 В Черновцах СБУ блокировала деятельность нарколаборатории, изготовлявшей амфетамин. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что группа жителей областного центра обустроила в гараже, который принадлежал одному из знакомых, производство психотропных веществ. Для сокрытия противоправной деятельности дельцы оборудовали помещение современной системой сигнализации. За неделю они изготавливали почти килограмм амфетамина. Готовый "товар" фигуранты дела сбывали местным дилерам.
Во время обыска по месту расположения нарколаборатории правоохранители обнаружили 300 граммов амфетамина, 10 литров прекурсора, химические вещества и оборудование для производства психотропных препаратов.
кольорові ))
Днепропетровская обл. Песчанка...гидропоника))))
А може то все під "патріотами"?