 Трамп отрицает договоренности с Зеленским в отношении расследования дела, связанного с сыном Байдена

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.

"Дональд Трамп опроверг обвинения, что договаривался с главой другого государства, по поводу чего поступила официальная жалоба от сотрудника американской разведки", - говорится в сообщении.

В начале этого месяца представители Демократической партии призвали начать расследование в отношении возможного давления со стороны президента Трампа и его адвоката Руди Джулиани на руководство Украины.

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Три представителя Демократической партии - Элиот Энгель, Адам Шифф и Элиаф Каммингс - заявили, что Трамп и Джулиани пытались "манипулировать украинским руководством, чтобы получить выгоду для президентской кампании 2020 года. Они утверждают, что Трамп и Джулиани пытались оказывать давление на украинскую власть о проведении расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, который был членом правления украинского газового оператора.

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Как сообщалось, в США набирает обороты скандал после того, как сотрудник разведки, обрабатывал телефонный разговор Президента Трампа с "иностранным лидером", которым может быть Президент Украины Владимир Зеленский, подал жалобу своему руководству. Его беспокоили отдельные высказывания Трампа, которые, по данным американских СМИ, могут трактоваться как давление на украинскую сторону с целью заставить открыть расследование против семьи Джо Байдена, который является прямым конкурентом Трампа на следующих выборах президента США.

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