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 Общество
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Все про:минирование (845) мост (532) Алексей Белько (15)

 "Минера" хотят взять на поруки Аваков, Зинкевич и командир КОРД. Прокурор против

Напомним, прокурор просил оставить Белько в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.

Адвокат, в свою очередь, просил отпустить задержанного на поруки. По словам стороны обвинения, Алексею Белько грозит до 8 лет лишения свободы - за хулиганство с использованием огнестрельного оружия и неправдивое сообщение о заминировании, сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Прокуратура: "киевскому минеру" грозит до 8 лет лишения свободы, его нужно задержать без права внесения залога

Желание взять на себя ответственность за ветерана высказали министр МВС Арсен Аваков и нардеп Яна Зинкевич, которая приехала в Днепровский суд и лично подтвердила свою позицию. Она готова за свои средства арендовать ветерану жилье.

Также в суде зачитали документ о готовности Киевского военного госпиталя принять Алексея Белько на обследование - по просьбе министра по делам ветеранов и оккупированных территорий.

От имени Арсена Авакова в суде выступил адвокат Тарасов, который обьяснил, что в данный момент министр в командировке. Говоря о своем доверителе, Тарасов заверил судью, что "данная особа заслуживает доверия". Отвечая на вопрос судьи об обеспечении подозреваемого жильем и о том, готов ли Арсен Аваков помочь с этим, адвокат сослался на то, что этот вопрос уже взяла на себя Яна Зинкевич.

Также взять на поруки ветерана выразил готовность старший лейтенант МВД, начальник департамента КОРД.

Позиция прокурора после выступлений поручителей не изменилась.

После выступления поручителей судья обьявила перерыв.

Источник: https://censor.net.ua/n3149630
 
 
 Топ комментарии
 
Аваков - сценарист цього дійства.
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Тупой цырк для ЗЕваты))))
Они полюбляют смотреть мыло....
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"The еnd"



"The happy еnd"


to be continued


кино и немцы - командир антитеррористической операции берет на поруки "террориста"

ребята, вы когда следующую серию бедете показывать, предупредите кыян, чтоб они не парились в маршрутках и иномаркахсо смартофонами, а смотрели кино в full HD "Мінера" хочуть взяти на поруки Аваков, Зінкевич і командир КОРД. Прокурор проти - Цензор.НЕТ 5972
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Тупой цырк для ЗЕваты))))
Они ********* смотреть мыло....
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Кто вы?
Ау дядя...или тетя!
Ты постишь под флагом ГЕРМАНИИ!!!
А это касается граждан Украины!)))
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Це була галіма постановка рюкзакова і ЗЄ щоб зашумити ЗЄкапітуляцію по Штайнмаєру.
Так що ти помилився.
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ЗЕЛЁНАЯ ПЛЕСЕНЬ
11/9/2019
«Нету у вас методов против Кости Сапрыкина, ах-ха-ха-ха»
«А что, так можно было?» - спросил призрак Чечетова у Януковича, но Виктор Федорович в ответ только молча сломал очередную ручку. Да, в столь интенсивном режиме перемалывающего Украину комбайна Рада не работала даже при регионалах.

Сегодня была принята очередная порция законов - об импичменте (он был принят в целом), а также ряд важных законов, ущемляющих права граждан и бизнеса, и расширяющих права правоохранительных органов (в первом чтении и за основу).

Мы узнали, что президент настолько боится импичмента, что сделал эту процедуру практически невозможной для полностью подконтрольной ему Рады. Только парламентское большинство, 226 депутатов могут… не отправить президента в отставку, а инициировать создание временной следственной комиссии. Затем 300 депутатов должны поддержать постановление комиссии.

После чего оно должно быть одобрено КСУ и ВСУ, и затем поддержано 3/4 голосами парламента - 338 депутатами. Система предохранителей от ядерного взрыва. Модель «Кащей» с дубом, дуплом, ларцом, уткой, яйцом и иголкой. Берегите яйца, Владимир.

Чего же так боится наш гарант, если собрался делать народу одно сплошное добро? Зачем он надевает на себя эти 7 скафандров, если планируется, что с каждым днем будет все лучше и лучше?

Похоже, не планируется. И это показала даже не столько Рада, сколько показанный бигусами паноптикум в Сен-Тропе. С главой Офиса президента в главной роли. Решалы, смотрящие, судьи. Вавриши, довбенки и джарты. Джарты, Карл. Это просто сцена из «Вия». Церковь, третья ночь Хомы Брута. Приведите Богдана!

Из этих деталей что ни собирай - получается автомат Калашникова. Договорняк, схематоз, откат, порешать с реестрами. Эти руки не то что помнят - они просто ничего другого-то и не умеют.

Но это же не вся власть! Конечно. Есть еще правозащитник Портнов и равноудаленный бизнесмен Коломойский. И президент, который не знает и поэтому назначает жену теневого главы Минюста Довбенко в Комиссию по вопросам правовой реформы.

Есть ощущение, что главное чувство, которое сегодня испытывает новая власть - это чувство глумления. Точнее, глумливой радости. «Нету у вас методов против Кости Сапрыкина, ах-ха-ха-ха», - как бы говорит нам доброе лицо главы Офиса президента.

Но хоть сейчас на поверхности океана под названием Украина и штиль, ну, или, скажем так, легкая рябь, наши капитаны помнят, как тут может штормить. И боятся. Но вместо вольностей, вместо «меньше государства» выбран другой путь. Больше контроля, больше власти силовикам. Нашим силовикам. Закрутим гайки.

Мы создаем независимые регуляторы и контролируем монополии. Мы решаем, кто руководит НАБУ и ГБР. Мы теперь будем прослушивать депутатов и чиновников. Как? Да очень просто. НАБУ рисуется дело, или даже просто к уже открытому делу приобщают, и завтра Богдан и Коломойский могут знать, о чем говорил депутат с главой своей партии. Или со своей мамой.

Да, и ограничения срока расследования дел - теперь не будет. Если надо, будем всю каденцию Владимира Александровича «расследовать», держать на крючке, отправлять в СИЗО без доказательств (сумму залога с потолка будет брать следователь, а права уменьшить залог судей лишат) и слушать.
Но не стоит думать, что закрутят гайки тем, кто при власти. Не только и не столько. Главная мишень, похоже, малый, средний бизнес и самозанятые. Вот этим, которые Майданы устраивают. И здесь два стремления - обилетить, потому что за чей же счет будут ездить в Сен-Тропе довбенки и джарты? И прижать к ногтю - чтобы не вздумали бунтовать.

Отсюда и обязательные кассовые аппараты для ФОПов, "премии" потребителям за наводки на точки, которые не выдают чеки, резкое увеличение штрафов за малейшие налоговые ошибки. Как бы все правильно, как на Западе, но только на Западе - малый и семейный бизнес - это часть цивилизационного уклада. А у нас этот класс - пока только надежда, поднимающийся росток, который надо поливать, а не подрезать со всех сторон.

Ну и, конечно, налоговая амнистия. Она тоже против малого и среднего бизнеса. У тебя больше 100 тысяч гривен? Плати 5%, схематозник. Это еще и привет заробитчанам, по которым президент лил слезы.

Так вот, заробитчанин. Скопил дополнительно 20 тысяч за несколько лет работы в Польше, чтобы купить машину? Тысячу нам, и не забудь заплатить остальные налоги. А вот Коломойского, Богдана и президента реформа не затронет. Потому что все заработанное у них - в офшорных юрисдикциях. Кипре, Белизе, Виргинских островах. Они - ничего платить не будут. Ну или задекларируют 1% от имеющегося. Игорь Валерьевич продолжит работу в обычном, хотя нет, в форсированном режиме. По заниженным ценам сырье (пардон, высокотехнологичные ферросплавы) в офшоры, там прокладка продает по рыночной цене, разница падает на офшорный счет. И наоборот по импорту.

Зато в пакете реформаторских законопроектов "Слуги народа" отсутствует законопроект о введении налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль. Это чтобы можно было по-прежнему выводить бабло из Украины.

Так что стадо, что депутатами "Слуги народа" зовут, вы молодцы. Продолжайте внедрять диктатурку. Себя вы уже подвесили на гвоздики в гримёрке у президента. Теперь подвешиваете страну.
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Януковочу не потрібен був імпічмент!
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Напомни мне, древний грек, из какой фракции у нас Яна Зинкевич?
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Роздмухати цю виставу не вдалось. Відхиліться - у вас летить гнилий помідор. "Мінера" хочуть взяти на поруки Аваков, Зінкевич і командир КОРД. Прокурор проти - Цензор.НЕТ 6745
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В мережі з"явивсь запис допиту Олексія Белька. Єдине питання - чи це він на відіо? Чому він сидить спиною весь час допиту? І зачіска не зовсім співпадає
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Конечно прав...по сути, это - его единственное расследованное и доказанное деяние... и тут - на тебе, отпустить на поруки... а кого тогда вместо дома гонтаревой предъявить?
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То шо и вправду постановочное шоу Авакяна? Отыграли, пора актера выпускать?
Лично я в это пока не верю, но злые языки...
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Змішались в купу гадюки та жаби.Щось тут дуже підозріло все вигдядає,як з вбивством Бобчинського.
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операция с треском провалилась и игрокам нужно сухими выйти из воды...
так откуда у чувака кабриолет?
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Сдаётся мне, что всё это спектакль от начала до конца.
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Як би він був сепар, то відпустили б й без порук.
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а как всє красіва сигралі "Мінера" хочуть взяти на поруки Аваков, Зінкевич і командир КОРД. Прокурор проти - Цензор.НЕТ 6176 актьори счасліви зрітєлі пад впєчатлєнієм хатім єщьо !
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Дитину треба не на поруки брати, а присудити примусове лікування в закритому наркодинспансері. Краще в приватному, але за державний рахунок. Держава(суспільство) має піклуватись за своїх захісників.
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Як варіант - нехай посидить пару тижнів в ІТУ на Глибочецькій. Вистачить часу, щоб зіскочити з дози. Але потім треба дати людині напрямок - нехай знову служить в військах, як варіант. Бо його проблеми - проблеми в особистому житті. Буде він забезпечувати сім"ю - проблеми зникнуть.
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рюкзака авака решила отмазать своего бывшего мусорилу? очьень важьно?
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Він рецидівіст, мабуть наступним президентом буде ,бо має два терміни ,а третій у кріслі преза!
А по "заштореністю" набагато крутіший від зєбєні! "Мінера" хочуть взяти на поруки Аваков, Зінкевич і командир КОРД. Прокурор проти - Цензор.НЕТ 8374
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Чудак паралізував Київ, завадив роботі метро (хтось не встиг на день народження доньки, хтось не встиг на важливу зустріч, хтось комусь щось не довіз і т.д.), по мосту не могли рухатися зокрема швидкі, які можливо не встигли комусь надати допомогу, задіяно купу особового складу (поліція, медики, пожежники і т.д.), які могли спокійно провести цей вечір з родинами, а не вмовляючи дебіла здатися щоб не застрелити... А тут такий поворот мовляв "рафік не винен" він всього на всього збив з автомата дрон і насправді добрий хлопака. Подумаєш з автоматом в місто виїхав, хто так не робить? Інші можуть пудамати якщо міністр кришує то можна і собі щось захопити і висловити ряд вимог... Ну а х#лі???
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...кхм... -- я трошки всем напомню: Юриспуденция, это не по-справедливости, а по Закону!
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Опять развод для лохов и зебобиков ) посмотрите что об этом говорят и что происходит на самом деле: https://www.youtube.com/watch?v=oH4XkRLJiwk
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Генерал Власов, тоже Москуву отстоял... ...любимчик Сталина! ...однако, расстреляли.
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Авакян може взяти на поруки тільоки в обмін на сепара Голубана, якого покриває.
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"Милосердие" (боевик, драма)
Продюсер-Валерий Коломойский;
Режисёр-Владимир Зеленский;
В главных ролях- Алексей Белько (террорист), Арсен Аваков (ангел во плоти), командир КОРДа (адъютант ангела), Виталий Кличко (мер Киева).

Кинопоиск: 5.7
IMDB: 4.8

Вообщем, посмотрел-тухляк редкостный, нерекомендую...
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Где главная женская роль? Петина депутатка?
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поруки- указывают на режисуру и постановку того.кто берет на поруки...Какие поруки могут быть в нормальной стране .в которой действует закон?
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И опять двадцать пять или почему Украина не Америка.

После того как народу наглядно показали, насколько уязвим большой город, обыватели и ветеранствующие блогеры ... горячо обсуждают не причину, по которой в Киеве до сих пор нет спецбатальона НГ по обеспечению безопасности мостовых переходов, а дискутируют о личности террориста и разводят конспирологию!

Да плевать кто он, афганец, ато-шник или агент ФСБ. В Штатах его бы через пять минут пристрелил с вертолета снайпер, действующий в составе специально обученной группы и исполняющий строго разработанный протокол и только потом начали бы разбираться кто и почему ...

Пока у нас мышление не изменится с религиозно-местечкового на граждански-предметное на всех уровнях, от главы государства до пенсионера хрен мы вырвемся из этой ментальной ямы, в которой сейчас сидим.
UPD вынесу из коментов - в случаях угрозы общественной безопасности мотивы ее нарушителя не имеют никакого значения до тех пор пока не устранена угроза или перспектива повторения ситуации.(с)
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