 Нардеп СН Ясько возглавит украинскую делегацию в ПАСЕ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", такое решение члены делегации приняли на учредительном собрании.
На эту позицию претендовала также другая член фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева.
Заместителем главы делегации избрали нардепа от "Батькивщины" Сергея Соболева, а заместителем – представителя фракции "Голос" Рустема Умерова.
Ясько, 1990 г.р., закончила Школу государственного управления Блаватника в Оксфордском университете, возглавляла украинское сообщество в университете, затем работала в Министерстве по вопросам диджитализации, культуры медиа и спорта Великобритании, Украинском католическом университете, в команде стратегических коммуникаций Администрации президента Украины.
В Верховной Раде входит в комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, возглавляет подкомитет по вопросам межпарламентского сотрудничества, двусторонних и многосторонних отношений.
Ранее сообщалось, парламент сформировал постоянную делегацию Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Он также добавил, что о "всем остальном можно разговаривать".
Єлизавета Олексіївна Ясько (нар. 17 жовтня 1990, Київ) - український політолог, експерт з питань культури. Продюсер фільму «Крим: брудний секрет Росії». Засновник ініціативи Yellow Blue Strategy. Віце-президент (VP of Social Impact & External Relations) в blockchain-стартапі та музичному лейблі Younk https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%84%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0