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 Политика Украины, Здоровье
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 Ветераны АТО/ООС, потерявшие конечности, смогут получить за счет государства спортивные протезы, - Свириденко

Ветераны АТО/ООС, которые потеряли конечности в результате боевых действий, смогут по своему желанию получить спортивные протезы.

Об этом сообщил Уполномоченный Президента Украины по вопросам реабилитации УБД Вадим Свириденко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Мы делаем все возможное, чтобы наши защитники могли бегать, плавать и заниматься различными видами спорта. Уже приняты соответствующие изменения в постановление Кабинета Министров Украины № 518 "О некоторых вопросах протезирования и ортезирования участников боевых действий". Уже в ближайшее время ветераны за государственные средства смогут получить первые спортивные протезы", - рассказал Свириденко.

По его словам, Украина имеет собственных специалистов для протезирования, которые имеют иностранный практический опыт. Это важно, потому что детали к спортивным протезам будут поставляться из-за границы.

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"Протез будет производиться для каждого воина индивидуально. Однако ветераны АТО/ООС должны понимать: чтобы получить такой протез, каждый должен доказать, что его тело готово к протезированию и подтвердить это справкой-разрешением от врача. Важно также, что государство предоставляет такой шанс каждому участнику боевых действий," - отметил Уполномоченный по вопросам реабилитации УБД.

Источник: https://censor.net.ua/n3149636
 
 
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Это - зрада! Зеля, хватит сливать Украину!
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Они еще и платить должны были за это раньше ? Пипец. Многие домашние юнцы наверное мечтают их приобрести...
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Такі протези коштують шалених грошей, бо використовуються дуже дорогі матеріали, технології і унікальні фахівці. Зате людина може професійно займатись спортом - хтось зможе бігати, хтось - плавати, хтось - їздити на велосипеді. Залежить від ампутованої кінцівки, рівня ампутації, загального фізичного стану та воасних уподобань. Бачу таких людей в Польщі, бо теж маю реабілітацію - і вражений можливостями, які дають протези. Чудова новина для хлопців.
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А 5 лет для инвалидов-ветеранов ничего не делалось, только дифирамбы Порошенко исполнял, армія, віра, мова.
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Як це не дєлалось? Дєлалось:
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За повідомлення правоохоронців, у 2015 році Держслужба уклала договори з суб'єктами господарювання про фінансування з бюджету психологічної реабілітації постраждалих учасників АТО.
Проте, інформація, зазначена в актах, щодо кількості учасників АТО, які нібито пройшли психологічну реабілітацію, була завідома неправомірна.
Колишній голова Держслужби затвердив недостовірні документи, чим сприяв привласненню 22 мільйонів гривень.
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Помню, Коломойский по 10 000 доларов за сепара обещал. Сколько получили?
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