 Кремль использует Зеленского и его окружение как стаю непонятливых карасей, - Портников о "формуле Штайнмайера"

Об этом пишет журналист Виталий Портников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.ТВ.
"Можно играться в "оттепель", о которой без особых колебаний говорил министр иностранных дел Вадим Пристайко. Можно звонить Путину и выражать взаимное удовлетворение в связи с обменом украинских заложников на Владимира Цемаха. Можно бегать по кремлевским кабинетам и спрашивать, кто первый хочет окончить войну и снять с этого сливки. Можно на многосторонних встречах обещать, что в случае проведения выборов на Донбассе будет имплементирован закон об особом статусе - и называть это "формулой Штайнмайера". Все это - еще не политика. Все это - попытка остаться в мире собственных иллюзий невежественных и детских", - отмечает журналист.
"А потом наступает день, когда нужно подписаться под согласием проводить выборы на оккупированных территориях в присутствии российских военных и прочих бандитов. Когда нужно согласиться, что особый статус окупированной территории - которая так и останется оккупированной - должен быть зафиксирован в украинской Конституции. И когда ты понимаешь, что после этой подписи произойдёт в Киеве - даже если в обмен на предательство тебе обещают встречу в "нормандском формате" и "просто перестать стрелять". Вот это и есть политика", - подчернул Портников.
Журналист напомнил, что "многоопытный Леонид Кучма так просто и объяснил россиянам: начнутся волнения. Не нужно думать, что россияне не поняли - тем более, что их делегацию на переговорах возглавляет Борис Грызлов, который прошёл первый Майдан вместе с Кучмой. Россияне все поняли. Россияне обрадовались. Волнения им и нужны. Ради этих волнений, ради полной дестабилизации Украины, ради ее краха они и работают. А Зеленского и его окружение они просто используют. Как стаю непонятливых карасей. Бросают наживку и смотрят, клюнет ли. А так как Зеленский в решающий момент насаживаться на кремлевский крючок не захотел, они его скоро возненавидят. Как возненавидели Порошенко, с которым тоже в 2014 году собирались "договариваться". Договариваться на языке Кремля означает - использовать и обмануть. Никаких других значений это слово в российском политическом языке не имеет".
"И если Зеленский не захочет или просто побоится быть использованным, обманутым, выпотрошенным и выброшенным, как кости от карася, не будет никакой встречи в "нормандском формате", никакого разведения войск, никакого прекращения войны. А будет ее продолжение, будут попытки дестабилизации на всей территории страны, взрывы, убийства, тонны компромата и призывы президента защищать страну, а не думать о капитуляции перед агрессором. Будет армия, мова, вера", - резюмировал Портников.
Итак, почему же Минские соглашения при Порошенко были инструментом удержания санкций на России, а при Зеленском превратились в инструмент капитуляции?
Смотрите, все просто. У каждого из нас дома есть розетки. Если вы берете в руки штепсель торшера и вставляете его в розетку, то получаете мягкое приятное освещение. Вставив в розетку штепсель пылесоса, вы получаете чистоту, кофемолку - молотый кофе, стиральную машину - чистое белье. В общем, розетка - вещь нужная, полезная.
Вот только если взять в руки шпильку и вставить в розетку ее, то вы получите удар, возможно, смертельный. Стала ли от этого розетка чудовищным инструментом убийства?
Розетка не изменилась. Она была и есть полезной вещью, которой нужно уметь пользоваться. Она была и есть смертельно опасной вещью, если подвести к ней ребенка и дать ему в руку шпильку.
Минские соглашения - вещь хорошая и полезная, если понимать, как ею пользоваться. И смертельная, если булаву дать в руки шоумену, уверенному, что управление страной - это такая же телекартинка, как и сериал.
Но Порох, провел Путына!!! Он как опытный переговорщик заложил туда пункты которые не дали реализоваться мечтам Путина!!!! И Путин и сепарье это подписали!!!!
Не несите чушь!!!!
Що вони скажуть те і буде, а на бідло ШанПанЗє срало з високої пальми!
2 года смотрел его передачи на еспресо tv- любитель поумничать как ганапольский.
Отвечу по-президентски вопросом на вопрос: а ты видел себя, когда ты с мужиком кувыркаешься?
это ответ на трусость Порошенко от Бутусова.
"Речь идет о письменном признании так называемой "формулы Штайнмайера", которая должна открыть дорогу к местным выборам на Донбассе - и к выполнению сторонами минских соглашений. Парадокс ситуации в том, что и на этот раз, при Зеленском, обсуждение этих выборов остановилось ровно на том же месте, где оно застыло при его предшественнике Порошенко."
Политический юморист.
И не почувствовать душой после их мерзких шуток об Украине.
Они случайно попали в политику и стараются с умным выражением лица что-то решать и говорить. Но на самом деле это выглядит так, как детей временно пустили на завод и дали потрогать руками сложные механизмы и посидеть в кресле директора. Но эта игра рано или поздно закончится.
Только почему вся Украина должна страдать, пока эти особо одаренные не наиграются в свои детские игры???
Выборы в Донбабве на условиях Роиси под контролем Роиси - это сплошная перемога.
Почему после инаугурации Зеленского в Украину не вернулся ни один заробитчанин, а вернулись олигархи и люди Януковича?
Если Зеленский ничего не может сделать для победы на окупантом, то почему тогда он баллотировался в президенты?
если там нет ответа то у зе-ко-манды ответов нет и подавно
Вот с этими 60% согласен- Пу- *****
🤣
стопудово)
так как у карасей мозгов раз-два и обчёлся)