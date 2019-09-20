 Тайная информация в деле о захвате моряков решением суда открыта для ГБР и может стать доступной для РФ, - адвокат Головань

Как передает Цензор.НЕТ, об этом адвокат Игорь Головань написал в своем блоге.

Он отметил: "Судья Печерского районного суда города Киева Соколов А.Н. удовлетворил ходатайство следователя третьего следователя Государственного бюро расследований Сергеевой Анны Сергеевны, о временном доступ к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну.

Речь идет о секретных материалах, касающихся перехода украинский кораблей, во время которого наши моряки были захвачены Российской Федерацией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР допросило пятерых освобожденных из российского плена моряков

Учитывая тот простой факт, что уголовное производство расследуется по заявлению известного своими связями с РФ господина Портнова, а в ГБР тайн от Портнова никаких нет, это все равно, что передать секретные документы россиянам напрямую.

Интересно, что доступ к секретным документам открыл судья Соколов, который рассматривает иск о защите чести и достоинства того же Портнова относительно его связей с государством-агрессором.

Его честь назначил заседание по делу по иску Портнова через 20 дней со дня открытия производства. Незаурядная скорость для Печерского суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР по иску Портнова допрашивает освобожденных украинских моряков, - Полозов

Мы проанализировали все решения судьи Соколова об открытии производства по гражданским делам с 01.01.2019 по 09.09.2019, имеющиеся в Едином государственном реестре судебных решений, по состоянию на 12:00 09.09.2019, и убедились, что судья назначал первое заседание по делам в среднем через 76 дней со дня открытия производства.

Есть только два исключения и они оба связаны с делами, инициированными господином Портновым: они назначались к рассмотрению на 20-й день и 21-й день с открытия производства.

Таким образом, в 2019 году судья Соколов лишь дважды устанавливал приоритетность рассмотрения дел и это были дела, которые инициировал господин Портнов. В частности поэтому мы и заявили отвод председательствующему судье, предоставив соответствующие доказательства.

В реальном мире подобное назначение дел вне общей очереди, мягко говоря, сеет сомнения в беспристрастности судьи и является основанием для отвода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следователи ГБР по указанию Трубы не открыли дело против Портнова, несмотря на решение суда, - Чорновол

Но наше правосудие все чаще руководствуется стандартами времен, когда Портнов был президантським советником. Суд признал отвод необоснованным.

После того, как коллега судьи Соколова судья Печерского районного суда. Киева Литвинова И. В. подтвердила отсутствие сомнений в беспристрастности, судья Соколов так же быстро назначил дело на 24.09.2019 10:10. При этом дело откровенно "запихнули" в уже сложившийся график с интервалом в 30 минут. Но это, конечно, совпадение, которое никоим образом не свидетельствует о чьем-то желание кого-то быстрее обслужить.

Факты, о которых я здесь рассказал, имели бы очень заинтересовать Службу безопасности Украины, поскольку речь идет об угрозе национальной безопасности.

Но СБУ, похоже, тоже сейчас в том состоянии, в котором находилась в те времена, когда Портнов был президентским советником".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ закрыла дело о государственной измене, где упоминался Портнов