 Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов за нерастаможенные евробляхи

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады, информирует Цензор.НЕТ.
Законом предусмотрена отсрочка штрафов за нерастаможенные "евробляхи" еще на 90 дней, то есть увеличение льготного периода с 270 до 360 дней.
Вместе с тем, согласно тексту законопроекта, растаможить свои автомобили владельцы смогут только по 100% ставкам акцизного сбора.
Напомним, 12 сентября Рада приняла закон об отсрочке штрафов за нерастаможенные евробляхи.
Він лише відтерміновує штрафи.
Тепер фіксований платіж за розмитнення в 200 євро з автомобіля...
І податок на розкішні автомобілі ринковою вартістю більше 50 тисяч доларів... В розмірі сто відсотків від вартості...
Це прямий шлях до любові народу і до наповнення бюджету за рахунок казнокрадів...
Хто купував машину як слід, сплативши всі податки - лох!
Всі, хто чинить за законом - лохи!
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
За три колоски колись розстрілювали!!!
Всі кого розстріляли - лохи... Бо ті хто крадуть три колоски зараз навіть до адміністративної відповідальності не притягуються!!!
Ви зробили це разом!!! Радійте пишайтесь!!!
А на мою думку, кожне податкове полегшення для громадян - це позитив.
І головне все психологічно продумано і спирається на жалюгідність і жадібність простого українця... Якщо мене обдерли то і сусіда мають обдерти...
Податки повинні бути такими, щоб було кому їх платити.
Это какой-то сюр...
Но это было бы смешно, если бы не было так грустно... или даже страшно!!! Оно же каждый день с наглой мордой и гнусавым голосом целенаправленно работает на уничтожение Украины. И не важно кто в кажлом конкретном случае что-то делает - урод разумков ли или переобувшийся пристайко, о котором недавно Климкин отзывался не очень плохо. Эта банда издевается своими высказываниями над людьми, потом нагло заявляет, что они пошутили, а потом дружно голосуют за все все, что выгодно *****.
Зебилы, чтоб вы сдохли!!!