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Все про:Азовское море (1297) моряки (932) Портнов (438) государственная тайна (13) ГБР (574) Головань Игорь (9)

 Тайная информация в деле о захвате моряков решением суда открыта для ГБР и может стать доступной для РФ, - адвокат Головань

Печерский суд открыл доступ для следователя ГБР к секретным документам, связанным с захватом моряков.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом адвокат Игорь Головань написал в своем блоге.

Он отметил: "Судья Печерского районного суда города Киева Соколов А.Н. удовлетворил ходатайство следователя третьего следователя Государственного бюро расследований Сергеевой Анны Сергеевны, о временном доступ к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну.

Речь идет о секретных материалах, касающихся перехода украинский кораблей, во время которого наши моряки были захвачены Российской Федерацией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР допросило пятерых освобожденных из российского плена моряков

Учитывая тот простой факт, что уголовное производство расследуется по заявлению известного своими связями с РФ господина Портнова, а в ГБР тайн от Портнова никаких нет, это все равно, что передать секретные документы россиянам напрямую.

Интересно, что доступ к секретным документам открыл судья Соколов, который рассматривает иск о защите чести и достоинства того же Портнова относительно его связей с государством-агрессором.

Его честь назначил заседание по делу по иску Портнова через 20 дней со дня открытия производства. Незаурядная скорость для Печерского суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР по иску Портнова допрашивает освобожденных украинских моряков, - Полозов

Мы проанализировали все решения судьи Соколова об открытии производства по гражданским делам с 01.01.2019 по 09.09.2019, имеющиеся в Едином государственном реестре судебных решений, по состоянию на 12:00 09.09.2019, и убедились, что судья назначал первое заседание по делам в среднем через 76 дней со дня открытия производства.

Есть только два исключения и они оба связаны с делами, инициированными господином Портновым: они назначались к рассмотрению на 20-й день и 21-й день с открытия производства.

Таким образом, в 2019 году судья Соколов лишь дважды устанавливал приоритетность рассмотрения дел и это были дела, которые инициировал господин Портнов. В частности поэтому мы и заявили отвод председательствующему судье, предоставив соответствующие доказательства.

В реальном мире подобное назначение дел вне общей очереди, мягко говоря, сеет сомнения в беспристрастности судьи и является основанием для отвода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следователи ГБР по указанию Трубы не открыли дело против Портнова, несмотря на решение суда, - Чорновол

Но наше правосудие все чаще руководствуется стандартами времен, когда Портнов был президантським советником. Суд признал отвод необоснованным.

После того, как коллега судьи Соколова судья Печерского районного суда. Киева Литвинова И. В. подтвердила отсутствие сомнений в беспристрастности, судья Соколов так же быстро назначил дело на 24.09.2019 10:10. При этом дело откровенно "запихнули" в уже сложившийся график с интервалом в 30 минут. Но это, конечно, совпадение, которое никоим образом не свидетельствует о чьем-то желание кого-то быстрее обслужить.

Факты, о которых я здесь рассказал, имели бы очень заинтересовать Службу безопасности Украины, поскольку речь идет об угрозе национальной безопасности.

Но СБУ, похоже, тоже сейчас в том состоянии, в котором находилась в те времена, когда Портнов был президентским советником".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ закрыла дело о государственной измене, где упоминался Портнов

Источник: https://censor.net.ua/n3149660
 
 
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ГБР - портновские шлюшки, и так все сольют рашистам.
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А то Путин узнает, что Петя хотел отменить выборы и нападет.
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Петя отменил выборы, весь это зебильный триндец - розыгрыш.
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и никаких шифровок от лыйтинанта бакланова?
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Конечно станет. Портнов постарается.
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А чьи такие интересы защищает адвокат Игорь Головань
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Відомо що ти тут топиш за мразь Портнова і рашинських свсобак
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Просто так совпало что Петины
Но это ничего не значит!
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За три дні до захоплення моряків мертветчук літав в анапу,там був узгоджений і переданий в АП спільний план спецоперації,які можуть бути таємниці для спільників цієї зради
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идиоты тешаться,а если завтра какой то заурюпинский суд примет решение что зе не соответствует закону про выборы президента. Унас самые продвинутые суды,разбираются во всём,от продажи плюшевых мишек,до гостайны( Ине надо воперь про петины реформы,зе эти суды тоже устраивавют,и они не укусять руку дающего кусок мяса(
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ЗеДебилы, вам счастье, вы это сделали вместе.
И судя по всему ваши дети и внуки то же от рождения будут ЗеДебилами.
Как говорит русская пословицы - яблоко от яблони далеко не падает.
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Яке може? Стане, 100%. Труба, портнов, кацапи
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А чого там таємного? Інформація про те як порося підставив хлопців. Нехай всі знають. Хто такій Головань і кого він захіщає?
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Следака на картошку, судью на комиссию, но документы дать в ГБР. Что может секретного в переходе, который видели все.
В решении суда указано что следак писал за один период , а решение СНБО с датой позже, не входящей в этот период,
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Срочно прекратите следствие против Порошенко, а то путен нападет

Смотрю, сценарий не меняется уже 5 лет
Ну и правильно. С ним Петя и выборы продул, с ним Петя и сядет.
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Этот Труба со Сливным Бачком - части одной системы.
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А что, есть что скрывать? Потрох утверждал что эта была плановая прогулка.
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