 Пристайко выступил за возвращение украинских товаров на оккупированный Донбасс

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Пристайко уточнил, что это не означает отмены экономической блокады, ведь предпосылкой для отмены является возвращение предприятий .. Он предложил разграничивать блокаду предприятий и поставки товаров ежедневного потребления для граждан Украины, которые живут по ту сторону линии соприкосновения.

"Даже с точки зрения экономики, почему мы не можем продавать туда наши товары? Пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом, а не российским или белорусским, правда? "- сказал Пристайко.

Пристайко отметил, что для этого необходимо соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Сейчас мы готовимся заменить приказ о списке товаров, людям разрешено перевозить через контактную линию, списком того, что запрещено перевозить. Это обязательно будет сделано, но для этого нужны определенные шаги - потому что сейчас действует так называемая блокада, введенная решением СНБО, и изменить ее имеет другое решение СНБО ", - рассказал министр.

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