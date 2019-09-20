 "Минера" хотят взять на поруки Аваков, Зинкевич и командир КОРД. Прокурор против

Адвокат, в свою очередь, просил отпустить задержанного на поруки. По словам стороны обвинения, Алексею Белько грозит до 8 лет лишения свободы - за хулиганство с использованием огнестрельного оружия и неправдивое сообщение о заминировании, сообщает Цензор.НЕТ.
Желание взять на себя ответственность за ветерана высказали министр МВС Арсен Аваков и нардеп Яна Зинкевич, которая приехала в Днепровский суд и лично подтвердила свою позицию. Она готова за свои средства арендовать ветерану жилье.
Также в суде зачитали документ о готовности Киевского военного госпиталя принять Алексея Белько на обследование - по просьбе министра по делам ветеранов и оккупированных территорий.
От имени Арсена Авакова в суде выступил адвокат Тарасов, который обьяснил, что в данный момент министр в командировке. Говоря о своем доверителе, Тарасов заверил судью, что "данная особа заслуживает доверия". Отвечая на вопрос судьи об обеспечении подозреваемого жильем и о том, готов ли Арсен Аваков помочь с этим, адвокат сослался на то, что этот вопрос уже взяла на себя Яна Зинкевич.
Также взять на поруки ветерана выразил готовность старший лейтенант МВД, начальник департамента КОРД.
Позиция прокурора после выступлений поручителей не изменилась.
После выступления поручителей судья обьявила перерыв.
The еnd"
"The happy еnd"
to be continued
кино и немцы - командир антитеррористической операции берет на поруки "террориста"
ребята, вы когда следующую серию бедете показывать, предупредите кыян, чтоб они не парились в маршрутках и иномаркахсо смартофонами, а смотрели кино в full HD
Они ********* смотреть мыло....
Ау дядя...или тетя!
Ты постишь под флагом ГЕРМАНИИ!!!
А это касается граждан Украины!)))
Так що ти помилився.
11/9/2019
«Нету у вас методов против Кости Сапрыкина, ах-ха-ха-ха»
«А что, так можно было?» - спросил призрак Чечетова у Януковича, но Виктор Федорович в ответ только молча сломал очередную ручку. Да, в столь интенсивном режиме перемалывающего Украину комбайна Рада не работала даже при регионалах.
Сегодня была принята очередная порция законов - об импичменте (он был принят в целом), а также ряд важных законов, ущемляющих права граждан и бизнеса, и расширяющих права правоохранительных органов (в первом чтении и за основу).
Мы узнали, что президент настолько боится импичмента, что сделал эту процедуру практически невозможной для полностью подконтрольной ему Рады. Только парламентское большинство, 226 депутатов могут… не отправить президента в отставку, а инициировать создание временной следственной комиссии. Затем 300 депутатов должны поддержать постановление комиссии.
После чего оно должно быть одобрено КСУ и ВСУ, и затем поддержано 3/4 голосами парламента - 338 депутатами. Система предохранителей от ядерного взрыва. Модель «Кащей» с дубом, дуплом, ларцом, уткой, яйцом и иголкой. Берегите яйца, Владимир.
Чего же так боится наш гарант, если собрался делать народу одно сплошное добро? Зачем он надевает на себя эти 7 скафандров, если планируется, что с каждым днем будет все лучше и лучше?
Похоже, не планируется. И это показала даже не столько Рада, сколько показанный бигусами паноптикум в Сен-Тропе. С главой Офиса президента в главной роли. Решалы, смотрящие, судьи. Вавриши, довбенки и джарты. Джарты, Карл. Это просто сцена из «Вия». Церковь, третья ночь Хомы Брута. Приведите Богдана!
Из этих деталей что ни собирай - получается автомат Калашникова. Договорняк, схематоз, откат, порешать с реестрами. Эти руки не то что помнят - они просто ничего другого-то и не умеют.
Но это же не вся власть! Конечно. Есть еще правозащитник Портнов и равноудаленный бизнесмен Коломойский. И президент, который не знает и поэтому назначает жену теневого главы Минюста Довбенко в Комиссию по вопросам правовой реформы.
Есть ощущение, что главное чувство, которое сегодня испытывает новая власть - это чувство глумления. Точнее, глумливой радости. «Нету у вас методов против Кости Сапрыкина, ах-ха-ха-ха», - как бы говорит нам доброе лицо главы Офиса президента.
Но хоть сейчас на поверхности океана под названием Украина и штиль, ну, или, скажем так, легкая рябь, наши капитаны помнят, как тут может штормить. И боятся. Но вместо вольностей, вместо «меньше государства» выбран другой путь. Больше контроля, больше власти силовикам. Нашим силовикам. Закрутим гайки.
Мы создаем независимые регуляторы и контролируем монополии. Мы решаем, кто руководит НАБУ и ГБР. Мы теперь будем прослушивать депутатов и чиновников. Как? Да очень просто. НАБУ рисуется дело, или даже просто к уже открытому делу приобщают, и завтра Богдан и Коломойский могут знать, о чем говорил депутат с главой своей партии. Или со своей мамой.
Да, и ограничения срока расследования дел - теперь не будет. Если надо, будем всю каденцию Владимира Александровича «расследовать», держать на крючке, отправлять в СИЗО без доказательств (сумму залога с потолка будет брать следователь, а права уменьшить залог судей лишат) и слушать.
Но не стоит думать, что закрутят гайки тем, кто при власти. Не только и не столько. Главная мишень, похоже, малый, средний бизнес и самозанятые. Вот этим, которые Майданы устраивают. И здесь два стремления - обилетить, потому что за чей же счет будут ездить в Сен-Тропе довбенки и джарты? И прижать к ногтю - чтобы не вздумали бунтовать.
Отсюда и обязательные кассовые аппараты для ФОПов, "премии" потребителям за наводки на точки, которые не выдают чеки, резкое увеличение штрафов за малейшие налоговые ошибки. Как бы все правильно, как на Западе, но только на Западе - малый и семейный бизнес - это часть цивилизационного уклада. А у нас этот класс - пока только надежда, поднимающийся росток, который надо поливать, а не подрезать со всех сторон.
Ну и, конечно, налоговая амнистия. Она тоже против малого и среднего бизнеса. У тебя больше 100 тысяч гривен? Плати 5%, схематозник. Это еще и привет заробитчанам, по которым президент лил слезы.
Так вот, заробитчанин. Скопил дополнительно 20 тысяч за несколько лет работы в Польше, чтобы купить машину? Тысячу нам, и не забудь заплатить остальные налоги. А вот Коломойского, Богдана и президента реформа не затронет. Потому что все заработанное у них - в офшорных юрисдикциях. Кипре, Белизе, Виргинских островах. Они - ничего платить не будут. Ну или задекларируют 1% от имеющегося. Игорь Валерьевич продолжит работу в обычном, хотя нет, в форсированном режиме. По заниженным ценам сырье (пардон, высокотехнологичные ферросплавы) в офшоры, там прокладка продает по рыночной цене, разница падает на офшорный счет. И наоборот по импорту.
Зато в пакете реформаторских законопроектов "Слуги народа" отсутствует законопроект о введении налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль. Это чтобы можно было по-прежнему выводить бабло из Украины.
Так что стадо, что депутатами "Слуги народа" зовут, вы молодцы. Продолжайте внедрять диктатурку. Себя вы уже подвесили на гвоздики в гримёрке у президента. Теперь подвешиваете страну.
Лично я в это пока не верю, но злые языки...
так откуда у чувака кабриолет?
А по "заштореністю" набагато крутіший від зєбєні!
Продюсер-Валерий Коломойский;
Режисёр-Владимир Зеленский;
В главных ролях- Алексей Белько (террорист), Арсен Аваков (ангел во плоти), командир КОРДа (адъютант ангела), Виталий Кличко (мер Киева).
Кинопоиск: 5.7
IMDB: 4.8
Вообщем, посмотрел-тухляк редкостный, нерекомендую...
После того как народу наглядно показали, насколько уязвим большой город, обыватели и ветеранствующие блогеры ... горячо обсуждают не причину, по которой в Киеве до сих пор нет спецбатальона НГ по обеспечению безопасности мостовых переходов, а дискутируют о личности террориста и разводят конспирологию!
Да плевать кто он, афганец, ато-шник или агент ФСБ. В Штатах его бы через пять минут пристрелил с вертолета снайпер, действующий в составе специально обученной группы и исполняющий строго разработанный протокол и только потом начали бы разбираться кто и почему ...
Пока у нас мышление не изменится с религиозно-местечкового на граждански-предметное на всех уровнях, от главы государства до пенсионера хрен мы вырвемся из этой ментальной ямы, в которой сейчас сидим.
UPD вынесу из коментов - в случаях угрозы общественной безопасности мотивы ее нарушителя не имеют никакого значения до тех пор пока не устранена угроза или перспектива повторения ситуации.(с)