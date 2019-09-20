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Все про:Киев (17932) минирование (845) Алексей Белько (15)

 Прокуратура: "киевскому минеру" грозит до 8 лет лишения свободы, его нужно задержать без права внесения залога

Около 14:40 в Днепровском суде Киева прошло заседание по делу "киевского минера" Алексея Белько, которому сегодня должны избрать меру пресечения.

Взять ветерана АТО на поруки еще до начала суда выразили желание министр МВД Арсен Аваков, который подал в суд соответствующее ходатайство, и нардеп Яна Зинкевич, сообщает Цензор. НЕТ.

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"Это конченый поступок, но другого выхода я не нашел", - сказал сам Белько журналистам за несколько минут до начала заседания.

Прокурор рассказал о полицейской операции по задержанию Белько, напомнил о материальном ущербе, нанесенном задержанным государству, в частности МВД (напомним, Алексей Белько сбил полицейский квадрокоптер). По его словам, Белько грозит до 8 лет лишения свободы. По мнению стороны обвинения, он может скрываться от следствия, поскольку у него нет постоянного места работы, а также нет постоянного места проживания в Киеве - только арендованная квартира, за которую ему ввиду отсутствия места работы может быть нечем платить.

Сам Белько ранее рассказал, что он уроженец Ялты, имеет статус внутренне перемещенного, и что в окупированном Крыму у него остался ребенок.

Прокуратура просит оставить Белько в СИЗО на 60 суток, без права внесения залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3149609
 
 
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он должен отстаивать версию,что стоял на временном блокпосту..
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- Меня уже освидетельствовал один доктор в полицейском управлении, - ответил Швейк,- нет ли у меня триппера. А На военной службе меня осматривал один ветеринар, и кончилось все очень хорошо. (с)
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еееееей , а как же понять , простить и наградить борца с ЗЕ капитулянтами ? Прокуратура: "киевскому минеру" грозит до 8 лет лишения свободы, его нужно задержать без права внесения залога - Цензор.НЕТ 3932Прокуратура: "киевскому минеру" грозит до 8 лет лишения свободы, его нужно задержать без права внесения залога - Цензор.НЕТ 3932Прокуратура: "киевскому минеру" грозит до 8 лет лишения свободы, его нужно задержать без права внесения залога - Цензор.НЕТ 3932Прокуратура: "киевскому минеру" грозит до 8 лет лишения свободы, его нужно задержать без права внесения залога - Цензор.НЕТ 3932Прокуратура: "киевскому минеру" грозит до 8 лет лишения свободы, его нужно задержать без права внесения залога - Цензор.НЕТ 3932Прокуратура: "киевскому минеру" грозит до 8 лет лишения свободы, его нужно задержать без права внесения залога - Цензор.НЕТ 3932Прокуратура: "киевскому минеру" грозит до 8 лет лишения свободы, его нужно задержать без права внесения залога - Цензор.НЕТ 3932Прокуратура: "киевскому минеру" грозит до 8 лет лишения свободы, его нужно задержать без права внесения залога - Цензор.НЕТ 4594
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