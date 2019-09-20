 Кремль использует Зеленского и его окружение как стаю непонятливых карасей, - Портников о "формуле Штайнмайера"

Об этом пишет журналист Виталий Портников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.ТВ.

"Можно играться в "оттепель", о которой без особых колебаний говорил министр иностранных дел Вадим Пристайко. Можно звонить Путину и выражать взаимное удовлетворение в связи с обменом украинских заложников на Владимира Цемаха. Можно бегать по кремлевским кабинетам и спрашивать, кто первый хочет окончить войну и снять с этого сливки. Можно на многосторонних встречах обещать, что в случае проведения выборов на Донбассе будет имплементирован закон об особом статусе - и называть это "формулой Штайнмайера". Все это - еще не политика. Все это - попытка остаться в мире собственных иллюзий невежественных и детских", - отмечает журналист.

"А потом наступает день, когда нужно подписаться под согласием проводить выборы на оккупированных территориях в присутствии российских военных и прочих бандитов. Когда нужно согласиться, что особый статус окупированной территории - которая так и останется оккупированной - должен быть зафиксирован в украинской Конституции. И когда ты понимаешь, что после этой подписи произойдёт в Киеве - даже если в обмен на предательство тебе обещают встречу в "нормандском формате" и "просто перестать стрелять". Вот это и есть политика", - подчернул Портников.

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Журналист напомнил, что "многоопытный Леонид Кучма так просто и объяснил россиянам: начнутся волнения. Не нужно думать, что россияне не поняли - тем более, что их делегацию на переговорах возглавляет Борис Грызлов, который прошёл первый Майдан вместе с Кучмой. Россияне все поняли. Россияне обрадовались. Волнения им и нужны. Ради этих волнений, ради полной дестабилизации Украины, ради ее краха они и работают. А Зеленского и его окружение они просто используют. Как стаю непонятливых карасей. Бросают наживку и смотрят, клюнет ли. А так как Зеленский в решающий момент насаживаться на кремлевский крючок не захотел, они его скоро возненавидят. Как возненавидели Порошенко, с которым тоже в 2014 году собирались "договариваться". Договариваться на языке Кремля означает - использовать и обмануть. Никаких других значений это слово в российском политическом языке не имеет".

"И если Зеленский не захочет или просто побоится быть использованным, обманутым, выпотрошенным и выброшенным, как кости от карася, не будет никакой встречи в "нормандском формате", никакого разведения войск, никакого прекращения войны. А будет ее продолжение, будут попытки дестабилизации на всей территории страны, взрывы, убийства, тонны компромата и призывы президента защищать страну, а не думать о капитуляции перед агрессором. Будет армия, мова, вера", - резюмировал Портников.

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