 "Ничего не собираюсь делать. Все, что я хотел сделать, - я уже сделал", - "минер" Белько

По словам прокурора, ему грозит до 8 лет лишения свободы, передает Цензор.НЕТ.

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Напомним, в начале заседания прокуратура попросила судью оставить Белько в СИЗО на 60 суток и лишить его права на внесение залога. Альтернативы такой мере пресечения прокурор не увидел, поскольку у крымчанина нет постоянного места проживания, где его можно было бы оставить под круглосуточным домашним арестом. После приезда в Киев Белько некоторое время жил в своем автомобиле, а сейчас снимает жилье. Также у ветерана АТО сейчас нет постоянного места работы. Из армии он был уволен 2 месяца назад.

Кроме того, прокурор выразил уверенность, что специалисты должны оценить психологическое состояние задержанного. В случае, если Белько выпустят на поруки, по мнению стороны обвинения, недавняя ситуация может повториться. Однако на данный момент никакой психологической экспертизы не проводилось, отметил прокурор.

Адвокат Алексея Белько, в свою очередь, считает перечисленные прокуратурой риски необоснованными. Он рассказал, что Белько зарегистрирован в Киеве, и что сторона обвинения не предоставила никаких доказательств того, что у задержанного нет постоянного места проживания, и утверждает это только на словах. По мнению адвоката, перечисленные риски основаны исключительно на предположениях прокурора. Однако для того, чтобы лишить человека свободы на два месяца, - нужны неопровержимые доказательства, уверен защитник.

В 2014 году, рассказал адвокат, Белько прибыл из окупированного Крыма на подконтрольную территорию и пошел добровольцем в ВСУ. Три года своей службы он провел в горячих точках. Психологическая помощь ему не оказывалась. Поэтому адвокат попросил судью отнестись к задержанному "по-человечески" и не удовлетворять ходатайство прокурора.

Судья поинтересовалась, есть ли медицинские показания, которые не позволяют Белько оставаться в СИЗО. Адвокат сказал, что доказательств этого он на данный момент не имеет - чтобы выяснить это пока не хватило времени.

"Я никуда не собираюсь бежать, ничего не собираюсь делать. Если меня кто-то возьмет на поруки я буду только рад", - сказал сам ветеран. "Все, что я хотел сделать, я уже сделал", - добавил он.

Белько также рассказал, что до инцидента на мосту он искал работу и что снимал квартиру в Броварах под Киевом.

После этого судья перешла к изучениям материалов дела.