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 Политика Украины
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Все про:Байден (420) Зеленский (2883) Трамп (2382)

 Трамп отрицает договоренности с Зеленским в отношении расследования дела, связанного с сыном Байдена

Президент США Дональд Трамп отрицает, что договаривался с Президентом Украины Владимиром Зеленским о начале расследования украинскими правоохранителями дела против сына главного конкурента Трампа на предстоящих выборах - Джо Байдена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.

"Дональд Трамп опроверг обвинения, что договаривался с главой другого государства, по поводу чего поступила официальная жалоба от сотрудника американской разведки", - говорится в сообщении.

В начале этого месяца представители Демократической партии призвали начать расследование в отношении возможного давления со стороны президента Трампа и его адвоката Руди Джулиани на руководство Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я попросил Украину расследовать обвинения во вмешательстве в выборы 2016 года в США, - Джулиани. ВИДЕО

Три представителя Демократической партии - Элиот Энгель, Адам Шифф и Элиаф Каммингс - заявили, что Трамп и Джулиани пытались "манипулировать украинским руководством, чтобы получить выгоду для президентской кампании 2020 года. Они утверждают, что Трамп и Джулиани пытались оказывать давление на украинскую власть о проведении расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, который был членом правления украинского газового оператора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Просто расследуйте эти чертовы вещи!", - Джулиани обсуждал с помощником Зеленского дело Байдена, - NYT

Как сообщалось, в США набирает обороты скандал после того, как сотрудник разведки, обрабатывал телефонный разговор Президента Трампа с "иностранным лидером", которым может быть Президент Украины Владимир Зеленский, подал жалобу своему руководству. Его беспокоили отдельные высказывания Трампа, которые, по данным американских СМИ, могут трактоваться как давление на украинскую сторону с целью заставить открыть расследование против семьи Джо Байдена, который является прямым конкурентом Трампа на следующих выборах президента США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телефонный разговор Трампа, касающийся Украины, встревожил разведку США, - Washington Post

Источник: https://censor.net.ua/n3149625
 
 
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Значит человек, который спас Украину встречался с Трампом за 400т $ , а наш пианист будет встречаться с ним бесплатно ? Зрадаааааа
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Хто ж бреше - розвідка чи Трамп? Може у чувака Вови запитати - він чесний. Трамп отрицает договоренности с Зеленским в отношении расследования дела, связанного с сыном Байдена - Цензор.НЕТ 8152
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Почему все вдруг после выборов и победы Зе все вдруг забыли за Гандзюк.
Может это просто была агитация на крови ради победы Зе на выборах.
И это было 100% так.
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Трамп и зеля . Трамп отрицает договоренности с Зеленским в отношении расследования дела, связанного с сыном Байдена - Цензор.НЕТ 2072 Слон и моська . Вы , вообще , в своём уме ? Трамп отрицает договоренности с Зеленским в отношении расследования дела, связанного с сыном Байдена - Цензор.НЕТ 2072
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Трамп - явно не подарок для мировой демократии, мягко говоря. Но мышиная возня его оппонентов, спекуляции и попытки эскалации - малополезны, а иногда скандальны. Потому что серьёзных аргументов как не было, так и нет... Тем не менее, конкуренция во власти всегда на пользу демократии.
Надеюсь, что пользу извлекут не враги, а демократические союзники США, включая Украину.
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Значит санкции надо увеличить до поры пока Путин не увидит смысл.
Только почему то команда Зеленского ничего не делает в этом плане.
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Если выяснится, что это Зеленский сдал Трампа разведке США - я готов стать бесплатным зелеботом.
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скорее всего трамп вложил не малую сумму бабосиков в ********** тему и поэтому и отбеливает недокурка.
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