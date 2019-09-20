 Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов за нерастаможенные евробляхи

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Законом предусмотрена отсрочка штрафов за нерастаможенные "евробляхи" еще на 90 дней, то есть увеличение льготного периода с 270 до 360 дней.

Вместе с тем, согласно тексту законопроекта, растаможить свои автомобили владельцы смогут только по 100% ставкам акцизного сбора.

Напомним, 12 сентября Рада приняла закон об отсрочке штрафов за нерастаможенные евробляхи.

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