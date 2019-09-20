 Рада приняла во втором чтении законопроект о принятии Плана обороны Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовало 286 народных депутатов.

"Проектом Закона предусмотрено законодательное урегулирование издания Плана обороны Украины и предоставление права Президенту Украины утверждать его структуру", - говорится в пояснительной записке к документу.

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