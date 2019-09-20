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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:товарооборот (92) Донбасс (19419) Пристайко (177)

 Пристайко выступил за возвращение украинских товаров на оккупированный Донбасс

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выступил за возвращение украинских продуктов в магазины на временно оккупированных территориях Донбасса и пообещал выплату пенсий жителям этих территорий.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Пристайко уточнил, что это не означает отмены экономической блокады, ведь предпосылкой для отмены является возвращение предприятий .. Он предложил разграничивать блокаду предприятий и поставки товаров ежедневного потребления для граждан Украины, которые живут по ту сторону линии соприкосновения.

"Даже с точки зрения экономики, почему мы не можем продавать туда наши товары? Пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом, а не российским или белорусским, правда? "- сказал Пристайко.

Пристайко отметил, что для этого необходимо соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Сейчас мы готовимся заменить приказ о списке товаров, людям разрешено перевозить через контактную линию, списком того, что запрещено перевозить. Это обязательно будет сделано, но для этого нужны определенные шаги - потому что сейчас действует так называемая блокада, введенная решением СНБО, и изменить ее имеет другое решение СНБО ", - рассказал министр.

Читайте также: Для снятия "экономической блокады" Донбасса необходимы возвращение Украине ее предприятий и решение СНБО, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3149638
 
 
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так сепары и поставили на полки товар с украинским флагом, у них бомбит от этого. скорее будут покупать сыпучие продукты, и продавать как достижение "маладых республик"
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банальная "торговля на крови" от "новых лиц".
Зеленая шмаркля и Ко в очередной раз показали "бизнес и бабло - превыше всего!"
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Своим пенсию дайте, а то все против человека делаете. То чернила не те, то запятая не там, лишь бы стаж не считать и пенсию не дать.
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Пусть даже и без нашегшо флага. Поставлять туда наши продукты и товары и ничего не покупать у них!!! Вымывать оттуда деньги которые им дает Путин!
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Что за негодяй этот пристайка. Магазины, пром.предприятия уже возвращены украинским собственникам?
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Коломоя попросил,тогда пусть пристанько лично деньги возит и раздает.Посмотрим через сколько часов он без них останется.
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п давайте в Крым воду пустим - разрешим торговлю и будем платить пенсии - зебилы - ЗЕЛЕНСКИЙ ТОРГОВЛЯ НА КРОВИ
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чтото сильно расчирикался этот пристайнер. пора его начать реформировать.
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перестаньте говорить "блокада". нету там блокады. а торговля, это хорошо. это при "кровавом бариге" было плохо!
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Чё уж там, давайти им боеприпасы поставлять... ДБЛ, БЛДЬ!
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Может ещё и их товары к нам завозить? Это наши территории! Министр иностранных дел пусть внешней политикой занимается, а не сепарне сопереживает.
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мудак не Пристайко, а клоун Вовка.
Пристайко жертовний козел
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вот так...по чайной ложке... и...хуже не будет??? ониженашилюди?
сначала войска отвести...потом мостик поремонтировать... потом хавчик-вода-свет-пенсии-льготы вернуть... потом такие-сякие выборы... глядь - а и вся гангрена вернулась...
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Любой товар убивает экономику врага. А он лучше в разы. Блокада была целесообразна когда были бы быстрые действия.Их нет. А сейчас все везут из рашки. Дерьмо везут. А вывозят деньги. Сами решайте,что выгоднее.
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Все обменивается по курсу. Проблемы торгующих.
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Ты ж тут громче всех верещало про «бизнес на крови»!
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Оно это ты. Ситуации меняются. И они не в пользу Украины.
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Нам их рубли не нужны. А им - наши гривны . Пусть жрут российские продукты .
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Сказал же...Уже нет смысла блокадить.Раз не наступаем. -Вода идет. Газ есть.Электр. А товар завозят из рашки. Это уже и войной не назовешь. Но деньги уплывают в раху. Факт.
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Короче, сказал, что торговля на крови это нормально
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выгоднее быть проституткой, чем шахтером
денег больше
а то шо в очко шпилят, то такое??))
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Понятно когда человек раз глупость сказал , ладно второй раз , а когда систематически дурь говорит , тут пора задуматься .
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а за повернення української води в Крим Пристайко не згадав ?
то ще згадає..
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А зачем? Чтобы колаборанты ни в чем себе не отказывали? Вы лучше обеспечте тех, кто выехал.
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ПРИСТАЙКО просто чинуша, а потому несёт чушь
На территории луганской донецкой областей БЫЛО 7 магазинов ЭПИЦЕНТР. Их проектировали, строили . В них был заведён товар от производителя. Местные аборигены все угробили и разворовали. КТО ВЕРНЁТ УБЫТКИ?
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Тоже самое с сеткой Метро. Все разграблено. Пусть лугандон вернёт деньги бизнесу, который разграбил
Пусть хремль ответит материально за эту войну
А ПРИСТАЙКО ПОЛУЧАЕТ ЗАРПЛАТУ ИЗ НАЛОГОВ БИЗНЕСА. Не его карман обворовали дикари из лугандона и раши
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ГДЕ СПИСКИ ПАТЕРИПЛЬНЫХ УБЫТКОВ УКРАИНСКИХ БИЗНЕСМЕНОВ на территории лугандона и Крыма?
Кто ответит за базар?
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Если Лугандон ни копейки не вносит в бюджет Украины, откуда Пристайко будет брать деньги на пенсии лугандонам? Из карманов украинцев, т.е. из бюджета? Второй вопрос. С любой торговли в Лугандоне любыми товарами, в т.ч. украинскими террористы получают прибыль, за счет которой они платят уродам,которые убивают наших бойцов ВСУ, значит Пристайко с Клоуном хотят,чтобы таких смертей наших хлопцев было больше?
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Пусть ПРИСТАЙКО из своей зарплаты платит пенсии сепарам
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У нас министр иностранных дел - конченный сепар

Можно только предположить, что это сепарье наделает нам во внешней политике
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Ощущение что их там всех что-то покусало, причём сразу в мозг. Какие пенсии ? Боевикам ещё з/п платить начать ? Ну так давайте ещё заплатим рашке за крым, как предлагал недавно какой-то ушлепок из ихней думы.
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Я совсем тут запутался!!! Как же « мародер», «торговля на крови» и.т.д.?!
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Смоли гарячої з прапором України, а виручка кому буде йти.
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Толька КОТРАЦЕПТИВЫ в неограниченном количестве!
🤗
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якщо товар десь продається, треба відповідно і податки стягувати, контролювати права споживачів, якість, дотримання договорів купівлі-продажу. Уявіть, а який суд буде розглядати позов продавця (нехай того ж Конті чи Рошена) до якогось донецького суперемаркету про неповернення грошей за проданий товар? Адже і договір купівлі-продажу пачки сиру, пачки масла повинен передбачати норми права України. Чи погодиться на це донецький супермаркет?
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Даже комментировать это «выступление» не хочется..........
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Мне тоже эта наглость понравилась
ЗЕ ДО СИХ ПОР НЕ ОТЧИТАЛСЯ , какие налоги он заплатил в Украине от своей деятельности. Все засекречено. Жена Баканова- гражданка раши
А УКРАИНЦЕВ ставят раком- отдай последнее на содержание цирка и сепаров
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Кто-то может напомнить Приставке обязанности Министра Иностранных Дел?
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"предложил ... поставки товаров ежедневного потребления для граждан Украины, которые живут по ту сторону линии соприкосновения" - хто платити за ті товари буде? Невже безкоштовно постачати?

До речі, підприємці по обидві сторони фронту так і так перевозять товари компобуту на окуповану територію. Без пені, мита та інших прикордоних зборів. І продають там по комерційним цінам... Так що такого нового в цьому заклику? Де собака зарита?
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Пристайко вполне последователен...Так Семен уже не герой у зелепузиков?...Рябошапка его посадит за саботаж?... Пристайко виступив за повернення українських товарів на окупований Донбас - Цензор.НЕТ 5538
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Ну, якщо 73% так захотіли - що тут поробиш, прийдеться відстьобувати з податків на пенсії сєпарні. Не можна іти проти бажання наріду!
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А де Ви бачили нарід, то зброд "потребітелей" дешевої ліверки!
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И ещё одно: если это территория Украины, почему о торговле трепится министр иностранных дел?!
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А где вот эти все Семены и прочая? Это ж готовится торговля на крови. Кто ж такой мародер то завелся в верхах? Не уж то Зеленка? Как же так.
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А каким боком к ним министр ИНОСТРАННЫХ дел?
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Пристайко действует в интересах России!!!
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но порох Барыга на крови, да?
зы При порохе такого не было Пристайко виступив за повернення українських товарів на окупований Донбас - Цензор.НЕТ 6685
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