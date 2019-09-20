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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:наркотики (1592) СБУ (13847) Черновцы (398)

 В Черновцах СБУ блокировала деятельность нарколаборатории, изготовлявшей амфетамин. ФОТОрепортаж

В Черновцах Служба безопасности Украины блокировала деятельность нарколаборатории по изготовлению амфетамина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Черновцах СБУ блокировала деятельность нарколаборатории, изготовлявшей амфетамин 01

Оперативники спецслужбы установили, что группа жителей областного центра обустроила в гараже, который принадлежал одному из знакомых, производство психотропных веществ. Для сокрытия противоправной деятельности дельцы оборудовали помещение современной системой сигнализации. За неделю они изготавливали почти килограмм амфетамина. Готовый "товар" фигуранты дела сбывали местным дилерам.

В Черновцах СБУ блокировала деятельность нарколаборатории, изготовлявшей амфетамин 02

Смотрите: Преступная группировка, изготовлявшая крупные партии наркотиков, ликвидирована на Закарпатье, - СБУ. ФОТОрепортаж

Во время обыска по месту расположения нарколаборатории правоохранители обнаружили 300 граммов амфетамина, 10 литров прекурсора, химические вещества и оборудование для производства психотропных препаратов.

В Черновцах СБУ блокировала деятельность нарколаборатории, изготовлявшей амфетамин 03
В Черновцах СБУ блокировала деятельность нарколаборатории, изготовлявшей амфетамин 04

Также читайте: Около тысячи доз амфетамина изъяты у мужчины в Харькове, - Нацполиция

Источник: https://censor.net.ua/n3149665
 
 
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а чем полиция занимается? СБУ должно шпионов ловить - а полиция уголовкой и наркотиками в том числе - а у нас все с ног на голову
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Как там дело брильятовых и Гладковского ?
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Я всегда знал, что конопля это дерево У Чернівцях СБУ блокувала діяльність нарколабораторії, яка виготовляла амфетамін - Цензор.НЕТ 1594
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Це розфасованi наркотики. Не здогадався?
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Карамельного кольору. Незвичний колiр?
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Амфетамін білий. Таблетки різнокольорові. А коричневе що?
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Шось з фабрики Рошен мабудь... Пiгулки, до речi)
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а чем полиция занимается? СБУ должно шпионов ловить - а полиция уголовкой и наркотиками в том числе - а у нас все с ног на голову
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такі ще і таблеточки гарні робили.
кольорові ))
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а конопляных деревьев ...вы еще не видели???))))))))
Днепропетровская обл. Песчанка...гидропоника))))








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Я всегда знал, что конопля это дерево У Чернівцях СБУ блокувала діяльність нарколабораторії, яка виготовляла амфетамін - Цензор.НЕТ 1594
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Как там дело брильятовых и Гладковского ?
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Поясніть мені, як в областях - Франківській, Чернівецькій, Львівській, Волинській, де у візитку Яроша вже й рошенівські цукерки загортають, твориться ОСЬ ТАКЕ, якась наркорашка, наркоколумбія і наркоафган... І ніхто з "патріотів" "не бачив", "не чув", не пікетував і не пікетує...?
А може то все під "патріотами"?
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За счёт процентов с процентов от пенсии *****.
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