 Офис Президента официально подтвердил встречу Зеленского и Трампа в Нью-Йорке

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Владимир Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите посвященном Целям устойчивого развития.

В Нью-Йорке Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с Президентом США Дональдом Трампом.

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Кроме того, в рамках визита Президент Украины встретится с лидерами украинской общины Соединенных Штатов, руководителями еврейских организаций США, а также с представителями американских деловых кругов.