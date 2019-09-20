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Все про:Харьковщина (1383) ущерб (78) ГФС (3424)

 Налоговая милиция Харьковской области обеспечила возмещение в бюджет более 8 млн. грн. нанесенного ущерба

Благодаря действиям сотрудников налоговой милиции ГУ ГФС в Харьковской области предприятие, которое уклонилось от уплаты налогов в особо крупных размерах, возместило в бюджет более 8 млн. грн. нанесенного ущерба.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках расследования уголовного производства был установлен руководитель одного из харьковских заводов, который в течение 2014-2017 гг. осуществлял манипулирование с документами налоговой отчетности и безосновательно завышал расходы предприятия. В результате таких действий фигуранта в государственный бюджет не поступили средства в особо крупных размерах.

Благодаря принятым во время досудебного расследования мерам государству возмещено более 8 млн. грн. причиненного ущерба, в связи с чем указанное уголовное производство прокуратурой Харьковской области направлено в суд для освобождения фигуранта от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговая милиция добилась возмещения в бюджет 51,7 млн грн неуплаченных таможенных платежей при импорте газа

Источник: https://censor.net.ua/n3149670
 
 
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А сколько прожрали зарплат и льгот от государства получат?
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При Порошенку сіло корупціонерів - Нуль. При Зеленському сіло корупціонерів - Нуль. Суха статистика.
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Хроники импортозамещения за поребриком
Податкова міліція Харківської області забезпечила відшкодування в бюджет понад 8 млн грн заподіяних збитків - Цензор.НЕТ 7672

46% - Швейцария
54% - Малайзия
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корова с азии, бык с европы или наоборот? Податкова міліція Харківської області забезпечила відшкодування в бюджет понад 8 млн грн заподіяних збитків - Цензор.НЕТ 3641
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"который в течение 2014-2017 гг.?
на весь Харьков?
8 млн. грн.?

Выдающийся успех!
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Так что,ДУРЫЩЕ,теперь ты убедился,что ты тупой? Ты месяц,позорил на Цензоре свой факультет и свой Университет (если ты там учился,-что очень не похоже!),и сейчас ты пожинаешь плоды своей ТУПОСТИ,своего ГОНОРА,и своей УПЕРТНОСТИ,что характерно для БЕЗМОЗГЛЫХ украинцев (что не относится к абсолютному большинству украинцев,которые умны,воспитаны,и порядочны!) ! Открой Википедию,БАРАН,найди кишиневский Госуниверситет,и там фамилию Перлин Ю. Е. В конце 60-тых годов прошлого века Юрий Евгеньевич Перлин,(умный,с чувством юмора,старый еврей),был на ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ (!) НАШЕГО КГУ заведующим кафедрой теоретической физики,и попутно был руководителем моего приятеля,студента ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА (!) нашего университета,по специальности Теоретическая Физика. После того как этот его подопечный (и мой приятель),не подумав спорол большую чепуху,ввязавшись в какой-то глупый спор и явно сболтнув лишнее,Перлин Ю. Е. его вызвал и сказал ему: -Молодой человек,у Вас была прекрасная возможность промолчать и не опозориться,но Вы эту возможность БЕЗДАРНО упустили! Это недостойно ФИЗИКА! Я тебе это же говорил? Я тебя предупреждал не позориться и не позорить свой факультет и университет? Говорил. И предупреждал. А теперь ты стал на Цензоре ПАМЯТНИКОМ ТУПОГО УКРАИНЦА! И тебе это никогда не смыть! ТЬФУ НА ТЕБЯ!
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Уклонение от уплаты налогов, от 15 до 25 лет тюрьмы в США, а у нас возместил и отпустили, второй раз уже могут не поймать.
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Хватит каждую неделю выдавать заказуху! Никто не вернёт вас, налоговых рэкетиров! Хоть тыщу статей с одинаковыми пачками и заретушированными печатями про свои"подвиги" клепайте.

Идите работать дармоеды херовы!
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