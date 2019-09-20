 Прокуратура: "киевскому минеру" грозит до 8 лет лишения свободы, его нужно задержать без права внесения залога

Взять ветерана АТО на поруки еще до начала суда выразили желание министр МВД Арсен Аваков, который подал в суд соответствующее ходатайство, и нардеп Яна Зинкевич, сообщает Цензор. НЕТ.

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"Это конченый поступок, но другого выхода я не нашел", - сказал сам Белько журналистам за несколько минут до начала заседания.

Прокурор рассказал о полицейской операции по задержанию Белько, напомнил о материальном ущербе, нанесенном задержанным государству, в частности МВД (напомним, Алексей Белько сбил полицейский квадрокоптер). По его словам, Белько грозит до 8 лет лишения свободы. По мнению стороны обвинения, он может скрываться от следствия, поскольку у него нет постоянного места работы, а также нет постоянного места проживания в Киеве - только арендованная квартира, за которую ему ввиду отсутствия места работы может быть нечем платить.

Сам Белько ранее рассказал, что он уроженец Ялты, имеет статус внутренне перемещенного, и что в окупированном Крыму у него остался ребенок.

Прокуратура просит оставить Белько в СИЗО на 60 суток, без права внесения залога.