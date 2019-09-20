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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2883) переговоры (3691) Порошенко (17789) Портников (55) Путин (25055) Штайнмайер (399) Минск (1279)

 Кремль использует Зеленского и его окружение как стаю непонятливых карасей, - Портников о "формуле Штайнмайера"

Договариваться на языке Кремля означает - использовать и обмануть. Никаких других значений это слово в российском политическом языке не имеет.

Об этом пишет журналист Виталий Портников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.ТВ.

"Можно играться в "оттепель", о которой без особых колебаний говорил министр иностранных дел Вадим Пристайко. Можно звонить Путину и выражать взаимное удовлетворение в связи с обменом украинских заложников на Владимира Цемаха. Можно бегать по кремлевским кабинетам и спрашивать, кто первый хочет окончить войну и снять с этого сливки. Можно на многосторонних встречах обещать, что в случае проведения выборов на Донбассе будет имплементирован закон об особом статусе - и называть это "формулой Штайнмайера". Все это - еще не политика. Все это - попытка остаться в мире собственных иллюзий невежественных и детских", - отмечает журналист.

"А потом наступает день, когда нужно подписаться под согласием проводить выборы на оккупированных территориях в присутствии российских военных и прочих бандитов. Когда нужно согласиться, что особый статус окупированной территории - которая так и останется оккупированной - должен быть зафиксирован в украинской Конституции. И когда ты понимаешь, что после этой подписи произойдёт в Киеве - даже если в обмен на предательство тебе обещают встречу в "нормандском формате" и "просто перестать стрелять". Вот это и есть политика", - подчернул Портников.

Также читайте: "Формулу Штайнмайера" намерены письменно согласовать в Трехсторонней контактной группе до встречи в нормандском формате, - Пристайко

Журналист напомнил, что "многоопытный Леонид Кучма так просто и объяснил россиянам: начнутся волнения. Не нужно думать, что россияне не поняли - тем более, что их делегацию на переговорах возглавляет Борис Грызлов, который прошёл первый Майдан вместе с Кучмой. Россияне все поняли. Россияне обрадовались. Волнения им и нужны. Ради этих волнений, ради полной дестабилизации Украины, ради ее краха они и работают. А Зеленского и его окружение они просто используют. Как стаю непонятливых карасей. Бросают наживку и смотрят, клюнет ли. А так как Зеленский в решающий момент насаживаться на кремлевский крючок не захотел, они его скоро возненавидят. Как возненавидели Порошенко, с которым тоже в 2014 году собирались "договариваться". Договариваться на языке Кремля означает - использовать и обмануть. Никаких других значений это слово в российском политическом языке не имеет".

"И если Зеленский не захочет или просто побоится быть использованным, обманутым, выпотрошенным и выброшенным, как кости от карася, не будет никакой встречи в "нормандском формате", никакого разведения войск, никакого прекращения войны. А будет ее продолжение, будут попытки дестабилизации на всей территории страны, взрывы, убийства, тонны компромата и призывы президента защищать страну, а не думать о капитуляции перед агрессором. Будет армия, мова, вера", - резюмировал Портников.

Также читайте: "Пристайко что-то придумал", - Арахамия утверждает, что Украина не согласовывала "формулу Штайнмайера"

Источник: https://censor.net.ua/n3149597
 
   
 Топ комментарии
 
"Минские соглашения Порошенко сделал! Это его зрада, Зеленский тут при чем?! Ему деваться некуда!"
Итак, почему же Минские соглашения при Порошенко были инструментом удержания санкций на России, а при Зеленском превратились в инструмент капитуляции?
Смотрите, все просто. У каждого из нас дома есть розетки. Если вы берете в руки штепсель торшера и вставляете его в розетку, то получаете мягкое приятное освещение. Вставив в розетку штепсель пылесоса, вы получаете чистоту, кофемолку - молотый кофе, стиральную машину - чистое белье. В общем, розетка - вещь нужная, полезная.
Вот только если взять в руки шпильку и вставить в розетку ее, то вы получите удар, возможно, смертельный. Стала ли от этого розетка чудовищным инструментом убийства?
Розетка не изменилась. Она была и есть полезной вещью, которой нужно уметь пользоваться. Она была и есть смертельно опасной вещью, если подвести к ней ребенка и дать ему в руку шпильку.
Минские соглашения - вещь хорошая и полезная, если понимать, как ею пользоваться. И смертельная, если булаву дать в руки шоумену, уверенному, что управление страной - это такая же телекартинка, как и сериал.
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Портников сам непонятливый карась
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"Минские соглашения Порошенко сделал! Это его зрада, Зеленский тут при чем?! Ему деваться некуда!"
Итак, почему же Минские соглашения при Порошенко были инструментом удержания санкций на России, а при Зеленском превратились в инструмент капитуляции?
Смотрите, все просто. У каждого из нас дома есть розетки. Если вы берете в руки штепсель торшера и вставляете его в розетку, то получаете мягкое приятное освещение. Вставив в розетку штепсель пылесоса, вы получаете чистоту, кофемолку - молотый кофе, стиральную машину - чистое белье. В общем, розетка - вещь нужная, полезная.
Вот только если взять в руки шпильку и вставить в розетку ее, то вы получите удар, возможно, смертельный. Стала ли от этого розетка чудовищным инструментом убийства?
Розетка не изменилась. Она была и есть полезной вещью, которой нужно уметь пользоваться. Она была и есть смертельно опасной вещью, если подвести к ней ребенка и дать ему в руку шпильку.
Минские соглашения - вещь хорошая и полезная, если понимать, как ею пользоваться. И смертельная, если булаву дать в руки шоумену, уверенному, что управление страной - это такая же телекартинка, как и сериал.
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Минские соглашения были подписаны не от хорошей жизни! Армии не было и дорога на Киев открыта(и не только на Киев!!!), отряды добробатов были многочисленны плохо вооружены, плохо обучены и плохо управляемы! Экономика была в коллапсе, западные партнеры не только не хотели помогать войсками но и запретили закупку вооружений в зону конфликта(а не зону агрессии РФ), госаппарат саботировал новую майданную власть!!!! Вот в такой атмосфере принимались эти соглашения!!!!
Но Порох, провел Путына!!! Он как опытный переговорщик заложил туда пункты которые не дали реализоваться мечтам Путина!!!! И Путин и сепарье это подписали!!!!
Не несите чушь!!!!
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Нахер ты объясняешь очевидные вещи пацаку. Он все прекрасно понимает. Дурака валять - его специальность.
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Мінські угоди були підписані за зовсім інших обставин, ніж ті, які є зараз. Тоді треба було будь-що зупинити російську навалу й отримати перепочинок. Це й добре було, що вони дозволяли різне трактування. Росія у будь-якому разі їх не виконувала б (вона взагалі не виконує жодні договори, якщо вважає це за потрібне), а Україні це дозволяло апелювати до Заходу й продовжувати, а то й посилювати санкційний тиск. Але раптом прийшло розумово незграбне Зе і вирішило ці угоди виконати. З цього може вийти лише щось таке - https://www.youtube.com/watch?v=cA_HtGhqWZM
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караси обиделись их сравнили с этими шмарклями..... фэ как некультурно пан Портников Кремль использует Зеленского и его окружение, как стаю непонятливых карасей, - Портников о "формуле Штайнмейера" - Цензор.НЕТ 7283 но прямо в глаз.даже оба Кремль использует Зеленского и его окружение, как стаю непонятливых карасей, - Портников о "формуле Штайнмейера" - Цензор.НЕТ 4674 Кремль использует Зеленского и его окружение, как стаю непонятливых карасей, - Портников о "формуле Штайнмейера" - Цензор.НЕТ 8082 Кремль использует Зеленского и его окружение, как стаю непонятливых карасей, - Портников о "формуле Штайнмейера" - Цензор.НЕТ 8413 Кремль использует Зеленского и его окружение, как стаю непонятливых карасей, - Портников о "формуле Штайнмейера" - Цензор.НЕТ 6940
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мнение открытого гея очень важно для народа Кремль использует Зеленского и его окружение как стаю непонятливых карасей, - Портников о "формуле Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 6572
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егорку соболева виталя затрахал так шо тот пропал совсем
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Портников сам непонятливый карась
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Корчит из себя знатока глубинных процессов.
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петикантропы набежали традиционно повонять.
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и за спаминь. Петушня они.
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сейчас ото шо с тобой делаюют называется "спамить"?
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там большая и тяжёлая корона, когда-нибудь громко навернётся
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Зєєєля нічого не вирішує. Олігархи скадали Прошенка, щоб повернути підприємства на донбасі та прилеглих територіях і зов робити гешефт. У що це обійдеться Державі Україна ї абсолютно не цікавить.
Що вони скажуть те і буде, а на бідло ШанПанЗє срало з високої пальми!
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Все что говорил до этого Портников выполнялось с точностью до наоборот или вообще не выполнялось.
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Тройная шестерка, пруф того, что он говорил и это произошло?
2 года смотрел его передачи на еспресо tv- любитель поумничать как ганапольский.
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а мне доводилось несколько раз смотреть унылый 95 квартал зеленского. Ну дурак дураком. Выкидыш петросяна, не более...
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А ты видел себя, когда ты с бабой кувыркаешься? Кремль використовує Зеленського і його оточення як зграю нетямущих карасів, - Портников про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 7118
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бабы - у вас за поребриком, слопатоед.
Отвечу по-президентски вопросом на вопрос: а ты видел себя, когда ты с мужиком кувыркаешься?
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И если Зеленский не захочет или просто побоится быть использованным, обманутым, выпотрошенным и выброшенным, как кости от карася, не будет никакой встречи в "нормандском формате", никакого разведения войск, никакого прекращения войны. А будет ее продолжение, будут попытки дестабилизации на всей территории страны, взрывы, убийства, тонны компромата и призывы президента защищать страну, а не думать о капитуляции перед агрессором. Будет армия, мова, вера", - резюмировал Портников.Источник: https://censor.net.ua/n3149597

это ответ на трусость Порошенко от Бутусова.
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Все там понимают, по-этому и работать, как сказал бурят, собрались только до Нового года
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5 часов назад Портников заявил:

"Речь идет о письменном признании так называемой "формулы Штайнмайера", которая должна открыть дорогу к местным выборам на Донбассе - и к выполнению сторонами минских соглашений. Парадокс ситуации в том, что и на этот раз, при Зеленском, обсуждение этих выборов остановилось ровно на том же месте, где оно застыло при его предшественнике Порошенко."
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То як Зеленський по іншому не вміє, то для чого його обирали? Щоб Україну здати й продати? Не вмієш - на вихід.
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А динамит в стаю карасей браконьерос кацапос не собираются бросать? Или уже?
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Этот ***** Портников только фигню с умным видом рассказывает.
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Портниковым впору заняться СБУ .Уж больно он обизнан в тактике и стратегии Кремля.И шельмование всех и вся на основе теории заговоров является всего лишь вказивкой ФСБ...
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Он учился в Мацкве,работал в Мацкве ,мог быть завербован.Требует тщательной проверки ,и вероятно необходимо выставить на обмен ,как Вышинского.
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********* работал в Мацкве, имеет бизнес в мацкве, получал государственные бабки на кино от мацквы, что ж его не проверяешь? А, насчет обмена, то мысль дельная. Как думаешь, много за нашего *********а дадут?
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а где сегодня собственно есть само основное *****? не будет удивительно, если само оно выпадет на время из медиа пространства и его будут замещать другие виртуальные образы? но это можно лехко увидеть по ботоксу морд их лиц. или обьявят, шо оно в отпуске и уехало в сибирь щуку свою жарить? если такое произойдёт, то мона щитать шо карты ложаться не плохо ))
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Портников аналитик тот еще. Достаточно пяти минут почитать что он предрекал Украине в случае победы Зеленского. Небо должно было упасть на Землю а Перун расхерачить неразумных избирателей громом и молниями. Плотников длительно жил и работал в Москве и остался незавербованным органами. Верю, верю....
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Зеленский длительно жил и работал в Москве и остался незавербованным органами. Верю, верю....
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И я верю. Основания? Зеленский тогда был никто и звали его 'эй ты!'. А Портников публиковался и имел влияние на неокрепшие мозги.
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никому бюджетные бабки на рашке для кино не выдают.
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Балабол, этот портников.
Политический юморист.
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это тот портников, который сильно европейский? *****? та и понятно,
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Вынь скрепу из своей жопы, прежде чем в другой жопе что-то искать.
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ЗЕ вже дав згоду на капітуляцію і на початок можливої громадянській війни. Йому начхати на долю України, в нього інші плани.
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порников-недожурналист и всерьез воспринимать его высказывания-не уважать прежде всего себя.
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воспринимать Карпенко ? Та, ну на фиг, уж лучше караси!
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Зебилу и его недоумкам с куриными мозгами этого не понять.
И не почувствовать душой после их мерзких шуток об Украине.
Они случайно попали в политику и стараются с умным выражением лица что-то решать и говорить. Но на самом деле это выглядит так, как детей временно пустили на завод и дали потрогать руками сложные механизмы и посидеть в кресле директора. Но эта игра рано или поздно закончится.
Только почему вся Украина должна страдать, пока эти особо одаренные не наиграются в свои детские игры???
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Ну, а хто ще з рибного царства асоціюється з українцями? Я розумію, що Зе!команда не етнічні... карасі, а щось таке подібне на прісноводних коників - довге і Зе!лене. До вживання абсолютно не придатне...Кремль використовує Зеленського і його оточення як зграю нетямущих карасів, - Портников про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 4372
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Из тут из зебилов, как в фильме "Чужой", полезли махровые кацапы...
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Вопстчим, зрада, кругом одна только зрада зрадная!!!
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Та неее...
Выборы в Донбабве на условиях Роиси под контролем Роиси - это сплошная перемога.
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Звичайно, що після договору Штайнмайера замість закінчення війни почнеться подальша окупація України.
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Ну, от теж єврей, але чому цього я поважаю, а Зе! з його ******** - НІ? Тому що я голосував за Зе! проти бариги, але я не голосував за Богдана. І за Карабаса-БарабасаКремль использует Зеленского и его окружение как стаю непонятливых карасей, - Портников о "формуле Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 1530
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Кто будет проводить реформы? Юзик с квартала? Артисты, борцы, блогеры, люди, которые купили места? Мнение простых трудяг уже никого не интересует?
Почему после инаугурации Зеленского в Украину не вернулся ни один заробитчанин, а вернулись олигархи и люди Януковича?

Если Зеленский ничего не может сделать для победы на окупантом, то почему тогда он баллотировался в президенты?
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Як той Юзік до вбиральні ходить? Які рехформиКремль використовує Зеленського і його оточення як зграю нетямущих карасів, - Портников про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 3020
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пересмотрите "слуга народу"
если там нет ответа то у зе-ко-манды ответов нет и подавно
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А, ну я помню как Плотников резко негативно говорил насчёт блокады Крыма. Трындеть не мешки ворочать.
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Ну когда и где Зеленский согласился на проведение выборов в ОРДЛО. Портников чисто по схеме кгбистов, 60/40 .
Вот с этими 60% согласен- Пу- *****
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"Будет армия, мова, вера" - гордо заявил неслуживший, русскоязычный атеист Портников....
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Ну, армія потребує досить таки... дубуватих, як тілесно, так і розумово, українською Портніков володіє краще за будь-кого з Зе!команди, а віра - діло дуже особисте. Навіть військові перед боєм моляться. Про себе...
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Портников с другими порохоботами уже помог Порошенко вылетесь с президентского кресла. Пусть дальше старается. Кремль використовує Зеленського і його оточення як зграю нетямущих карасів, - Портников про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 2123
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Порошенко сам себе катапультував з президентського крісла, до чого тут Портніков?
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ФСБшник Портников- ещё тот тролль.Даже лекции читает,передачи ведёт Окопался по крупному.А счас его лишили доступа к засекреченной информации,вот он и взбеленилси.
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Что, уже подходящий ник себе выбрал? Или ты уже из тех, кого китайцы в Сибири сделали?
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Портникову гораздо легче, чем Зе, его всегда все используют строго по прямому назначению - как славного гея.
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Зеленського?Так вот почему они с Богданом так подозрительно выглядят.
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Зеленые карасики - это конкретно такие уже не свежие карасики.
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Ці ще свіжі,але їх доля вже вирішена
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Если человек гомосексуалист, это не значит что он не прав.
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Просто стаду🐖🐖🐖 никто не собирался что-то пояснять, а просто вбросили простой, понятный и близкий лозунг, типа: "Хрю!" и стадо легко подхватило "хрю-хрю-хрю". Любой вопрос, глубже этого "хрю" не будет понят и вызовет агрессию.
🤣
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Кремль использует Зеленского и его окружение как стаю непонятливых карасей, - Портников о "формуле Штайнмайера"
стопудово)
так как у карасей мозгов раз-два и обчёлся)
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