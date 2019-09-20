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 Политика Украины
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Все про:закон (2629) Зеленский (2883) евробляхи (147)

 Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов за нерастаможенные евробляхи

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины".

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Законом предусмотрена отсрочка штрафов за нерастаможенные "евробляхи" еще на 90 дней, то есть увеличение льготного периода с 270 до 360 дней.

Вместе с тем, согласно тексту законопроекта, растаможить свои автомобили владельцы смогут только по 100% ставкам акцизного сбора.

Напомним, 12 сентября Рада приняла закон об отсрочке штрафов за нерастаможенные евробляхи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С нарушением сроков растаможки в стране находится почти 195 тыс. "евроблях", - ГФС

Источник: https://censor.net.ua/n3149601
 
 
 Топ комментарии
 
ща .....побегут...... срочно........ расстамаживать..... паследний шанс!!!!)))))
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сильный и актуальный закон идти на поводу пиара
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Ні не так...
За три колоски колись розстрілювали!!!
Всі кого розстріляли - лохи... Бо ті хто крадуть три колоски зараз навіть до адміністративної відповідальності не притягуються!!!
Ви зробили це разом!!! Радійте пишайтесь!!!
А на мою думку, кожне податкове полегшення для громадян - це позитив.
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сильный и актуальный закон идти на поводу пиара
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это временное решение, сейчас создаётся другой закон. Платить всё равно надо будет
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не знаю, второе, третье? Какая разница, это очковтирательство для тупого быдла.
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ща .....побегут...... срочно........ расстамаживать..... паследний шанс!!!!)))))
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До розмитнення цей закон відношення не має.
Він лише відтерміновує штрафи.
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Молодець...
Тепер фіксований платіж за розмитнення в 200 євро з автомобіля...
І податок на розкішні автомобілі ринковою вартістю більше 50 тисяч доларів... В розмірі сто відсотків від вартості...

Це прямий шлях до любові народу і до наповнення бюджету за рахунок казнокрадів...
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а я, як громадянин, категорично проти наповнення країни металобрухтом, що забруднює повітря і землю, який будуть перти сюди "зубожілі" за 200 євро
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А вам би телевізор вимкнути і в Запоріжжя або Кривий Ріг з'їздити подихати свіжим повітрям...
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Той хто розмитнив - лох!
Хто купував машину як слід, сплативши всі податки - лох!
Всі, хто чинить за законом - лохи!

Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
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Ні не так...
За три колоски колись розстрілювали!!!
Всі кого розстріляли - лохи... Бо ті хто крадуть три колоски зараз навіть до адміністративної відповідальності не притягуються!!!
Ви зробили це разом!!! Радійте пишайтесь!!!
А на мою думку, кожне податкове полегшення для громадян - це позитив.
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в даному випадку високий податок має на меті не допустити в країну завезення купи смердючого металобрухту
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В данному випадку високий податок має на меті наявність схем, фірм які податки не платять, прив'язування кріпака до землі, і тупо жирування за рахунок посади... І нічого спільного зі смердючим металобрухтом не має... Іноземні громадяни цей брухт нам везуть і везуть... Далі виїжджають на автобусі міняють паспорт і везуть черговий брухт...

І головне все психологічно продумано і спирається на жалюгідність і жадібність простого українця... Якщо мене обдерли то і сусіда мають обдерти...
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Все далі і далі від мордору, все ближче і ближче до цивілізації.
Податки повинні бути такими, щоб було кому їх платити.
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Ну так всі ж за зменшення податків та зборів. Уявіть шо завтра відмінять пдв. Ви будете проти? Будете вважати себе лохом що купували раніше на 20% допожче і будете проти відміни пдв?
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Ну и "скока" можно. Закон или есть, или его нет. ( но это не про нас конечно, у нас как обычно - он вроде как есть и его в тоже время нет, гибридность нашего времени)
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Краще б він взагалі відмінив розмитнення. Не стало б пустої проблеми.
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меня поражают бедные нещастные евробляхеры на машинах дороже 10к евро (по ценам мобил.де), это просто наглость. ладно я понимаю если авто не дорогой и нужен человеку для работы а не для понтов... по нормальному нужно сделать так - авто стоит до 2к евро - получай отсрочку на год по растаможке, дороже 2к - не выеживайся и плати налоги. ибо оборзели в край. ну и естественно следить за тем что бы не занижали стоимость, драть нещадно за занижение стоимости, вплоть до уголовной ответственности.
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Зеля сцикун ! Это давно известно ! 😜
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євробляхєри віддали голос за Зє! на п'ять років, а отсрочку їм дали на пів-року
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Ну что я могу сказать о подписанте, 3,14 до рас !
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До сих пор не могу воспринять всерьез, что какой-то клоун случайно оказался в Кресле Президениа Украины и имеет полномочия подписывать Законы...
Это какой-то сюр...
Но это было бы смешно, если бы не было так грустно... или даже страшно!!! Оно же каждый день с наглой мордой и гнусавым голосом целенаправленно работает на уничтожение Украины. И не важно кто в кажлом конкретном случае что-то делает - урод разумков ли или переобувшийся пристайко, о котором недавно Климкин отзывался не очень плохо. Эта банда издевается своими высказываниями над людьми, потом нагло заявляет, что они пошутили, а потом дружно голосуют за все все, что выгодно *****.
Зебилы, чтоб вы сдохли!!!
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