 Представители стивидорных компаний Украины просят Зеленского срочно вмешаться в ситуацию, сложившуюся в морской отрасли

"Морская отрасль обеспокоена слухами о возможном назначении Юрия Лавренюка первым заместителем министра инфраструктуры. Как мы неоднократно вам рассказывали, Юрий Лавренюк является олицетворением и автором буквально всех коррупционных схем, которые до сих пор работают на украинском рынке морских грузовых перевозок", - отмечается в письме, передает УНИАН.

Также стивидоров беспокоит замглавы Администрации морских портов Украины (АМПУ) Сергей Гронский, который является "самым доверенным лицом Лавренюка в морской отрасли" и, по информации участников рынка, может пойти на повышение в должности. Стивидоры подчеркивают, что готовы встречаться с Президентом и предоставлять ему всю необходимую информацию. Открытое письмо подписали: Морская палата Украины, группа терминалов ТИС, а также компании Risoil S.A., "Трансшип" и P&O MaritimeUkraine. Кроме того, представители многих компаний и организаций поддержали обращение к Президенту в комментариях в Facebook. Среди них: Ассоциация морских агентств Украины (АМАУ), Ассоциация контейнерных линий Украины (АКЛУ), Ассоциация судовладельцев Украины,Комитет морского и речного транспорта Украины приТоргово-промышленной палате, компании "Укрферри" и "Новик Порт Сервис", представители Одесского и Бердянского портов и другие участники отрасли.





Юрий Лавренюк с мая 2016 года занимает пост заместителя министра инфраструктуры Украины. Курирует железнодорожный, морской и речной транспорт, почтовую связь, предприятия Министерства инфраструктуры Украины, а также вопросы внутреннего контроля и безопасности на транспорте. Долгое время работал в правоохранительных органах. В начале сентября экс-замминистра инфраструктуры, глава общественной организации "Инфраструктурный совет" Владимир Шульмейстер написал открытое письмо в адрес премьера Гончарука с призывом не допустить повторного назначения Лавренюка на должность в правительстве. Лавренюка называют куратором компании "Портосервис-Украина", которая работает в Одессе, Николаеве, Херсоне и Бердянске."Портосервис" оказывает буксирные и швартовочные услуги по существенно завышенным ценам, при этом судовладельцев вынуждают пользоваться услугами именно этой фирмы. Также Лавренюка считают причастным к коррупции в Госслужбе безопасности на транспорте (ГСБТ) и в организации схемы взяточничества при дипломировании моряков.





Как сообщалось, в июле нынешнего года Владимир Зеленский посетил Одесский морской торговый порт (ОМТП), где подверг резкой критике руководство госпредприятия. "Доходы в 2015 году – 1 млрд грн, в 2018-м – 421 млн грн. Чистая прибыль в 2015 году составила 397 млн грн, а в 2018 году – уже 19,2 млн грн. Зарплата директората очень интересна: в 2015-м – 14 тысгрн, а в 2018-м – 192 тыс. грн. Может, вы скажете, что все нормально? Но мне кажется, что-то не то", – сказал президент.



