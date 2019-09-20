EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Общество
  7096  239
Все про:эмиграция (116) Гонтарева (791)

 Гонтарева: Я не буду пересекать границу Украины. У меня там нет уже ничего

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила о том, что не собирается возвращаться в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью изданию Гордон.

Отвечая на вопрос "как она себя чувствует физически и психологически после всего произошедшего?", Гонтарева заявила: "Психологически 17 сентября был самым тяжелым днем в моей жизни. Когда сожгли мой дом, а с ним все семейные фотографии и реликвии, все вещи... Мой муж как был в одних джинсах, так в них и остался: вся его одежда сгорела, у меня хоть в Лондоне были какие-то вещи.

Это был очень сложный день. Казалось, что конец света настал. Но сегодня я уже всем друзьям сказала: в инвалидном кресле или на костылях все равно иду вперед".

Гонтарева отметила: "Я пока не вижу, чтобы Коломойского кто-то останавливал. С ним фотографируются в Офисе президента, с ним делают селфи, его впервые за 16 лет приглашают на форум YES (Ялтинская европейская стратегия, ежегодный форум с участием мировых лидеров, проходящий в Киеве и основанный бизнесменом Виктором Пинчуком). Я этого не понимаю. Как не понимаю и того, чем именно ему мешаю. Мне он точно не мешает. Если страна выбирает новых героев и они выглядят вот так, значит, у страны такое представление о реформах и справедливости. Это выбор страны".

"Я не буду пересекать границу Украины. У меня там нет уже ни дома, ничего. Они, наверное, специально это сделали, чтобы выжечь меня напалмом из страны", - резюмировала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поджог дома Гонтаревой грозит дестабилизацией в Украине. Это ящик Пандоры, - Данилюк

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Источник: https://censor.net.ua/n3149649
 
   
 Топ комментарии
 
Как нет ничего? А место на зоне?
 показать весь комментарий
 
Точно шо уродина. Вечно готовая воровитая жаба
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Тому шо до влади в Україні прийшов Зе-скот з політикою: палити, вбивати, виганяти, садити, калічити..І все до тих хто захистив і не дав зникнути Україні з мапи світу в 2014-2018 рр. На місті Гонтарєвої я б вчинив так само..
 показать весь комментарий
 
 
Шито белыми нитками. Через петины старые дипломатические связи сделала себя узником совести, теперь получит визу в Штатах, а мы заплатим еще старховку ее хаты. Петя готовит для себя такой же отход.
 показать весь комментарий
 
 
Петя спокойно ходит по Раде и ржёт тебе ЗЕбилу в рожу. Ах да ты ж зебильчик выгнал Петю на Ростов ещё 21 апреля, как же я забыл...
 показать весь комментарий
 
 
Петя спокойно не ходит на допосы прикрываясь Радой. С понедельника сессия закончится, сам увидишь...
 показать весь комментарий
 
 
З Нового Року вже не діятиме депутатська недоторканність. От тоді і почнеться. Приволочуть твого поцю за пейси до ДБР, під білі рученьки
 показать весь комментарий
 
Співчуваючим Гонтарєві!---амінь..тобто піпец
 показать весь комментарий
 
 
Ага, всё что могла уже украла и вывезла падлюка. И почему у америкосов есть механизмы для изъятия неправомерных или спрятаных доходов, а в Украине эти механизмы всё ещё отсутствуют?
 показать весь комментарий
 
Главное шо Портнов, Богатырёва, все откровенные сепары типа Дубинина ЗЕбилов вобще не напрягают. Визжали шо Петя барига не посадил Ахметова, Петя не посадил Медвечука..Петя виноват...А теперь смотри шо то заткнулись...ЗЕбилы где визги что ЗЕкловун должен посадить Медведчука, ЗЕкловун должен посадить Ахметку..так и будете 5 лет визжать про Петю? Когда Медведчука и Ахметку посадите??
 показать весь комментарий
 
 
а чого Пьотр Алєксііч їх на садив? бо вони його товариші? чи просто немає за що?
 показать весь комментарий
 
 
Гонтарєва - оце яскравий тип ******** української еліти - нахапати зі злиденної України грошенят та, втекти в Лондон, Монако і тд, а звідти плювати на Україну. І так вже 28 років.
То ж не диво, що Україна найзлиденніша країна в Європі.
Спасібо вам, Пьотр Алекєєвіч, за реформи.
 показать весь комментарий
 
 
Твой ответ - типичный пример ********* украинского быдла. На кого сказали по телевизору, что вор - на того и думаешь. Вообще то как раз в мире ее считают реформатором, а коломойского - вором. Только подобные тебе считают наоборот.
 показать весь комментарий
 
 
Де привселюдно обіцяний аудит попередньої влади, Вовік??? Ти хочеш сам відповісти за всі злочини, що робив Порошенко з шоблою???
 показать весь комментарий
 
 
Так на какой счёт денюжку переводить в помощь Гонтаревой? Чё не указала?
 показать весь комментарий
 
 
Она сама всё за нас прекрасно перевела
 показать весь комментарий
 
 
У кого-то есть ещё сомнения,кроме парашистов,шо эта падаль всё устроила сама?
 показать весь комментарий
 
 
Деньги и все остальное в Лондоне. В Украине только муж и джинсы...... Они сами как нибудь
 показать весь комментарий
 
 
А мадам ведь патриотка Украины оказалась!!!! Гонтарева: Я не перетинатиму кордон України. У мене там немає вже нічого - Цензор.НЕТ 4199
Как и все окружение Сивачолого!
Гонтарева: Я не перетинатиму кордон України. У мене там немає вже нічого - Цензор.НЕТ 7149
 показать весь комментарий
 
 
так поработала, так все наладила что теперь не хочет жить в результатах своей работы !
 показать весь комментарий
 
"Імпічмент Коломойському": на Банковій активісти вимагають позбавити олігарха українського громадянства
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх