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 Политика Украины
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Все про:визит (2309) Зеленский (2883) США (15367) Трамп (2378)

 Офис Президента официально подтвердил встречу Зеленского и Трампа в Нью-Йорке

23-26 сентября Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Владимир Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите посвященном Целям устойчивого развития.

В Нью-Йорке Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с Президентом США Дональдом Трампом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пайфер - Зеленскому о ведении переговоров с Трампом: "Будь проще, льсти и ищи беспроигрышный вариант"

Кроме того, в рамках визита Президент Украины встретится с лидерами украинской общины Соединенных Штатов, руководителями еврейских организаций США, а также с представителями американских деловых кругов.

Источник: https://censor.net.ua/n3149602
 
 
 Топ комментарии
 
ну речь то напишут,гораздо страшнее когда оно не по бумажке шпарить начнет
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Та уже почти все на Майдани. Не хватает только местных стецьгавов
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простите, но когда пишут, что он выступит с речью, дар речи теряю...
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ну речь то напишут,гораздо страшнее когда оно не по бумажке шпарить начнет
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та какая там речь... встреча возле туалета, разговор:
- клоун, куда руку протягиваешь - ты её помыл??
- мистер Трамп, ду ю, хау ду ю ду, нихт ферштейн... Чуваки... ничего не пАнимаю!
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а потом глазки вспучит и "мммм, мэ, дуже дякую"
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Ненавижу, когда такие пишут о слезах . Мои слезы во время событий с моряками - ЭТО НЕ СЛАБОСТЬ! Это доказательство… того… Что у меня ЕСТЬ сердце… и душа!
У вас даже проблесков ни того ни другого. Просто тупой бот с фермы
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Трамп в восхищении,наконец то сам зе к нему приедет)
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ну захотелось так посмотреть,поржать,Меркель и Оланд наверное впечетлениями поделились) хотя не смешно как то
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интересно какой фирмы рояль в Белом доме?)))
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Зараз із Трампом небезпечно зустрічатись. Наступного тижня буде підійматись питання про втручання у роботу розвідки та приховуванні даних від конгресу. А щодо України і так постійні закиди про "валив на вибори в США".
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вчера как раз гнлав агентства внешней разведки слушали в Конгрессе.. по поводу обещаний шмаркли - трампу, и наоборот...
Похоже, Трампу таки импичмент впаяют.. слишком уж там зашквар был нехилый(детали позже скажут)
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Правильна думка... проросійська позиція трампа чітка... А Україну легенько розміняють на розширення Ізраїлю за рахунок Палестини...
Тому потрібно бути дуже обережним...
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Значит санкции увеличат до поры пока Путя не увидит смысл.
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думаешь на одном зе клавишу таки расхерачит?))))
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Он х22ем не только на роялях играет ,но и наших губах .Примитивные Вы мои.
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Та уже почти все на Майдани. Не хватает только местных стецьгавов
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а охвіс трампампа (оральний кабінєт) підтвердив?
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главное, что шмаркли место возле сортира в Белом Доме заняли.. а там и Трамп когда-нить пробежит мимо - будет "деловая встреча"
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*какие люди в Голливуде,сплошные звезды ,а не люди* конечно возьмут,ведь так красиво развести миллионы надо уметь
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то виставимо цінник, можна на ****, й відправляймо.
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зрада !!! трамп-агент ***** обманет шмарклю зеленую и заставит подписать формулу швайншлепера ,и план мореля впридачу
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б.л.яяяяяя у пороходебилов что не день то апокалипсис
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И что?? Ну встретится это опудало с трампом...и чего ожидаем от встречи?
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Это прорыв! Даже Петя Вальцман брезговал встречаться с еврейской общественностью,а Вова не придает своих корней!
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Бачите, як почитає власну націю, а каже, що не націоналіст. Прикидається.
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Кто будет проводить реформы? Юзик с квартала? Артисты, борцы, блогеры, люди, которые купили места? Мнение простых украинцев уже никого не интересует?
Если Зеленский ничего не может сделать для победы над окупантом, то почему тогда он баллотировался в президенты?
И почему после инаугурации Зеленского в Украину не вернулся ни один заробитчанин, а вернулись олигархи и люди Януковича?
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каких тебе бл.ть реформ еще не хватает ?(с) ...великий рехформатор все отрехформировал или ты забыл? Офіс президента офіційно підтвердив зустріч Зеленського і Трампа в Нью-Йорку - Цензор.НЕТ 1584
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такого корпоратива у Вовы еще не было, Трамп его попросит на пианино сыграть
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Новость , на самом деле , хорошая. Помнится , ВФЯ для аналогичной встречи с Обамой отдал весь обогащенньій уран из ХФТИ , а там бьіло не на одну боеголовку.
Ценят американские президентьі свое время...
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