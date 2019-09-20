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 Обвинительный акт в отношении 6 лиц, похитивших 98 млн грн при закупке топлива на предприятиях "Укрзализныци", направлен в Антикорсуд, - САП

Специализированной антикоррупционной прокуратурой по материалам досудебного расследования НАБУ утвержден и направлен в Высший антикоррупционного суда Украины обвинительный акт в отношении 6 лиц в уголовном производстве по факту завладения средствами ПАО "Укрзализныця" при закупке топлива в 2016-2017 годах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-слубе САП.

В сообщении отмечается: "Досудебным расследованием установлено, что на протяжении 2016-2017 годов служебные лица Филиала "Центр транспортного сервиса "Лиски" ПАО "Укрзализныця", злоупотребляя своим служебным положением, завладели средствами ПАО "Укрзализныця" в сумме 98,2 млн грн путем документального оформления бестоварных операций по приобретению мазута флотского и дизельного топлива в ООО "Скела Терциум". Однако фактически указанные материалы не поставлялись ни в паромы, для нужд которых заключались договоры поставки топлива, ни в арендованные резервуары.

Среди обвиняемых 4 должностные лица Филиала "Центр транспортного сервиса "Лиски" ПАО "Укрзализныця" и 2 - руководители частных коммерческих учреждений, задействованных в незаконном завладении средствами.

Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.

К тому же, в ходе досудебного расследования установлено, что руководитель предприятия, которое получило средства за якобы поставленное топливо, в дальнейшем поступил с ними финансовые операции с целью их легализации, в связи с чем его действия дополнительно квалифицированы по ч. 3 ст. 209 УК Украины.

В соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда".

Источник: https://censor.net.ua/n3149616
 
 
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старожилы к вам вопрос , а саша крещатик давно пропал с цензора ?
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А у США обвинувачувальні акти ховають доти, доки не вручать повістки підозрюваним.
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