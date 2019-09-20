 Участковый офицер полиции задержан в Киеве при требовании 60 тысяч взятки

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции Киева.

В сообщении отмечается: "Киевским управлением Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины была получена информация о противоправных действиях отдельных работников столичной полиции. Так установлено, что на одной из улиц в Оболонском районе Киева участковые офицеры полиции остановили молодую женщину, у которой было обнаружено наркотические средства. Киевлянка объяснила, что хранила наркотики без цели сбыта.

22-летнюю человека полицейские доставили в отдел полиции. Ее матери было сообщено о причине задержания и вариант решения вопроса - предоставление неправомерной выгоды. Вскоре в отделение полиции прибыл парень задержанной девушки со своим знакомым - сотрудником другого полицейского районного управления столицы.

Для избежание киевлянкой уголовной ответственности нужно было предоставить 60 000 гривен. 28000 гривен "откупных" полицейские получили сразу, еще 10 000 - на банковскую карточку, реквизиты которой предоставил 31-летний участковый офицер полиции. Туда же была достигнута договоренность перечислить остальные.

Сразу после перевода 22 тысяч гривен и снятия их в банкомате сотрудника превентивной полиции задержали работники Киевского УДВБ НПУ совместно с Территориальным управлением ГБР, расположенного в городе Киеве, под процессуальным руководством прокуратуры столицы.

Участковому офицеру вручено подозрение по ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, сотруднику полиции, который выступал посредником от задержанной, объявлено подозрение за пособничество в даче взятки - 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК. Дальнейшую судьбу обоих фигурантов решит суд".

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