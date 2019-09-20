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 Общество
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Все про:адвокат (1177) права человека (812)

 Принятие закона об отмене адвокатской монополии противоречит конституционным гарантиям защиты прав человека, - Изовитова

Глава Национальной ассоциации адвокатов Лидия Изовитова заявляет, что отмена конституционных положений об исключительном прав адвокатов на представительство в судах является нарушением статей Основного закона, которые запрещают сужение объема прав и свобод граждан.

Об этом Изовитова заявила во время совещания с руководителями региональных советов адвокатов и КДКА, которое проходит в эти дни в Одессе, сообщают Українські новини.

Лидия Изовитова сообщила, что в Совет адвокатов Украины направлено письмо от судьи-докладчика Конституционного суда по законопроекту #1013 "Об отмене адвокатской монополии".

Законопроект отправлен парламентом в Конституционный суд и предусматривает исключительное право адвокатов на представительство в судах по уголовным производствах, отменяя другие случаи, предусмотренные действующими конституционными нормами.

Изовитова напомнила, что НААУ направила в Комитет Верховной Рады по правовой политикеобращение, в котором отметила, что законопроект 1013 непосредственно затрагивает интересы адвокатуры. Следовательно, по международным стандартам, НААУ как единственная профессиональная организация адвокатуры должна быть стороной консультаций при обсуждении такого законопроекта.

"Мы просили Комитет отложить рассмотрение этого вопроса, провести обсуждение законопроекта с НААУ и только потом высказывать позицию (в заключении Комитета к законопроекту). Кроме того, нас не послушали и обидно было то, что на заседании комитета 9 сентября 11 адвокатов, являющихся членами этого комитета, в том числе член совета адвокатов Одесской области Костин, бывший член РАУ Божик проголосовали за отмену монополии ", - сказала Лидия Изовитова.

Председатель НААУ также напомнила, что соответствующие обращения были направлены Президенту Украины и Верховную Раду. В них подчеркивается, что законопроект 1013 должен быть обсужден с адвокатурой и не может приниматься в обход такой процедуры.

Кроме того, по ее словам, важно, чтобы заключение по этому законопроекту предоставила и Венецианская комиссия.

Изовитова отметила, что в 2015 году эта комиссия одобрила конституционные изменения, которые предусматривали введение исключительного права адвокатов на представительство в судах.

"Для нас важно, чтобы Венецианская комиссия, которая делала вывод о целесообразности исключительного права на представительство, высказалась. Потому что нельзя в 2015 году сказать одно, а в 2019 - другое ", - сказала председатель НААУ.

Она также сообщила, что НААУ обратилась к субъектам обращения в Венецианскую комиссию с письмом о необходимости направления законопроекта 1013 на европейскую экспертизу.

Кроме того, изменения в Конституцию требуют заключения Конституционного суда. В НААУ поступило письмо судьи-докладчика КСУ с просьбой высказаться по законопроекту в разрезе статей 157 и 158 Конституции Украины. НААУ должна предоставить свою позицию до 4 октября.

"Мы выразим свою позицию в разрезе раздела второго Конституции о правах, свободах и обязанностях гражданина, и статьи 159, где написано, что каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь", - сказала председатель НААУ.

При этом она акцентировала внимание на том, что Основным законом, профессиональную юридическую помощь оказывает именно адвокатура и она действует как единственный профессиональный институт защиты в государстве.

"Речь идет о безусловном сужении прав граждан на защиту, и в таком случае действует статья 157, которая говорит, что это незаконно", - констатировала Председатель НААУ.

Напомним, позиция НААУ по законопроекту 1013 заключается в том, что законопроект ставит под угрозу выполнение Украиной международных обязательств, которые она взяла на себя, приняв статью 131-2 Конституции Украины.

Внесение изменений в Основной Закон в 2016 году относительно исключительного права адвокатов на представительство в судах было осуществлено в полном соответствии с европейскими демократическими практиками.

Источник: https://censor.net.ua/n3149617
 
 
 Топ комментарии
 
Любая монополия это здорово! Вот и раздающие адвокатские лицензии так считают.
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_Глава Национальной ассоциации адвокатов Лидия Изовитова защищает свой шкурный бизнес по продаже лицензий. Иди нахуй, Изовитова!
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_Ты видишь как эти твари зубами, клыками своими вурдалачьими вцепились в свою монополию, в деньги из воздуха!
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Завили передасти грошей від підсудного до судді))
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жжжжж \\\\\вка старая 78 лет до сих пор кувыркается курва с мальчиками до 25 лет.... пшла на....юй...
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- Я сию минуту сознался, что, может быть, это я убил эрцгерцога Фердинанда, - ответил Швейк. Шесть сокамерников в ужасе спрятались под вшивые одеяла.(с)
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Любая монополия это здорово! Вот и раздающие адвокатские лицензии так считают.
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Монополия должна быть разрушена!
Если у меня на предприятии есть юрист, то зачем мне нанимать и оплачивать адвоката для судебных тяжб по хоз- и админ- делам?
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_Ты видишь как эти твари зубами, клыками своими вурдалачьими вцепились в свою монополию, в деньги из воздуха!
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_Глава Национальной ассоциации адвокатов Лидия Изовитова защищает свой шкурный бизнес по продаже лицензий. Иди *****, Изовитова!
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Бред, ну бред же очевиднейший несёт Изовитова!! Отмена адвокатской монополии никоим образом не сужает права граждан на защиту, до 2017 монополии не было и как-то всё нормально было, кто хотел - шёл к адвокату, кто хотел - к любому другому юристу. Потеря контроля над финансовыми потоками, уменьшение всевозможных поборов с адвокатов-неофитов - вот что на самом деле беспокоит Изовитьву и остальных чиновников от адвокатуры.
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_Деньги получают просто из воздуха через фактически узаконенный формально (но противоправный по сути) рэкет. И теперь грабители истерично вопят "караул, нас хотят ограбить!" Да пошли вы, мрази!
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КАК РАЗ ТО ИМЕННО ,,АДВОКАТСКАЯ МОНОПОЛИЯ" И СУЖАЕТ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА ЗАЩИТУ
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Лидия Изовитова - один из адвокатов Кернеса Принятие закона об отмене адвокатской монополии противоречит конституционным гарантиям защиты прав человека, - Изовитова - Цензор.НЕТ 4639Значит, хороший закон - надо брать Принятие закона об отмене адвокатской монополии противоречит конституционным гарантиям защиты прав человека, - Изовитова - Цензор.НЕТ 6938
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Аналогично, скоро монополист Ахметов будет говорить, что его права сужаются Принятие закона об отмене адвокатской монополии противоречит конституционным гарантиям защиты прав человека, - Изовитова - Цензор.НЕТ 5752
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А не пошла бы ты на хер, Лидочка. Придумали себе лавочку безразмерную. У всех должен быть равный доступ к правосудию и каждый должен иметь право на доступную зашиту.
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