 Действующих народных депутатов среди кандидатов в ЦИК нет, - Качура

Об этом нардеп рассказал в комментарии Цензор.НЕТ в кулуарах парламента.

"Мы приняли, что у нас 2,3,4 октября будут пленарные дни. Поэтому мы можем в эти дни рассмотреть этот вопрос. Но, одновременно, все фракции всех кандидатов направили президенту, мы теперь ждем от президента представление", - отметил он.

На вопрос о том, есть ли среди кандидатов действующие народные депутаты Качура отметил: "Действующих народных депутатов нет. Но из предыдущего состава избирательной комиссии есть несколько человек".

Он считает, что количество членов ЦИК будет оставаться 17, поскольку "нет сейчас времени закон переписывать".

Напомним, ранее во фракции "Слуга народа" обсуждали, будут ли предлагаться в ЦИК действующие народные депутаты от "СН".

13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.

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