насильно, заселив украинские территории россиянами для контроля этой местности...."

Російську маріонетку Аксьонова на п'ять років "переобрали" главою окупаційної адміністрації в Криму - Цензор.НЕТ 5196
 показать весь комментарий
 
 
Радуются так, власть в Крыму поменялась! Аксенов был, и остался...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх