 Офис Президента официально подтвердил встречу Зеленского и Трампа в Нью-Йорке

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Владимир Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите посвященном Целям устойчивого развития.
В Нью-Йорке Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с Президентом США Дональдом Трампом.
Кроме того, в рамках визита Президент Украины встретится с лидерами украинской общины Соединенных Штатов, руководителями еврейских организаций США, а также с представителями американских деловых кругов.
- клоун, куда руку протягиваешь - ты её помыл??
- мистер Трамп, ду ю, хау ду ю ду, нихт ферштейн... Чуваки... ничего не пАнимаю!
У вас даже проблесков ни того ни другого. Просто тупой бот с фермы
Похоже, Трампу таки импичмент впаяют.. слишком уж там зашквар был нехилый(детали позже скажут)
Тому потрібно бути дуже обережним...
🤗
Если Зеленский ничего не может сделать для победы над окупантом, то почему тогда он баллотировался в президенты?
И почему после инаугурации Зеленского в Украину не вернулся ни один заробитчанин, а вернулись олигархи и люди Януковича?
Ценят американские президентьі свое время...
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