EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  334  2
Все про:ВР (23709) ЦИК (3334) Качура (4)

 Действующих народных депутатов среди кандидатов в ЦИК нет, - Качура

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура говорит, что вопрос ЦИК могут рассмотреть в начале октября.

Об этом нардеп рассказал в комментарии Цензор.НЕТ в кулуарах парламента.

"Мы приняли, что у нас 2,3,4 октября будут пленарные дни. Поэтому мы можем в эти дни рассмотреть этот вопрос. Но, одновременно, все фракции всех кандидатов направили президенту, мы теперь ждем от президента представление", - отметил он.

На вопрос о том, есть ли среди кандидатов действующие народные депутаты Качура отметил: "Действующих народных депутатов нет. Но из предыдущего состава избирательной комиссии есть несколько человек".

Он считает, что количество членов ЦИК будет оставаться 17, поскольку "нет сейчас времени закон переписывать".

Напомним, ранее во фракции "Слуга народа" обсуждали, будут ли предлагаться в ЦИК действующие народные депутаты от "СН".

13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В списке кандидатов в новый состав ЦИК есть действующие члены комиссии, - Корниенко

Источник: https://censor.net.ua/n3149620
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Почему после инаугурации Зеленского в Украину не вернулся ни один заробитчанин, а вернулись олигархи и люди Януковича?
 показать весь комментарий
 
Все верно! Кивалов, Лукаш и Портнов - где среди этих кандидатов от слуги урода действующие депутаты?)))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх