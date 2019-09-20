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Все про:Луцк (376) пожар (3717) Военная прокуратура (793)

 Вероятная причина пожара в военном госпитале Луцка - короткое замыкание, - военная прокуратура

Причиной пожара в военном госпитале в Луцке могло стать замыкание проводов электроснабжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила Военнуа прокуратура Западного региона Украины.

"Военной прокуратурой Луцкого гарнизона зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины в связи с возникновением ночью 20 сентября 2019 года пожара в Луцком военном госпитале", - говорится в сообщении.

Пострадавшие отсутствуют. Медицинский персонал и больные из госпиталя вовремя эвакуированы.

"По предварительной версии, вероятной причиной пожара является замыкание проводов электроснабжения. Пожар ликвидирован", - сообщили в прокуратуре.

Следствие продолжается. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Напомним, сегодня ночью на кровле двухэтажного здания Луцкого гарнизонного военного госпиталя возник пожар. Спасатели эвакуировали более 90 человек, из которых 7 больных в тяжелом состоянии и 11 работников госпиталя.

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Вероятная причина пожара в военном госпитале Луцка - короткое замыкание, - военная прокуратура 01

Источник: https://censor.net.ua/n3149618
 
 
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Всё это ужасно. Когда горит, тонет, взрывается...
Но! А почему и бабе Лере не сказали то же самое? Что у нее на даче случилось "короткое замыкание".
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Стал Зеленский- и начали гореть военные госпиталя.
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"Титанику" нада б было немнога подождать тонуть...
😁
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А сгорело что? Склады новых медикаментов или советское старье подлежащее списанию и которое проблематично списать?
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