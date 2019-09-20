EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  1274  22
Материалы по теме:
Все про:армия (7525) Минобороны (5957) призыв (498)

 В рамках осенней кампании планируется призыв на срочную службу 15,2 тыс. человек, - Минобороны

В рамках нынешней осенней призывной кампании ожидается более 15 тысяч призывников срочной военной службы.

Об этом сообщид начальник управления персонала - заместитель начальника штаба командования Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Геннадий Долгашев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Стартует призывная кампания... Сроки проведения осеннего призыва - с 1 октября по 31 декабря 2019 года. Объем призыва - 15 тысяч 200 человек, из них 9 тысяч - Вооруженные силы Украины, 4 400 - Нацгвардия Украины, Госпогранслужба - 1 тысяча человек, Государственная специальная служба транспорта - 800 человек", - рассказал Долгашев на брифинге в пятницу в Киеве.

Он отметил, что призывной возраст в Украине в 2019 году - 20-27 лет, мужчины этой категории, признанные пригодными к срочной военной службе и не имеющие оснований для отсрочки, обязаны пройти службу в рядах ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Форма комплектования армии останется смешанной, - нардеп от "Слуги народа" Коваленко

Генерал уточнил, что отсрочка от призыва даётся по состоянию здоровья на один год, также для получения образования и профессиональной деятельности. Кроме того, отсрочка может быть предоставлена в связи с нетрудоспособностью родственников и наличием ребенка до 3 лет.

"Хочу обратить внимание на то, что с сентября 2014 года, когда был подписан указ президента, четко определено, что военнослужащие срочной службы для выполнения боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил не привлекаются", - заявил он.

Читайте также: Жителя Хмельнитчины осудили на год тюрьмы с испытательным сроком за уклонение от призыва на срочную военную службу

Источник: https://censor.net.ua/n3149632
 
 
 Топ комментарии
 
Что дает служба в армии такой страны ? Ровным счетом потеря времени и здоровья. Как и в совковой. Толи дело в США. И зарплаты и учение и права как у заслуженного. Если не поменять структуру,то это совковая херня.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Какой Вы хитрый порохобот, Вы ж первый и запели!
 показать весь комментарий
 
В основном для караульной службы не на линии фронта
Если еще контрактники и в тылу этим занимантся будут - воевать кто будет?
 показать весь комментарий
 
ты не поверишь но и контрактники несут охранную службу,сосунок в 18 лет и мужчина в 30,кто лучше?
 показать весь комментарий
 
философский вопрос.. если у нас до сих пор барщина в 21 веке и холопы должны или пахать на барина (идти в армию) или откупаться или в бега подаваться - зачем Государству оказываться от дармового рабского труда?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А Мойша Порошенко до армії піде,чи в нього вроджений діабєт?
 показать весь комментарий
 
 
Камута ж должон по наследству передастца?
🤗
 показать весь комментарий
 
 
Что дает служба в армии такой страны ? Ровным счетом потеря времени и здоровья. Как и в совковой. Толи дело в США. И зарплаты и учение и права как у заслуженного. Если не поменять структуру,то это совковая херня.
 показать весь комментарий
 
 
... Армия будет добровольной: нету мозгов - иди служи, есть деньги - купи справку, не знаешь где купить - спроси у военкома, отмазался - гуляй (с) Егор Лупан.
 показать весь комментарий
 
совкодрочеры задолбали вы со своим призывом где контрактная армия?
 показать весь комментарий
 
 
Зельца опять призовут В рамках осенней кампании планируется призыв на срочную службу 15,2 тыс. человек, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9497 деловоды деловодства зело нужны.
 показать весь комментарий
 
 
О, він вже генерал-майор? А коли відмазку ліпив, що головному зебілу не відправляли 4 повістки, був ще полковник. Отак люди й ростуть. Виходить, що я був правий, коли писав, що скоро він почне рости.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх