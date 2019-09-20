 Пристайко выступил за возвращение украинских товаров на оккупированный Донбасс

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью "Европейской правде".
Пристайко уточнил, что это не означает отмены экономической блокады, ведь предпосылкой для отмены является возвращение предприятий .. Он предложил разграничивать блокаду предприятий и поставки товаров ежедневного потребления для граждан Украины, которые живут по ту сторону линии соприкосновения.
"Даже с точки зрения экономики, почему мы не можем продавать туда наши товары? Пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом, а не российским или белорусским, правда? "- сказал Пристайко.
Пристайко отметил, что для этого необходимо соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.
"Сейчас мы готовимся заменить приказ о списке товаров, людям разрешено перевозить через контактную линию, списком того, что запрещено перевозить. Это обязательно будет сделано, но для этого нужны определенные шаги - потому что сейчас действует так называемая блокада, введенная решением СНБО, и изменить ее имеет другое решение СНБО ", - рассказал министр.
Зеленая шмаркля и Ко в очередной раз показали "бизнес и бабло - превыше всего!"
Пристайко жертовний козел
сначала войска отвести...потом мостик поремонтировать... потом хавчик-вода-свет-пенсии-льготы вернуть... потом такие-сякие выборы... глядь - а и вся гангрена вернулась...
денег больше
а то шо в очко шпилят, то такое??))
то ще згадає..
На территории луганской донецкой областей БЫЛО 7 магазинов ЭПИЦЕНТР. Их проектировали, строили . В них был заведён товар от производителя. Местные аборигены все угробили и разворовали. КТО ВЕРНЁТ УБЫТКИ?
Пусть хремль ответит материально за эту войну
А ПРИСТАЙКО ПОЛУЧАЕТ ЗАРПЛАТУ ИЗ НАЛОГОВ БИЗНЕСА. Не его карман обворовали дикари из лугандона и раши
Кто ответит за базар?
Можно только предположить, что это сепарье наделает нам во внешней политике
🤗
ЗЕ ДО СИХ ПОР НЕ ОТЧИТАЛСЯ , какие налоги он заплатил в Украине от своей деятельности. Все засекречено. Жена Баканова- гражданка раши
А УКРАИНЦЕВ ставят раком- отдай последнее на содержание цирка и сепаров
До речі, підприємці по обидві сторони фронту так і так перевозять товари компобуту на окуповану територію. Без пені, мита та інших прикордоних зборів. І продають там по комерційним цінам... Так що такого нового в цьому заклику? Де собака зарита?
зы При порохе такого не было