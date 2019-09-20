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 Политика Украины
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 Рада приняла во втором чтении законопроект о принятии Плана обороны Украины

Народные депутаты приняли во втором чтении Закон о внесении изменений в Закон Украины "Об обороне Украины" по организации обороны государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовало 286 народных депутатов.

"Проектом Закона предусмотрено законодательное урегулирование издания Плана обороны Украины и предоставление права Президенту Украины утверждать его структуру", - говорится в пояснительной записке к документу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3149646
 
 
 Топ комментарии
 
браво, зебилы! Ведь для обсуждения законов нужны мозги, и зебилы сейчас это подтвердили)).. Рада приняла во втором чтении законопроект о принятии Плана обороны Украины - Цензор.НЕТ 8323
 А так как у слуг урода они отсутствуют по факту, то всё что умеют делать зебилы - жать на кнопки по команде Рада приняла во втором чтении законопроект о принятии Плана обороны Украины - Цензор.НЕТ 4768
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слуги урода принимают не законы, а заголовки...
С таким конвейером - даже заголовки не всегда успевают читать Рада приняла во втором чтении законопроект о принятии Плана обороны Украины - Цензор.НЕТ 3701
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ЗЕ-леноармейцы 95-й гектар законов домолачивают.
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Наша Рада- просто какой-то конвеер законов!
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Наконец то депутаты начали принимать законы для Украины.А где эти твари Кононенко?
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слуги урода принимают не законы, а заголовки...
С таким конвейером - даже заголовки не всегда успевают читать
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порохоботы не успевают обсуждать принятые законы. Рада приняла во втором чтении законопроект о принятии Плана обороны Украины - Цензор.НЕТ 3358
То-то было раньше...
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браво, зебилы! Ведь для обсуждения законов нужны мозги, и зебилы сейчас это подтвердили)).. Рада приняла во втором чтении законопроект о принятии Плана обороны Украины - Цензор.НЕТ 8323
 А так как у слуг урода они отсутствуют по факту, то всё что умеют делать зебилы - жать на кнопки по команде Рада приняла во втором чтении законопроект о принятии Плана обороны Украины - Цензор.НЕТ 4768
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Обсуждение закончилось.
Там уже следующий закон проголосовали. Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про прийняття Плану оборони України - Цензор.НЕТ 5929
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Обсирать не успевают...
😁
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Не хватает сырья. Рада приняла во втором чтении законопроект о принятии Плана обороны Украины - Цензор.НЕТ 3733
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та що там казати... депутати навіть не встигають вивчити прізвища міністрів, а вже місяць минув.. бо не мають часу.
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так они их с такой же скоростью и отменят
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блин, так всё таки,приняли план,или таки что то с обороной связанно?
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зебилы пока не разобрались. они тупо жали на кнопки - прочив слово "план" Рада приняла во втором чтении законопроект о принятии Плана обороны Украины - Цензор.НЕТ 5295
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Теперь у НЕГО есть план. Я бы сказал - планище. Осталось только понять: ОН понимает, о чем идет речь?
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ЗЕ-леноармейцы 95-й гектар законов домолачивают.
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Вони молотять те що напрацювали папірєднікі і лежало під сукном, видаючи це за своє. Плагіатори.
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До этого выходт Украина оборонялась незаконно и тут пришёл Мессия!
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Однако, чтобы евреи смогли выполнить свою особую миссию, им были даны особая душа и особые заповеди, которые предписывают, как себя вести во многих жизненных ситуациях. Поскольку миссия, возложенная Богом на евреев, важна и ответственна, награда, которую может заслужить еврей, выполняющий свои заповеди, будет больше, чем та, которую может получить не еврей, соблюдающий свои заповеди, хотя, несомненно, и тот, и другой получат награду от Бога.
Это называется стать "светом для народов мира"
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сначала принимают, а потом зеля план придумывает. все жду когда кто-то приколется, и напишет в законечто все слуги сдают в бюджет половину имущества, а эти проголосуют
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Держава Україна..ціла держава..оборона..оборона..оборона?
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🐕🐖 в панике, методуха не поспевает!
Давече верещали - плана нету...
Луснуть!
🤣
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Це справедливо,що ваші діти служать,а діти квартальщиків і самі квартальщики відпочивають закордоном? Питанна до прихильників нової влади.
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козаки здохли...Січових стрільців нема..бандерівці в краївках..Добробрати торгують...
пістня
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те, що вони заблокували можливість проведення розслідування проти них - засвідчує, що вони бояться, що їх засадять за ці всі закони. Чи весь цей поспіх твориться й з метою того, щоб пропустити кілька законів, які дадуть безкарно грабувати країну? Вірніше, це вони так думають. Олігархи завжди мріють про своє, а виходить навпаки.
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"Рада приняла во втором чтении законопроект о принятии Плана обороны Украины" - не понятно, как можно принять план обороны Украины, когда в Раде сидит пятая колонна беса путлера, как они себя называют ОПЗЖ, пацаны перепутали 95 квартал с РАДой, в данном случае, не до шуток.
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А почему нельзя принять ? Сколько там этих - ОПа За Жо...у ?
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вони й не голосували: "Законопроект підтримали фракції "Слуга народу", частину голосів також дали фракції "Європейська солідарність" (15), "Батьківщина" (9), "Голос" (14), депутатська група "За майбутнє" (5) та позафракційні нардепи (9). "Опозиційна платформа - За життя" - голосування проігнорувала." - https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/20/7226890/
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Вот это да, Петя пять лет воевал, а плана обороны небыло! Наверное готовился в плен *****.!
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хреново бути зебілом... але я тобі не співчуваю - заслужив.
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порохобот, купи айпишник. Я тебя не слышу. Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про прийняття Плану оборони України - Цензор.НЕТ 8839
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Згідно з пояснювальною запискою, до Закону «Про оборону України» додається кілька абзаців.

Зокрема у статті 1 з'являється визначення плану оборони України. Це сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Окрім цього, у статтю 2 про основи оборони України додається абзац, в якому йдеться, що Для організації оборони держави Рада національної безпеки і оборони України розробляє та приймає рішення щодо проекту плану оборони України. Рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо плану оборони України вводиться в дію указом Президента України з одночасним затвердженням військово-адміністративного поділу території України. Проект військово-адміністративного поділу території України розробляє та подає Президентові України на затвердження Кабінет Міністрів України.

Порядок розробки плану оборони України визначається Радою національної безпеки і оборони України.
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