EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  253  11
Все про:Зеленский (2883) порт (370) стивидор (1)

 Представители стивидорных компаний Украины просят Зеленского срочно вмешаться в ситуацию, сложившуюся в морской отрасли

Как отмечают стивидоры в открытом письме Президенту, прежде всего их беспокоит кадровая политика, поскольку спустя два месяца после визита Зеленского в Одесский порт почти все чиновники, подозреваемые в коррупции, остаются на своих местах.

 "Морская отрасль обеспокоена слухами о возможном назначении Юрия Лавренюка первым заместителем министра инфраструктуры. Как мы неоднократно вам рассказывали, Юрий Лавренюк является олицетворением и автором буквально всех коррупционных схем, которые до сих пор работают на украинском рынке морских грузовых перевозок", - отмечается в письме, передает УНИАН.

Также стивидоров беспокоит замглавы Администрации морских портов Украины (АМПУ) Сергей Гронский, который является "самым доверенным лицом Лавренюка в морской отрасли" и, по информации участников рынка, может пойти на повышение в должности. Стивидоры подчеркивают, что готовы встречаться с Президентом и предоставлять ему всю необходимую информацию. Открытое письмо подписали: Морская палата Украины, группа терминалов ТИС, а также компании Risoil S.A., "Трансшип" и P&O MaritimeUkraine. Кроме того, представители многих компаний и организаций поддержали обращение к Президенту в комментариях в Facebook. Среди них: Ассоциация морских агентств Украины (АМАУ), Ассоциация контейнерных линий Украины (АКЛУ), Ассоциация судовладельцев Украины,Комитет морского и речного транспорта Украины приТоргово-промышленной палате, компании "Укрферри" и "Новик Порт Сервис", представители Одесского и Бердянского портов и другие участники отрасли.

Юрий Лавренюк с мая 2016 года занимает пост заместителя министра инфраструктуры Украины. Курирует железнодорожный, морской и речной транспорт, почтовую связь, предприятия Министерства инфраструктуры Украины, а также вопросы внутреннего контроля и безопасности на транспорте. Долгое время работал в правоохранительных органах. В начале сентября экс-замминистра инфраструктуры, глава общественной организации "Инфраструктурный совет" Владимир Шульмейстер написал открытое письмо в адрес премьера Гончарука с призывом не допустить повторного назначения Лавренюка на должность в правительстве. Лавренюка называют куратором компании "Портосервис-Украина", которая работает в Одессе, Николаеве, Херсоне и Бердянске."Портосервис" оказывает буксирные и швартовочные услуги по существенно завышенным ценам, при этом судовладельцев вынуждают пользоваться услугами именно этой фирмы. Также Лавренюка считают причастным к коррупции в Госслужбе безопасности на транспорте (ГСБТ) и в организации схемы взяточничества при дипломировании моряков.

Как сообщалось, в июле нынешнего года Владимир Зеленский посетил Одесский морской торговый порт (ОМТП), где подверг резкой критике руководство госпредприятия. "Доходы в 2015 году – 1 млрд грн, в 2018-м – 421 млн грн. Чистая прибыль в 2015 году составила 397 млн грн, а в 2018 году – уже 19,2 млн грн. Зарплата директората очень интересна: в 2015-м – 14 тысгрн, а в 2018-м – 192 тыс. грн. Может, вы скажете, что все нормально? Но мне кажется, что-то не то", – сказал президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3149641
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ВОТ ЖЕ ЗИБИЛЫ ТУПЫЕ - СЛОВА И ДЕЛА ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ - УЗЕЛИ ТОЛЬКО ТАК
 показать весь комментарий
 
 
а хіба індіанці не люди ?
ви расист ? всі москалі расисти і шовіністи.
 показать весь комментарий
 
"Долгое время работал в правоохранительных органах"
Да уж, где не поставь этих железных людей, сразу организовывают банду и/или схему
 показать весь комментарий
 
Мені в Бостоні машину загрузили за 150 дол, а в Одесі вигрузили за 450 дол. Форд простояв в Одесі 1,5 місяці за 4 дол/доба.
 показать весь комментарий
 
 
Кляті порохоботи на ВАЗіка наговорюють!
Дайте йому ще 100 днів щооб він приїхав до вас з концертом-пародією на Бацьку.
 показать весь комментарий
 
 
вот еще одна ассоциация вылезла. Мало стало им? на мыролюбность перестало ими хватать? пусть обратятся за опытом в ассоциацию сборщиков металлолома.
 показать весь комментарий
 
Бггг...А чего эти наивняки ожидали? И так везде.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх