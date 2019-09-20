EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  230  11
Все про:ВР (23709) ПАСЕ (1443)

 Нардеп СН Ясько возглавит украинскую делегацию в ПАСЕ

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько возглавила делегацию Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", такое решение члены делегации приняли на учредительном собрании.

На эту позицию претендовала также другая член фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева.

Заместителем главы делегации избрали нардепа от "Батькивщины" Сергея Соболева, а заместителем – представителя фракции "Голос" Рустема Умерова.

Ясько, 1990 г.р., закончила Школу государственного управления Блаватника в Оксфордском университете, возглавляла украинское сообщество в университете, затем работала в Министерстве по вопросам диджитализации, культуры медиа и спорта Великобритании, Украинском католическом университете, в команде стратегических коммуникаций Администрации президента Украины.

В Верховной Раде входит в комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, возглавляет подкомитет по вопросам межпарламентского сотрудничества, двусторонних и многосторонних отношений.

Ранее сообщалось, парламент сформировал постоянную делегацию Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый состав украинской делегации в ПАСЕ сформировали, - нардеп Гончаренко

Источник: https://censor.net.ua/n3149628
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
и бл..ть лешик гончаренко как главный порохоботский ***** тоже там будет
 показать весь комментарий
 
 
Полностью поддерживаю Сенцова . "Я никогда не признаю Крым частью России. Это не обсуждается даже... Я никогда не признаю сепаратистских настроений или желание присоединиться к России. Мы одна страна. Эти территории нас отторгли и мы никогда с этим не согласимся", - подчеркнул Сенцов.
Он также добавил, что о "всем остальном можно разговаривать".
 показать весь комментарий
 
Лёшик знатно дрюкнул зеклоуна у себя на участке ,потому зебилы его и не любят. А ещё его не любят кацапы.
 показать весь комментарий
 
 
А при прошлой делегации кацапов в ПАСЕ вернули Нардеп СН Ясько возглавит украинскую делегацию в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 9036
 показать весь комментарий
 
ето кто барменша безработная аль кто или чья то "игрушка".....
 показать весь комментарий
 
Уж лучше бы Сергей Соболев. А она, испуганная такая - замом...

Єлизавета Олексіївна Ясько (нар. 17 жовтня 1990, Київ) - український політолог, експерт з питань культури. Продюсер фільму «Крим: брудний секрет Росії». Засновник ініціативи Yellow Blue Strategy. Віце-президент (VP of Social Impact & External Relations) в blockchain-стартапі та музичному лейблі Younk https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%84%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
 показать весь комментарий
 
Ось і знайшлась заміна пристаркуватій Ірині Геращенко))
 показать весь комментарий
 
тю, не гоните , ееж скабеева с гамном съест .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх